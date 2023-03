Mann tiltalt for å ha truet Nav-ansatt

En mann i 40-årene fra Fredrikstad har blitt tiltalt etter at han skal ha sendt en rekke meldinger til en ansatt i Nav. Denne sommeren må han møte i Søndre Østfold tingrett.

Politiet mener han ved flere anledninger i fjor truet en Nav-ansatt i forbindelse med en søknad om arbeidsavklaringspenger. I løpet av høsten skal mannen ha sendt en rekke meldinger til den offentlige ansatte tjenestepersonen.

«Du kommer aldri unna denne saken», «Nå kommer det til å skje noe som ingen vil» og «Jeg kommer på døra di en dag uansett hva politiet sier» er noen av meldingene han ifølge politiet sendte til kvinnen.

[ Krever krisesentre: – Jeg kunne like gjerne begått drap den natta ]

Dukket opp på døra hjemme

Sistnevnte melding var noe som skal ha gått fra ord til handling. Mannen er nemlig også tiltalt for å ha forfulgt en person eller på annen måte krenket en annens fred ved skremmende eller plagsom opptreden. Årsaken er at han en formiddag i fjor høst skal ha oppsøkt den Nav-ansatte i hennes eget hjem i mossedistriktet.

Dette til tross for at han hadde blitt ilagt et pålegg av politiet om å ikke kontakte eller oppsøke kvinnen.

[ Mann siktet for overgrep: – Det er mange voksne mennesker som har stått på sidelinja og latt dette skje ]

Særlig utsatt yrkesgruppe

Dagsavisen har vært i kontakt med mannens forsvarer, som ikke har fått snakket med sin klient om hvordan han stiller seg til tiltalen ennå. Det er derfor ikke kjent om han erkjenner straffskyld eller ei.

Ifølge en Nav-rapport fra mars i år har 30 prosent av Nav-ansatte i 2020 og 2021 opplevd trusler, trakassering, sjikane eller fysisk vold fra brukere. Trusler framsatt digitalt eller over telefon er mest utbredt, mens svært få ansatte – under én prosent – blir utsatt for fysisk vold.

I 2015 gikk en mann til angrep med en øks mot Nav-kontoret i Moss. Ingen personer ble fysisk skadet i hendelsen, men Nav innførte en rekke sikkerhetstiltak etter angrepet. Mannen ble senere dømt til sju måneders fengsel for økseangrepet samt en rekke andre mindre alvorlige lovbrudd.

I desember 2021 ble Marianne Amundsen drept av en 40 år gammel mann på Nav Årstad i Bergen. Mannen forsøkte også å drepe en annen Nav-ansatt. Drapsmannen ble dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring, men dommen ble anket og saken skal behandles på nytt i Gulating lagmannsrett.

[ Markant økning i antall anmeldelser i Øst politidistrikt ]

[ Mann dømt for å ha skjelt ut politibetjent – unnskyldte seg med at han har aner fra Nord-Norge ]