Fem mandater skiller Ap og Sp fra å danne rent flertall på Stortinget. Det viser augustmålingen som Opinion har gjort for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Dermed kan Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum få det regjeringsprosjektet som han har ønsket seg siden 2016.

– Dette er en strålende måling å ta med seg inn i valgkampen. Målingen viser også at vår drømmeregjering, en regjering basert på Ap og Sp, er et realistisk alternativ. Det er også det beste alternativet til dagens høyreregjering, sier Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

Spiser seg innpå Ap

Sps oppslutning øker for andre måling på rad. Resultatet i august er 19,2 prosent, det høyeste nivået siden mars. Partiet puster også Ap i nakken. Det skiller kun 3,4 prosentpoeng til Aps oppslutning på 22,6 prosent.

– En regjering med Sp og Ap er det beste både med tanke på det å satse på industrien, skape arbeidsplasser i hele landet, få redusert avgiftsnivået og sikre tjenester nær folk, påpeker Senterpartiets statsministerkandidat.

– Samtidig som Sp er klar til å ta ansvar dersom vi får denne tilliten, registrerer jeg at det store flertallet av folket nå vil ha en annen retning for landet enn den Høyre og Frp har gitt oss, legger han til.

Velgerlojaliteten til partiet Vedum er leder for er svært høy. 85 prosent av partiets 2017-velgere ville stemt Sp om det var valg i morgen.

Et solid rødgrønt flertall på Opinions partibarometer for august 2021 (Opinion)

Aps ønske er tre partier

Ap faller for andre måling på rad, fra 25,6 prosent i mai til 24,3 prosent i juni og videre til 22,6 prosent i august, men leder Jonas Gahr Støre tar målingen som et tydelig ønske om en ny og mer rettferdig kurs for landet.

Han står på at Ap ønsker en trepartiregjering, som både kan være en flertallsregjering og en konstellasjon bestående av Ap, Sp og SV.

– Det er det beste alternativet politisk, og det alternativet som har den beste utsikten til å få et flertall. Dette alternativet har størst oppslutning blant folket på flere målinger, sier han til FriFagbevegelse.

– Denne målingen kan gi oss en regjering som setter vanlige folk først etter åtte år med en regjering som har prioritert de med makt og rikdom mest. Vi skal omstille hele økonomien, ta vare på flere eldre og gjøre noe med forskjellene som har økt kraftig under Erna Solberg, sier Støre.

SV synes alternativet er dårligere

SV er det partiet med størst framgang. Partiets oppslutning er nå på 8,8 prosent – en forbedring på 2,7 prosentpoeng fra tilsvarende måling i juni.

– Dette er både inspirerende og en kjempefin start på valgkampen, sier SV-leder Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

At Ap og Sp på denne målingen er fem mandater unna å danne en flertallsregjering alene, gjør ikke Lysbakken bekymret. Et regjeringsskifte vil uansett gi SV stor innflytelse, mener han.

– En regjering bestående av Ap og Sp er et langt dårligere alternativ uten SV, sier Lysbakken.

– Vedum vil samarbeide med Høyre i viktige saker hvis han får dannet en sentrumsregjering med Ap. Men hvis man er opptatt av en kraftfull politikk mot økende forskjeller, trengs det et flertall som er bundet til venstresiden i norsk politikk, sier han.

– Det store hullet i Vedums sentrumsplaner er at Ap og Sp er avhengig av en partner for å få flertall i Stortinget for statsbudsjettet. Det vil være en katastrofe å vedta et budsjett med Høyres velsignelse. Blir vi sterke nok, kan uansett ikke Ap og Sp komme utenom oss, slår Lysbakken fast.

Bevegelse på rødgrønn side

SVs framgang utenfor feilmarginen er også hovedfunnet i målingen, ifølge valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– At partier kaprer stemmer fra både Ap, Rødt og MDG, kan tyde på at velgerne er i bevegelse på på rødgrønn side. Noe av spenningen med dette stortingsvalget vil være hvordan fordelingen mellom de partiene blir. Det kan tyde på at en del velgere vurderer SV framfor Rødt, sier Bergh.

Han framhever det klare rødgrønne flertallet på målingen. Ap, Sp og Sv og Høyre, Venstre, KrF og Frp har henholdsvis 97 og 68 mandater.

– Det er interessant at Ap og Sp nærmer seg hverandre, men spriket er større hvis vi tar utgangspunkt i snittet på målingene. Blir dette valgresultatet, vil det imidlertid sette Sp i en sterk posisjon i regjeringsforhandlingene, påpeker valgforskeren.

Store svingninger

Nestleder Tina Bru i Høyre sier at partiet skal løfte seg ytterligere, men at målingen viser at det er tilnærmet dødt løp om hvem som blir det største partiet, og at det ikke er grunn til å gi opp for borgerlig side. Høyres oppslutning på 22,1 prosent er den laveste på Opinion siden mars 2020.

– Et regjeringsskifte betyr høyere skatter, noe som gjør det vanskeligere å skape de jobbene i privat sektor som Norge trenger. Det betyr mindre læringstrykk i skolen mindre valgfrihet i helsetjenesten. Ikke minst kan EØS-avtalen settes i spill, hevder Bru.

Det er uhyre tett rundt den magiske sperregrensa. Mens KrF havner på grensa, er avstanden 0,2 prosentpoeng for Rødt. Venstre gjør et byks til 3,8 prosent, men har ikke vært over sperregrensa siden oktober i fjor.

For Rødt er målingen en krasjlanding etter den ferske supermålingen hos TV2. Opinion-tallene står i kontrast til den den høytsvevende oppslutningen på 7,5 prosent.

Opinion-målingen på 3,8 prosent skyver Rødt under sperregrensa. Det er langt unna målet om åtte til ti stortingsrepresentanter.

– Dette viser hvorfor vi enkeltmålinger må tas med en klype salt. Det overordnede bildet er at vi ligger an til et rekordvalg, sier nestleder Marie Sneve Martinussen.

I snitt har Rødt ligger over sperregrensa på målingene i 22 av de siste 24 månedene, ifølge Martinussen.

– Dersom denne tendensen fortsetter, vil en ny regjering være avhengig av å samarbeide med fagbevegelsen og venstresiden framfor høyresiden og milliardærene, sier hun.

Fakta

Augustmålingen til Opinion er utført med 964 telefonintervjuer i perioden mellom 3. og 8. august.

76 prosent har avgitt svar om partipreferanse.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginen som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.





