SV regner det som sikkert at Støre redder Ullevål sykehus

Hun viser til at Oslo Ap, som er uenig med landspartiet i denne saken, har sagt i valgkampen at de vil bevare Ullevål sykehus.

– Ap har ikke noe valg i denne saken. Det har jeg ment hele veien. Vi er nødt til å bevare Ullevål sykehus, og Oslo Ap får levere de også. Nå har de i valgkampen sagt at de vil bevare Ullevål sykehus og sagt «stol på oss». Da må de levere, sier Kaski til Avisa Oslo.

Alle partier i Oslo bystyre unntatt Høyre er imot vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus. Lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen, vil imidlertid ikke gi noen garantier.

– De kjenner godt til hva som er viktig for oss, og vårt ståsted i mange saker, blant annet når det gjelder vår bekymring for sykehuskapasiteten i Oslo. Oslo Ap kommer til å spille inn saker som er viktige for oss og der jeg håper SV vil støtte oss, men det tar jeg ikke gjennom mediene, sier Jacobsen.

