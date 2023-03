Fant videokameraer på skole-toalett

Kamuflerte videokameraer har blitt funnet på seks handikaptoaletter på Hadsel videregående skole.

Det melder Nordland fylkeskommune i en pressemelding mandag.

Funnene ble gjort i vinterferien i forrige uke, og er nå tatt vekk. Saken er meldt til politiet.

Kobler på sentral kriseledelse

I pressemeldingen sier fungerende fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Geir Hareide Hansen, at de er usikre på hvor lenge kameraene kan ha vært til stede.

Fylkeskommunen vil gå gjennom alle skolelokaler i løpet av mandag og tirsdag, for å lete etter lignende kameraer.

– Vi har ingen grunn til å tro at det skal være lignende tilfeller på noen andre skoler, men vi er ikke villige til å ta den risikoen, så nå går vi gjennom alle lokaler for å være sikre på at dette ikke har skjedd andre steder også, sier Hansen i pressemeldingen.

Sentral kriseledelse i Nordland fylkeskommunen holdt møte mandag ettermiddag, for å finne ut hvordan de kan bistå lokal kriseledelse.

– Dette er svært alvorlig. At det er skjulte kameraer på de plassene de er oppdaget, er ikke noe som man ønsker. Nå har vi koordinert ressursene for å ivareta elever, foresatte og ansatte som kan være berørt, sier han.

[ Selger nedlagt flyplass i Lofoten på Finn: – En perle! ]

– Sjokk og vantro

Hansen sier han ikke vil spekulere noe i hvordan kameraene er havnet der, eller hvordan de har blitt operert.

– Det må politiet uttale seg om. Nå skal politiet skal gjøre sitt, og håper vi kan få svar der ganske fort, sier han, og sier han ikke har registrert selv hvilke reaksjoner som er blant elevene og ansatte.

– Men jeg vil tro det både er sjokk og vantro.

Politiet: – Kom med tips

Politiadvokat Kine Reierth i Nordland politidistrikt sier dette ikke er en type sak som forekommer særlig hyppig i politidistriktet.

Hun sier politiet nå vil legge en plan for taktisk og teknisk etterforskning.

– Dersom noen har tips i saken bes det om at informasjonen gis til politiet, sier hun.

Politiet vil ikke gi mer informasjon om kameratypen som er brukt på nåværende tidspunkt, da det enda er tidlig i etterforskningen.

Det er foreløpig ingen som har fått status som mistenkt i saken.

– Hvilken straff kan ventes?

– Det er som sagt tidlig i etterforskningen, og den videre etterforskningen vil kunne danne grunnlag for en eventuell reaksjonsfastsettelse. Foreløpig er saken kodet som “hensynsløs atferd”, straffeloven § 266. Strafferammen i bestemmelsen er bot eller fengsel inntil 2 år.

[ Sykepleier Shanzeh Humair: – Jeg vil si ensomhet indirekte tar mange eldre menneskers liv. De mister livslysten når de aldri får besøk ]

[ Janne Cecilie tapte nok en gang mot Nav ]