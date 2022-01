Vil løsrive seg fra Østfold: – Oslo blir snart vår nærmeste naboby

Hvem: Finn-Erik Blakstad (48)

Hva: Gruppeleder for Venstre i Moss

Hvorfor: Venstre vil helst beholde Viken. Men dersom fylket deles opp, ønsker lokallaget i Moss at kommunen blir en del av Akershus fremfor Østfold.





Hei, Finn-Erik. Jeg hører dere vil at Moss blir en del av Akershus. Hva er egentlig galt med Østfold?

– Problemet er ikke Østfold, men at den naturlige maktbalansen blir pulverisert hvis man deler opp Østlandet i mange fylker. Det meste som skjer på Stortinget er en kamp mellom ulike distrikter. Vestlandet, Nord-Norge, Trøndelag og ikke minst Oslo, som de fleste kjemper mot. I denne evinnelige kampen har Østfold alltid falt mellom to stoler. Sett fra Nord-Norge eller Vestlandet har Østfold vært en del av Oslo, mens sett fra Oslo har Østfold ikke vært en del av noe som helst.

Tror du Akershus, dersom dette fylket gjenoppstår, i det hele tatt vil ha Moss?

– Det har jeg ingen formening om, men jeg vet at Akershus har vært rause før. De har tatt imot Rømskog, Røyken, Hurum og Jevnaker, så jeg tror ikke Akershus har noe imot å bli større.

Du har tidligere vært varaordfører i Rygge, en kommune som ikke lenger eksisterer etter at den ble slått sammen med Moss. Har det påvirket synet ditt i denne saken?

– Veldig lite, men det har blitt påvirket av min rolle som fylkestingsrepresentant i Østfold fylkeskommune. Det må være den mest sjokkerende, politiske opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv. Ingen visste hva vi drev med. Vi hadde ingen oppgaver og ingen økonomi. Jeg ser ikke for meg at en ny Østfold fylkeskommune kan klare noe som helst.

Men det kan Moss i Akershus?

– Moss kommune er en ny kommune som har eksistert i to år. Før det var det lange forhandlinger med gamle Moss og Rygge, og det ble til slutt undertegnet en såkalt intensjonsavtale. Ett av hovedtemaene i den avtalen var hvilken vei den nye kommunen skulle se: nordover eller sørover. Vi raskt enige om å se nordover, i hvert fall som en prioritet. Det gjør allerede næringslivet og innbyggerne. 4.000-5.000 mossinger har arbeidssted nord for Moss, i Oslo og Follo. Dette blir bare forsterket når den nye jernbanen åpner. Da får du en reisevei på 30 minutter fra Moss til Oslo S. Da er Oslo vår nærmeste naboby. Det vil gå like fort å reise til Oslo som Fredrikstad. Mossinger ser allerede mot Oslo, derfor bør også kommunen det.

Hvor viktig er identitet i en sak som dette?

– Før regionreformen ble lansert har det aldri vært knyttet noen identitet til fylkeskommunene. Man er trønder, ja, men ikke på grunn av fylkeskommunen. Folk som er fra Romerike eller Hallingdalen kommer til å være derfra uansett. Vi i Moss vil fortsatt være østfoldinger. Identiteten til Østfold er viktig, men den har ikke noe med fylkeskommunen å gjøre.

Undervurderer du ikke viktigheten av identitet blant innbyggerne i Østfold nå? Hvis det er noe debatten om Viken har vist, så er det at folk bryr seg om dette.

– Men en gang man snakker om identitet, blir det en helt annen debatt. Vil du være østfolding eller akershusing? Jeg har ingen tvil om hva en mossing svarer til det. Men for meg handler dette om hvilken fylkeskommune som er best for Moss, og det mener jeg er Akershus.

Så over til de faste spørsmålene: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er alltid lett å svare den siste, så det må bli «Min skyld» av Abid Raja.

Ditt store idol i Venstre?

– Jeg kaller ham bror, ikke idol.

Slik var det, ja. Hva gjør deg lykkelig?

– Sommer i Moss.

Uavhengig av fylke?

– Ja, helt uavhengig av fylke.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er veldig glad i å reise, men det har det vært lite av i det siste. Jeg har tette bånd til Cape Town, så drømmen er å reise tilbake dit snart.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For Viken.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Fylkesordfører Roger Ryberg. Da ville jeg prøvd å få ham til å sikre at Ap redder Viken.

