Dømt til 21 års forvaring for Nav-drapet

BERGEN (Dagsavisen): I stedet for tvungen psykisk helsevern, er mannen dømt til fengsel av Hordaland tingrett.

Statsadvokat May-Britt Erstad hadde i sin prosedyre lagt ned påstand om lovens strengeste straff, 21 års forvaring. Samtidig ba hun retten se bort fra den tiltaltes påstand om utilregnelighet.

– Jeg oppfatter at han later som han er utilregnelig, konkluderte statsadvokaten.

Hukommelsessvikt og stemmer i hodet

Under rettssaken kom 40-åringen med nye påstander om at han jevnlig hører stemmer. Disse stemmene fortalte han imidlertid aldri om til noen, heller ikke til de rettsoppnevnte sakkyndige som vurderte ham etter drapet.

Han hevdet også å ikke huske noe fra drapsdagen.

– Jeg har ingen minner om dette. Jeg husker ikke, svarte 40-åringen gjentatte ganger fra vitneboksen.

Men Erstad presset ham på hvor sviktende hukommelsen hans egentlig var, og om de nye opplysningene om stemmer i hodet var reelle eller ikke.

– Økende ustabil

De sakkyndige mente 40-åringen lider av enkel schizofreni og vrangforestillingslidelse, men at diagnosene hadde ingen direkte tilknytning til drapshandlingen. Vrangforestillingene dreier seg kun om at han mener han er far til et barn som ikke eksisterer, og virkelighetsoppfatningen hans ellers er normal.

Statsadvokat May Britt Erstad og forsvarer Morten Grimstad før rettssaken startet i Hordaland tingrett. (Birthe Steen Hansen)

Forsvarer Morten Grimstad var imidlertid ikke enig, og viste til at klienten hans siden 2015 har vært i kontakt med helsevesenet for psykiske plager. Ulike episoder i boligblokken han bodde i, fikk naboer til å anse ham som ustabil. Politiet var flere ganger i kontakt med ham, blant annet etter en knivtrussel i 2015. Han ble stadig mer isolert og ensom etter hvert som han ble gående uten jobb i flere år.

Grimstad mente også at 40-åringen syntes å ha et fiendebilde av Nav som ikke var reellt. Det siste året hadde han levert et stort antall klager på Nav som gjaldt både avslag og lang behandlingstid av klagene. Det var dette han ønsket å ta opp i møtet, som i stedet endte med drap, ifølge Grimstad.

50 knivstikk på 29 sekunder

Om morgenen 20. september i fjor gikk 40-åringen inn i samtalerommet på Nav Årstad sammen med avdelingsleder Marianne Amundsen og saksbehandler Ida Aulin. Uten å si et ord, tok han fram kniven han hadde med seg i sekken, og gikk til angrep på Aulin. Hun klarte å rømme ut fra rommet, men Amundsen ble fanget sammen med mannen. I løpet av 29 sekunder stakk han de to kvinnene til sammen 50 ganger med kniven.

Etter tragedien var et faktum, kastet han fra seg kniven og uttalte «jeg er ferdig», mens fortvilte kolleger kom til for å gi Amundsen førstehjelp. Mannen ble pågrepet av politiet kort tid etter.

Dette møterommet var vurdert som det sikreste på Nav Årstad. Det var her tiltalte gikk til angrep med kniv på Marianne Amundsen og Ida Aulin. (Politiet)

Vurderer søksmål

Amundsens etterlatte har i etterkant vært sterkt kritiske til sikkerheten for de ansatte i Nav. Før rettssaken uttalte broren Pål Gerhard Olsen at han håpet rettssaken ville dokumentere «den sviktende sikkerhetstenkningen på Nav Årstad». De vurderer å ta etaten til retten.

– Slik det norske rettssystemet fungerer, vil et søksmål være helt avhengig av at Mariannes fagforening, Fellesorganisasjonen, stiller seg økonomisk bak søksmålet. Også av den grunn er rettssaken av så fundamental stor betydning for oss, selv om det jo ikke er Nav som i første rekke sitter på tiltalebenken, skrev Olsen i en e-post til Dagsavisen.

– Lettere å bli tatt på alvor

Etter drapet ble det opprettet en prosjektgruppe som skulle undersøke de ansattes sikkerhet. Rapporten er ventet å være ferdig rundt årsskiftet, men i oktober kom en foreløpig rapport. I den kom det frem at én av tre ansatte hadde meldt om vold eller trusler det siste året.

– Folk har blitt redde, og det har gjort av vi tenker mer på sikkerhet i alt vi gjør. Også før ble det snakket om sikkerhet, men nå er det mye lettere å bli tatt på alvor når vi sier «det kan ende med drap». Ingen reagerer negativt lenger på en slik påstand, fortalte hovedverneombud for Nav kommune i Bergen, May Britt Kindem til Dagsavisen.

Kort tid etter drapet flyttet Nav Årstad inn i nye lokaler, med innredning og sikkerhetsrutiner som skal forhindre voldshendelser.

NAV-saken Blomster og lys ble lagt ned ved Nav Årstad etter tragedien. (Marit Hommedal/NTB)

