Oslo vaksinerer 15-17-åringer

Dette skriver kommunen i en pressemelding.

– I Oslo er vaksineringen en prioritet, og vi håper nå å få en høy vaksinedekning i denne aldersgruppa, uttaler leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, i pressemeldingen.

Kommunen skriver at man i utgangspunktet må ha BankID for å registrere seg til vaksinering, og derfor oppfordrer de alle født i 2004 eller 2005 til å skaffe seg det. Enkelte bydeler vil imidlertid kontakte denne aldersgruppen via telefon, men dette gjelder bare bydeler som har kapasitet og ledige doser.

Det vil heller ikke nødvendigvis være alle bydeler som tilbyr vaksiner til personer i disse aldersgruppene den neste uka.

Fra og med 6. september skal vaksinasjonssentrene i Oslo åpne for drop in-vaksinering av denne aldersgruppen.

Innbyggere som fyller 16 år i løpet av året kan tilbys vaksinasjon på lik linje med 16- og 17-åringene, men de må ha med samtykkeskjema utfylt av foresatte. Samtykkeskjemaet kan lastes ned fra kommunens nettside.