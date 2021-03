Borettslagsleder på Fjell slår alarm: – De bryr seg ikke

Med 17 koronadødsfall på sykehjemmet, hjemmeskole for hele barneskolen og Norges høyeste smittetrykk har Fjell blitt kommunedelen med landets høyeste smittetrykk. Dette bekymrer beboere på Fjell, og ikke minst Tore Einar Hansen, som er styreleder i Fjellhagen borettslag.

Han har ansvaret for 18 av de 28 blokkene i Lauritz Hervigs vei på Fjell.

– Situasjonen på Fjell har blitt skremmende, sier han og mener at en holdningsendring må til for å få ned smitten, sier han.

Tore Einar Hansen viser smitteverntiltakene som beboere i borettslaget må følge for å bruke felles vaskerom. (Foto: Hina Aslam)

Følger ikke reglene

Han reagerer på at flere av beboerne i Fjellhagen borettslag ikke følger smittevernreglene.

Dette gjelder regler som blant annet handler om å holde avstand, bruke munnbind, ikke gå ut hvis man er i karantene eller er smittet, regler ved bruk av felles vaskerom, og å unngå samlinger.

– I blokkene har man egne smittevernregler, spesielt for de felles arenaene beboerne bruker, som vaskerom. Disse reglene blir ikke fulgt. En annen ting er at flere av beboerne som er i karantene eller er smittet ikke gir beskjed videre til styret, sier han og legger til at det antakelig er mye skjult smitte blant beboerne som styret ikke får greie på.

Han har selv observert beboere som burte ha holdt seg innendørs, men som velger å ikke gjøre det.

– Når jeg snakker med dem som ikke følger reglene sier de bare at de ikke bryr seg. Det er en slapphet som jeg ikke liker. Situasjonen har blitt skremmende på Fjell, hvis det ikke endrer seg frykter jeg det verste, sier han.

Han poengterer at helgens slåsskamp viser nettopp dette.

Søndag kveld meldte politiet om slagsmål mellom ungdommene på kunstgressbanen på Fjell.

Søndag kveld meldte politiet om slagsmål mellom ungdommene på kunstgressbanen på Fjell.

Flere ungdommer løp da de så politiet komme. Senere ble det meldt at to brødre, på 14 og 15 år, ble skadet og sendt til legevakten.

Etter hvert fikk politiet kontroll på de mistenkte; en mann i 20-årene og en 16 år gammel gutt.

Whahab Qadir er styremedlem i Drammen moske på Fjell. Han synes det er skremmende at antallet på personer med smitte øker, uten at det ser ut til å virke skremmende for beboerne på Fjell. (Foto: Hina Aslam)

Bekymret over tilstanden på Fjell

Whahab Qadir, styremedlem Drammen Moske på Fjell, sier at han selv har vært vitne til at ungdommene tar mindre hensyn, møtes oftere og er tettere på hverandre. Og at flere godt voksne har en tendens til å dra mer på besøk.

– Det er en bekymringsverdig økning i antall smittede, det viser tallene, uten at det ser ut til å virke skremmende. Mye skyldes til hvilken grad forholdsreglene blir fulgt, sier han.

Han mener også at tilliten til beboere på Fjell svekkes når det innføres strenge restriksjoner for sosial omgang, mens polet samtidig holdes åpent, selv om det meldes om fester i andre kommunedeler. For mange var forbudet mot å reise på hytta veldig vanskelig å svelge, men for innbyggerne på Fjell var det derimot en selvfølge at dette forbudet skulle innføres.

Han sier også at når det er et område med stor andel med innvandrerbakgrunn og ungdom kan det være lett å skylde på dette, uten at man har forståelse for faktorene som ligger til grunn, og trekker fram at det er mange mennesker som bor tett på Fjell, at det er flere i butikkene og at det er flere barn som leker med hverandre.

– Mange førstegenerasjonsinnvandrere er vant til direkte farer i hjemlandet sitt, og det kan derfor være vanskelig å forholde seg til et «usynlig» virus. Lite til ingen utdannelse, kombinert med en språkbarriere gir lite rom for tolkning og forståelse. Dette kan også i noen tilfeller videreføres til den yngre generasjon, sier han.

- Akkurat nå har dagligvarebutikker blitt et samlingsted. Derfor kommer vi i Drammen moské til å stå utenfor butikkene og dele ut munnbind til de som ikke har, sier styremedlem i Drammen moske, Nasir Gondal. (Foto: Hina Aslam)

Generelt holdningsproblem i Drammen

Han får støtte av SV-politiker og styremedlem i Drammen moske, Nasir Gondal.

– Vi i Drammen moske har observert at flere unnlater å bruke munnbind og ikke er flinke nok til å følge de generelle smittevernreglene. Kontaktpunkt for flere akkurat nå er jo dagligvarebutikker og derfor har vi i styret til Drammen moské bestemt oss for at vi kommer til å stå utenfor dagligvarebutikkene på Fjell for å dele ut munnbind til de som ikke har, sier han.

Men han er ikke så sikker på at det er bare på Fjell at man har et holdningsproblem, og trekker fram at når han er ute på torvet i Drammen sentrum så ser han flere som ikke holder avstand eller bruker munnbind.

– Når det gjelder stor smitte blant innvandrere, så mener jeg at det er på grunn av at flere jobber i utsatte yrker. En bussjåfør møter jo flere mennesker i løpet av dagen og det samme gjør en taxisjåfør, sier han.

Men han innrømmer at det finnes holdninger som at korona egentlig ikke er så farlig, at det bare er propaganda og er laget for at de rike skal tjene seg rikere, finnes blant innvandrere, men det gjør det blant etnisk nordmenn også. Han referer til demonstrasjoner utenfor Stortinget i Norge og i flere andre land.

Det er tydelige klasseforskjeller og det kommer godt til syne nå i denne pandemien — Nasim Rizvi, nestleder i Buskerud innvandrerråd

Nasim Rizvi, styremedlem i Buskerud Innvandrerråd , mener folk må akseptere å ha et kjedelig liv i denne perioden. (KATRINE STRØM)

Tydelig klasseforskjell

Nasim Rizvi, er nestleder i Buskerud innvandrerråd, mener det er komplekse årsaker til spredningen av smitten på Fjell.

Har vi kommet til det punktet at vi kan si at enkelte rett og slett gir blaffen?

– Nei, det har vi ikke. Jeg vil våge å påstå at vi ikke har kommet til det punktet. Det er komplekse årsaker til spredningen i området. På Fjell bor de tett i tett, og det er veldig annerledes enn andre bydeler. Dette gir utslag når noen først kommer hjem med smitte. Sekundærsmitten ser vi tydelige resultater av. Det har med hvilke jobber de har, og antall personer i familiene som er helt annerledes enn ellers i landet. Så jeg tror ikke det er så svart og hvitt som å si at folk gir blaffen i smittevern. Det rapporteres blant annet om fulle busser og manglende bruk av munnbind, spesielt på Fjell, sier hun.

Hvorfor er det slik?

– Når det gjelder problematikken rundt buss, er det en klar grunn til at det er flere som tar bussen til Fjell enn til Mjøndalen. Det er tydelige klasseforskjeller, og de kommer godt til syne i pandemien, sier hun.

Selv om det er mange som følger reglene, så viser faktisk tallene at det er noe som ikke blir gjort riktig. Så ærlig må vi bare være med oss selv og samfunnet. Dette er ikke grunnløse beskyldninger, men fakta. Det må beboerne på Fjell ta innover seg. — Nasim Rizvi, nestleder i Buskerud innvandrerråd

Krever holdningsendring

Hva kan, eller bør gjøres for å få ned smittetrykket på Fjell?

– Vi må være ærlige med oss selv. Selv om det er mange som følger reglene, så viser faktisk tallene at det er noe som ikke blir gjort riktig. Så ærlig må vi bare være med oss selv og samfunnet. Dette er ikke grunnløse beskyldninger, men fakta. Det må beboerne på Fjell ta innover seg for å få det bedre fremover, sier hun og krever en umiddelbar holdningsendring.

Hun oppfordrer folk til å holde avstand, og det betyr ikke bare i butikker eller ute. Man må holde avstand mellom absolutt alle mennesker. Man kan ikke besøke hverandre. Det er å holde avstand. Og å være forberedt på – og akseptere – å ha et kjedelig liv i denne perioden.

– Det er litt vanskelig å si noe på vegne av andre om hvordan de prioriterer, men det er vel egentlig det at man må ha mye høyere terskel for å møte andre. Også hva gjør de da hvis ungen kommer hjem med smitte, da er plutselig en familie på ti smittet, selv om de kanskje overholdt smittevernreglene ellers, sier hun.

Styreleder i Fjellhagen borettslag, Tore Einar Hansen sier at han observerer at flere har blitt litt flinkere med munnbind nå som alvoret har senket seg på Fjell. Men at det fortsatt finnes et stort forbedringspotensial for at smitten skal gå ned.

