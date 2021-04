Innvandrerrådet: - Lanserer korona-podkast mot ukultur

Tidligere ble det kjent at bydelen Fjell har Norges høyeste smittetrykk. Flere av beboerne i bydelen har innvandrerbakgrunn.

Det høye smittetrykket har gjort at Buskerud innvandrerråd reagerer.

– I enkelte miljøer har det vært en ukultur, der tabu og skam er sterkt forbundet rundt det å teste seg for korona, eller å være smittet. Noe som gjør at folk kvier seg eller unnlater å teste seg, forteller leder for Buskerud innvandrerråd, Bijan Gharahkhani.

Dersom noen mener det å teste seg for korona er skam, eller påtvinger andre skam rundt testing og smitte, må vi si ifra til dem at det er helt uakseptabelt. — Bijan Gharahkhani, leder for Buskerud Innvandrerråd

Nå ønsker han å ta et oppgjør med denne ukulturen. Derfor jobber de nå hardt for at minoritetsmiljøene i Viken fylkeskommune skal få den nødvendige informasjonen de behøver om korona.

Nettside, podkast og hjelpetelefon er blant verktøyene Buskerud innvandrerråd nå tilbyr. Podkasten er i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

[ Frelsesarmeen: – Må sende folk hjem uten mat ]

Test deg

– Er man forkjølet, test deg. Det er lett tilgjengelig, og man får den hjelpen man trenger. Vi må ta et oppgjør med ukulturen og dersom noen mener at dette er skam, eller påtvinger andre skam rundt testing og smitte. Må vi si ifra at det er helt uakseptabelt, sier han og legger til:

­– Jeg har selv testet meg to ganger, kun for å være sikker. Det er så mange som står på i kampen mot pandemien og derfor må vi alle ta vårt ansvar i denne felles dugnaden. Det er mitt budskap som leder for en stor innvandrerorganisasjon.

Det kommer stadig ny informasjon og det er mange regler å forholde seg til. Buskerud innvandrerråd har derfor en koronatelefon. Til denne kan folk ringe dersom det er noe de ikke forstår eller om de har spørsmål.

– Vi forklarer gjerne, og vil gjerne hjelpe. Vi har også taushetsplikt, så folk må ikke være redde for å søke hjelp eller veiledning, sier Gharahkhani.

Målet med podkasten er å nå ut til så mange som mulig, den skal informere og bevisstgjøre. Podkasten tar spesielt for seg temaer rundt minoriteter og korona. Den vil gjeste alt fra politiske redaktører og smittevernoverleger til enkeltpersoner som har kjent viruset på kroppen.

To kvinner som gjester podkasten deler sine erfaringer som smittede. Der skal de snakke om tabuer, skam og hvor mange de smittet.

– I podkasten forteller de som har hatt korona hvordan det opplevdes. De forteller hvordan de sliter med ettervirkninger og hvor farlig viruset kan være. De er levende bevis på hvordan viruset fungerer, og det er et viktig budskap, sier leder i Buskerud innvandrerråd, Bijan Gharahkhani.

[ Smittevernoverlege minner om at koronaviruset ikke tar påskefri ]

Travel hverdag

Gharahkhani sier det har vært mye å gjøre i det siste, med både jobb og frivillig arbeid. Det arbeides nå hardt for at informasjon på mange forskjellige språk skal nå ut til innvandrermiljøene. Derfor oppretter de nå også en egen korona-nettside. Siden skal være på plass om en ukes tid, opplyser han.

Koronavakten.no skal være en side der all tilgjengelig informasjon om korona samles og er lett tilgjengelig. Den skal videreformidle informasjon fra myndighetene, samt alle relevante kilder rundt pandemien.

– På denne måten kan alle enkelt sette seg inn i de restriksjonene og anbefalingene som gjelder, slik at vi sammen kan bli kvitt smitten, sier Gharahkhani.

Leder for Buskerud innvandrerråd, Bijan Gharahkhani under innspilling av deres nye podcastserie. (Foto: Privat)

[ - Vi måtte finne nye måter å være kirke på ]

Felles fiende

Gharahkhani sier at alle må bry og forstå at dette er en felles fiende for oss alle. Dermed er det også en felles dugnad, der vi alle er avhengige av hverandre. Selv går han gjerne foran som et godt eksempel.

– Jeg er den første til å ta vaksine dersom jeg får tilbudet, det er ikke farlig. Slik kan jeg vise at jeg tar ansvar for meg selv, familien min og samfunnet. Det handler om respekt og et trygt samfunn. Vi må sørge for at dette ikke blir langvarig, slik at flere mennesker mister jobbene sine, eller i verste fall livet, sier han.

Buskerud innvandrerråd har fått god respons på arbeidet de nå har lagt ned og planene de har fremover for å spre informasjon ytterligere.

Gharahkhani forklarer at de er i kontakt med ledere i mange organisasjoner, at de fleste er positive til arbeidet og at de samarbeider tett med kommunene i Viken.

– Vi vil være brubyggere og strekker oss langt for å nå ut. Vi er her for alle, når som helst, avslutter han.

[ Guri fikk ikke sørgehjelp etter mannens død ]