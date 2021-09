Har nok vaksiner til alle voksne – men presidenten vil ha fortgang

Sør-Afrika er nå i en situasjon få afrikanske land er forunt:

– Regjeringen har skaffet nok vaksiner til å vaksinere hele den voksne befolkningen. Tilgangen på vaksiner er ikke lenger en hindring, Men vi må gjøre mer, sa president Cyril Ramaphosa i en tale til nasjonen for få dager siden.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa sier tilgangen til vaksiner ikke lenger er det store problemet i Sør-Afrika. Nå vil han ha fortgang på vaksineringen. (MICHELE TANTUSSI/Reuters)

Han ønsker å øke takten på vaksineringen nå som landet har tilgang på mange flere vaksiner. At en del innbyggere er skeptiske til vaksiner er en av bremseklossene for hurtig vaksinering i landet nå.

Ramaphosa har varslet at et av redskapene vil bli trukket fram: Koronapass. Passet skal kunne brukes for ulike arrangementer og aktiviteter for å vise at man er vaksinert. Det kan være klart innen slutten av september, skriver den sørafrikanske avisen The Mail and Guardian.

Men det er også andre grunner til at mange ennå ikke er vaksinert, påpeker flere: Blant fattige kan det være problemer med å komme fra jobb, komme seg til vaksinesentrene eller rett og slett orientere seg om hvordan man kan få vaksinen.

– Trege menn

Over 57 prosent av personer over 60 år i Sør-Afrika er nå vaksinert med minst en dose, ifølge presidenten. Blant befolkningen over 18 år gjelder det 27 prosent, ifølge den siste oppdateringen fra myndighetene.

Vaksineringsgraden stiger raskt: For hver fjerde/femte dag settes en million doser, ifølge presidenten.

Han er likevel ikke fornøyd med oppslutningen, særlig ikke blant menn.

– Selv om det bedrer seg, er mennene fortsatt trege til å vaksinere seg, sier Ramaphosa.

Sør-Afrika har som mål å vaksinere 67 prosent av hele befolkningen. Landet ser ut til å være i rute for å nå dette målet innen slutten av februar, meldte nyhetsbyrået AP for kort tid siden – men dette forutsetter at vaksinetakten opprettholdes.

Det er dette myndighetene nå jobber for.

Myndighetene har nå etablert over 3.000 vaksineringssentra rundt omkring i landet, og alle over 18 år som ønsker vaksine, også de som ikke er sørafrikanske statsborgere, oppfordres til å registrere seg for vaksine. Myndighetene er særlig opptatt av at alle over 60 år og personer med underliggende sykdom skal vaksinere seg så raskt som mulig.

President Ramaphosa viser til tallene på innlagte covid-pasienter over 60 år i provinsen Western Cape i en uke i august. Blant dem var 96 prosent av pasientene uvaksinert, og 98 prosent av dem som døde var uvaksinert.

– Det samme mønsteret ser vi andre steder i landet, sa presidenten.

Lettelser i restriksjoner

Sør-Afrika er fortsatt inne i den tredje smittebølgen, men har opplevd en klar nedgang i smittetilfeller de siste ukene, og daglige nye smittetall er nede i en fjerdedel av hva de var på toppen av bølgen i juli. Også dødstallene er på vei ned, ifølge en oversikt fra Worldometers.

Det førte til at noen restriksjoner ble lettet på denne uka, men det er fremdeles en del begrensninger; Portforbudet ble redusert, men er nå fra klokka 23 til 04, og restauranter, barer og treningssentre må stenge klokka 22. Størrelsene på tillatte gruppesamlinger har økt, men det er fremdeles påbudt med munnbind på offentlige steder som butikker, restauranter, busser, taxier og lignende.

– Jo fortere vi alle er vaksinert, jo fortere kan vi åpne opp, sier presidenten.

Vaksinene er skjevt fordelt

Sør-Afrika er det landet i Afrika med flest registrerte smittetilfeller og flest døde totalt i koronapandemien.

Men Sør-Afrika er også et av landene i Afrika som ligger best an med vaksiner. Når man ser på dekningen for hele befolkningen, har landet gitt minst en dose til 18 prosent, ifølge en oversikt fra OurWorldInData. For Afrika som helhet er dette tallet kun 5,8 prosent. Best an ligger Marokko og Tunisia.

Sør-Afrika har både startet egen vaksineproduksjon av Janssen-vaksinen, og i tillegg selv kjøpt store leveranser og fått tilført vaksiner gjennom vaksinealliansen Covax.

Bare ni av Afrikas 54 land hadde vaksinert minst ti prosent, ifølge WHO for få dager siden.

– Disse landene er i øvre middelinntekts- eller høyinntektsgrupper, og har produsert vaksiner i tillegg til å ha mottatt ulike vaksiner. For lavinntektsland som i stor grad mottar vaksiner som donasjoner, er situasjonen dystrere, sa WHOs regionale direktør for Afrika, Matshidiso Moeti, nylig.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ber alle land i verden om å vaksinere minst 40 prosent av sin befolkning innen slutten av dette året, og håper å ha vaksinert 70 prosent av verdens befolkning innen midten av neste år.

På en pressekonferanse i Genève tirsdag påpekte WHO-direktør Tedros Ghebreyesus igjen det enorme misforholdet mellom rike og fattige lands vaksinerater og kalte det en problem som kan løses. Han ba de store farmasifirmaene prioritere det FN-støttede Covax-initiativet for å forsyne fattige land med vaksiner. Ghebreyesus mener vaksineprodusentene prioriterer bilaterale avtaler og at rike land sikrer seg doser på bekostning av de fattige, og har mange ganger bedt om at rike land avstår fra en tredje dose.

