Ahus-leder: – Influensa-sesongen kan gå hardt ut over sykehuskapasiteten

– Sykehusene har betydelige utfordringer med sengekapasitet i en normal influensasesong. Det som gjorde at vi klarte oss så bra under første bølge med covid-19, var at de øvrige luftveisvirusene forsvant helt. Hvis vi får en ekstra hard influensasesong, så vil det kunne gå hardt utover sykehusenes sengekapasitet, sier leder Jan-Erik Berdal for infeksjonsavdelingen på storsykehuset Ahus på Østlandet til NRK.

Allerede i juli gikk Folkehelseinstituttet (FHI) ut og ba Norge forberede seg på kraftige bølger med influensa, kikhoste og RS-virusinfeksjon.

Immuniteten i befolkningen mot disse sykdommene har falt under pandemiperioden, hvor strenge smitteverntiltak har ført til få tilfeller. For eksempel var det nesten ingen influensatilfeller i forrige sesong.

I en normalsesong regnes det med at rundt 900 dør og 5.000 legges inn på sykehus med influensa. Disse kan komme på toppen av koronasmittede pasienter.

– Vanligvis klarer man å håndtere ganske mange influensapasienter også i et toppår. men da er det ofte ikke pandemi samtidig da, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Norge har bestilt inn 1,8 millioner influensavaksiner, og vaksineringen av risikogrupper og eldre starter i oktober.

