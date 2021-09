Hva gjør man hvis man har kronisk hoste, men vil trene på treningsstudio?

Treningssentrene er åpne for fullt, og treningshverdagen kan gå tilbake til det normale. Men har man symptomer skal man fortsatt bli hjemme. Så hva med dem som har en kronisk sykdom som gjør at man hoster?

Lars Fredrik Strøm-Håkonsen, daglig leder i Fresh Fitness, forteller at de med kronisk sykdom og hoste helt klart kan trene på Fresh Fitness.

– Men det er klart at selv om vi sier at det er ok, så kan det hende at de personene får noe mer oppmerksomhet. Det kan hende at man blir snakket til på senteret, og får spørsmål om hva som skjer. At man får litt mer oppmerksomhet rundt det, da. Men det er klart at de tilfellene der kan også trene hos oss.

Julie Tellugen Hæhre fra SATS forteller om det samme.

– Hvis du vet at dine symptomer ikke skyldes korona, og du er i form til det, kan du trene på vanlig vis. Vi opplever at våre medlemmer har vist hensyn under hele pandemien og fulgt de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, derfor har det også vært trygt å trene så lenge sentrene har vært oppe.

Følge anbefalingene fra myndighetene

Fresh Fitness kommuniserer til sine medlemmer at de må følge rådene fra helsefagmyndighetene, sier Strøm-Håkonsen.

– Hvis man ikke har en kronisk sykdom så må man jo holde seg hjemme. Vi har forståelse for at enkelte grupper ikke har hatt anledning til å bruke munnbind og de kan komme på trening selv om de hoster, sier han.

Lars Mæland, produktsjef ved treningssenteret EVO, forteller at også de vil at medlemmene følger anbefalingene til myndighetene og holder seg hjemme ved symptomer.

Informere ansatte

Men hvis man er kronisk syk, så er det fint om man informerer de ansatte, mener Mæland.

– Dersom man kan vise til at man har kronisk sykdom, så er det fint å informere våre personlige trenere som jobber på våre sentre om tilstanden, og da kanskje årsaken til at man for eksempel hoster. Slik at vi kan informere andre medlemmer som kan reagere.

Strøm-Håkonsen fra Fresh Fitness forteller at i noen tilfeller så har medlemmer med seg en legeerklæring som de proaktivt viser fram.

– I andre tilfeller er det jo vanskelig å vite, så da må man inngå en dialog med medlemmet. De fleste medlemmene våre setter pris på at dette følges opp for at vi sammen kan bidra til trygg trening.

Fokus på trening

Mæland forteller også at det heller ikke er unikt at folk hoster på treningssenter.

– Vi har forskjellige medlemmer som noen ganger presser kroppen så hardt at hosteanfall kan oppstå. Det er derfor ikke veldig unikt at noen hoster på et treningssenter.

Han forteller at det er naturlig for kronisk syke å ha fokus på fysisk aktivitet, i mange tilfeller med lavere intensitet, for å føle at man har kontroll på for eksempel hoste.

– Fordelen med lavere intensitet er minsket påvirkning på luftveier og hjerte, som ofte er litt svekket under sykdommer med korona-lignende-symptomer. Aktivitet med lav intensitet vil ikke i like stor grad provosere fram hoste og snufsing. Avhengig av hvilken kronisk sykdom man har så vil alltid styrketrening og utholdenhetstrening ha god effekt.

