SV før ev. regjeringsforhandlinger: – Klimakrisa må få konsekvenser for oljepolitikken

– Vi er tydelige på at utslippene skal ned. Det er helt avgjørende for oss. Og en forutsetning for å lykkes med det er å gjøre noe med oljepolitikken i Norge.

Det sier SVs finanspolitiske talsperson og stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen.

Mandag kom del én av FNs klimapanels nye rapport. De over 700 forskerne og ekspertene bak rapporten tegner et dystert bilde av kampen mot farlige klimaendringer. Været har blitt og vil bli villere, våtere og tørrere, havene vil stige raskere enn først antatt og muligheten for å nå målet i Parisavtalen om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grad er svært små, selv med dramatiske utslippskutt på kort tid.

[ Øya som forsvant: En gang var den en skjermet oase med sommervillaer (+) ]

Krav i forhandlinger

FNs generalsekretær António Guterres ba innstendig alle land om å ta krisa på alvor og slutte all leting etter ny olje, kull og gass. Men som Dagsavisen skrev i går vil de store norske partiene Ap, Høyre, Sp og Frp fortsatt ha muligheten til å lete etter nye olje- og gassfelt i Norge.

Nå varsler SV at stans i norsk oljeleting blir et svært viktig krav for dem i eventuelle regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet til høsten.

– Dette står veldig høyt på SVs liste. Det er åpenbart at vår sak har blitt styrket med klimarapporten fra FN. Vi har ingen måte å snike oss unna klimakrisa vi står i. Det er en eksistensiell trussel, og må få konsekvenser for politikken som føres i Norge, i særdeleshet oljepolitikken, sier Kaski.

– Kan SV sitte i en regjering som gir nye letetillatelser i Norge?

– SV stiller ikke ultimatum før forhandlinger. Men vi er helt tydelige på at vi skal ha gjennomslag for å kutte klimagassutslipp og redusere forskjeller. Og det er ingen vei til å gjøre noe med det første uten å gjøre noe med oljeindustrien. Det må Sp og Ap ta innover seg.

– Det er sikkert mange velgere som lurer på hvor grensa går for hva SV kan finne seg i om det skulle bli regjeringsforhandlinger?

– Det velgerne skal vite er at SV er garantisten for en ny rødgrønn regjering som tar klimakrisa på alvor, gjør noe med oljeindustrien og omstiller Norge til en klimanasjon. Sp og Ap trenger oss for å få flertall. Det gjør at vi kan stille tøffe krav i forhandlingene, sier Kaski.

[ Vil fortsette norsk oljeleting tross ny skrekkrapport ]

– Må omstille oss

En faktor må Kaski og SV ta innover seg. Selv om de vil stille tøffe oljekrav i eventuelle regjeringsforhandlinger er det nesten uavhengig av hvordan valget går et enormt flertall på Stortinget for å fortsette å lete etter nye olje- og gassfelt i Norge.

– Ja, det har det dessverre vært i veldig lang tid. Jeg mener Ap, Senterpartiet, Høyre og Frp har et ansvar for å ha bidratt til klimakrisa vi nå står i. Vi har visst lenge at vi har funnet mer olje, kull og gass enn vi kan hente opp. Likevel har vi økt tempoet. Den tida må være forbi nå. Vi må begynne å trappe ned nå og i stedet omstille oss. Det må Sp og Ap ta innover seg. Det finnes ikke rom for at vi kan fortsette å gi nye letetillatelser til nye utbygginger langs norskekysten. Det kan ingen med troverdighet gjøre, sier Kaski.

Det andre miljøpartiet som har en teoretisk mulighet til å havne i regjering etter valget til høsten, er Venstre. De ønsker også å slutte med oljeleting.

– Den diskusjonen må nå presse seg fram. Jeg mener tida nå er inne for å slutte, sa klima og- miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre til Dagsavisen i går.

Han vil ikke svare direkte på om Venstre kan sitte i en regjering som går inn for å fortsette letevirksomheten etter valget.

– Jeg går til valg på at vi skal slutte, og vi kommer selvfølgelig til å stå hardt på det. Så må jeg forholde meg til at det er et stort flertall på Stortinget som vil fortsette letevirksomheten.

[ Klimaforskerens beskjed etter FN-rapport: – Pust med magen ]