Selger nedlagt flyplass i Lofoten på Finn: – En perle!

Idylliske Værøy, den nest ytterste av Lofotøyene, har de siste årene utviklet seg til å bli en spennende og populær turistdestinasjon, og er blitt kåret til en av verdens vakreste øyer. Det avsidesliggende tradisjonelle fiskersamfunnet har færre enn 1000 fastboende, men tar hver sommer imot mange ganger sitt eget innbyggertall i besøkende.

Skal du besøke øya må du ta ferge eller helikopter. Men tidligere lå en flyplass på Værøy. Værøy lufthavn var i drift fram til 1990, men ble stengt etter en flyulykke. Siden da har det vært ulik aktivitet i det gamle flyplassbygget, og i 2008 ble det startet sjokoladefabrikk i lokalene.

Sjokoladefabrikken brant ned i 2015, og det aller meste av bygningsmassen ble totalskadet og revet. Bygget som stod igjen er totalrenovert, og er de siste årene blitt brukt som kunstnerkollektiv og utleie til turister.

Nå er den gamle flyplassen, som riktignok ikke lengre har tårn, hangar eller rullebånd, til salgs på Finn.no og kan bli din til den nette pris på 1 750 000 kroner.

– Utrolig spennende

– Det er en eiendom med en unik og rik historie, og har vært både flyplass, pub og sjokoladefabrikk. Naturen er helt spektakulær på Værøy, og på nordsiden der denne eiendommen ligger har du unik plassering med høyeste fjelltopp like i bakkant og havet rett foran, forteller eiendomsmegler Stine Marte Iversen Østgaard hos Partners Eiendomsmegling Bodø.

Slik ser eiendommen ut i dag, med hus og badstue. (Partners Eiendomsmegling Bodø)

Det er hun som står for salget. Hun forteller at eiendommen i dag er eid av omtrent 50 personer som sammen utgjør et kreativt kollektiv.

– De har transformert eiendommen til å nå være et moderne utleiehus med tilhørende badstue/nordlysobservatorie. Huset er benyttet som kreativ retreat, samtidig som det har bidratt til gode leieinntekter via Airbnb. Området er planlagt til videre for turistformål, og her har man muligheten til å være en av de første på banen med 5 mål stor tomt og utleieinntekter fra start. Det er en utrolig spennende eiendom å jobbe med, sier Østgaard.

– Perle

Første og eneste visning er ikke før i april, men eiendomsmegleren forteller om stor interesse allerede.

– Interessen til nå har vært upåklagelig, både fra rundt om i Norge og flere av våre naboland. Lofoten er et kjent turistmål for de fleste skandinavere, og Værøy er absolutt en av de perlene som har vokst mer og mer fram de siste årene.

Idylliske Værøy er den nest ytterste av Lofotøyene. Selv om det ikke har landet fly her på over 30 år ligger flystripa der fortsatt. (Robert Nygård / Partners Eiendomsmegling Bodø)

– Hva slags kjøpere tenker du denne eiendommen er særlig aktuell for?

– Det er vanskelig å si. Med tanke på utviklingspotensialet er det en eiendom som treffer et bredt spekter. Det har vært en del interesse både fra reiselivsnæringen og eiendomsutviklere, samt små bedrifter og privatpersoner. Jeg blir heller ikke overrasket om det blir en utenlandsk kjøper på denne.

