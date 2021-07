Vaksinasjon ute i det fri

For en uke siden ble det introdusert drop-in-vaksinering for å nå ut til alle som ennå ikke har fått tilbud om vaksine. Men det er fremdeles flere over 18 år som ikke har fått den første vaksinen i Moss.

Nå går Moss kommune nye veier for at alle skal kunne få det første vaksinestikket.

Mobilt vaksinesenter

Det vil være et provisorisk vaksinesenter på Amfisenteret i sentrum på mandag (26. juli) og tirsdag (27. juli) neste uke. Den påfølgende onsdagen (28. juli), torsdagen (29. juli) og fredagen (30. juli) vil vaksinesenteret bli flyttet til Sjøbadet. Åpningstidene for vaksinesenteret både på Amfisenteret og på Sjøbadet er fra klokken 12.00 til 17.00.

Vaksineringen på Amfisenteret vil foregå inne i designerte lokaler, mens på Sjøbadet vil det bli satt opp et telt for formålet. I tillegg skal en bil anvendes som vaksinasjonssted.

Det haster at du tar kontakt eller oppsøker oss. — Moss kommune

Samme fasiliteter som på flyplassen

Vaksinesentrene på Amfisenteret og på Sjøbadet vil være utstyrt på samme måte som vaksinesenteret på flyplassen. Det kommer til å være helsepersonell til stede, og man må gjennomføre en observasjonstid på 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Dette tilbudet gjelder for personer som er du bosatt i Moss og Våler, er over 18 år, og ønsker koronavaksine snarest.

– Det haster at du tar kontakt eller oppsøker oss. Snart vil vaksinene vi får i hovedsak være til andre dose, skriver Moss kommune i en pressemelding.

---

Informasjon om vaksinering i Moss

· Ring 40402037 og bestill time.

· Møt opp på drop-in på flyplassen mellom kl. 10–20 (mandag-torsdag) eller kl. 10–14 på fredag.

· Møt opp på drop-in på Amfisenteret mandag eller tirsdag kl. 12 -17 i de gamle lokalene til Skoringen, eller på Sjøbadet onsdag-fredag kl. 12–17.

· Fredag 30 juli kan du også møte butikken ved Svinndal kl. 10.00–11.30 og Folkestad 12.30–14.00.

Kilde: Moss kommune

---