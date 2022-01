Dette mener partiene om en oppdeling av Viken

Den 23. og 24. februar setter politikerne i fylkestinget seg ned for å behandle saken om en eventuell oppdeling av fylket. Spørsmålet de skal ta stilling til er hvorvidt de skal sende en søknad til Stortinget om å dele opp fylket. Det er ventet at svaret fra Stortinget kun blir en formalitet, da regjeringen har gitt klar beskjed om at alle slike søknader vil bli godkjent.

I denne saken har vi samlet en oversikt over hva de 11 partiene på fylkestinget per i dag mener om en oppdeling av Viken. Allerede nå har flere partier blitt enige internt om hva de vil gjøre:

Foreløpig vil fire partier på fylkestinget kvitte seg med Viken, mens tre vil beholde fylket. De fire siste partiene er usikre.

Ap sitter med nøkkelen

Ap er ett av partiene som ikke har bestemt seg ennå. Ap i Viken skal ha sitt representantskapsmøte den 5. februar. Møtet vil være bindene for politikerne som skal møte i fylkestinget. Med andre ord: Det Ap-politikerne blir enige om 5. februar, er hva partiet kommer til å stemme i fylkestinget.

Det betyr også at hele saken om en eventuell Viken-oppdeling vil bli avgjort den dagen, selv om saken rent formelt ikke vil bli vedtatt før møtet i fylkestinget snaue tre uker senere. Saken står og faller nemlig på hva Ap bestemmer seg for.

Ettersom Høyre ikke vil gå for en oppdeling, har ikke de resterende partiene flertall uten Ap. I en sak som dette er det ikke utenkelig at enkeltrepresentanter ender opp med å stemme noe annet enn det partiet deres går inn for. Likevel er fylkestinget samstemte om én ting: Vikens fremtid avhenger av Aps standpunkt.

– Det er Ap som avgjør denne saken, bekrefter fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen fra Moss.

Her er hva de ulike partiene i Viken fylkesting mener per i dag, sortert etter hvor mange representanter de har:

Arbeiderpartiet: Har ikke bestemt seg ennå

Siv Henriette Jacobsen (Ap). (Arbeiderpartiet)

Tirsdag denne uka stemte representantskapet i Buskerud Ap for en oppdeling av Viken. Tidligere har Østfold Ap gjort det samme, mens Akershus Ap har sagt nei. Fordi sammensetningen til representantskapet i Viken Ap ennå ikke er fastsatt, tør ikke fylkesrådsleder Jacobsen spå hva utfallet av møtet den 5. februar blir.

– Jeg får si det samme som Siri Martinsen, lederen av representantskapet i Østfold Ap: Dette blir en thriller, sier hun.

Fylkesrådslederen har selv skrevet innstillingen til fylkestinget. Den anbefaler å stemme ja til å søke om en oppdeling.

– Den innstillingen støtter jeg, sier Jacobsen.

Som nevnt blir Aps samlede standpunkt klart etter møtet den 5. februar.

Senterpartiet: Vil dele opp Viken

Brita Skallerud (Sp). (Stian Lysberg Solum/NTB)

Partiet har vært en av de største motstanderne av Viken og hadde en oppdeling av fylket som en av sine fanesaker under fjorårets valgkamp.

– Det handler om demokrati og nærhet til beslutningene som tas. De som er folkevalgte må kjenne sitt område og dem som bor der, for å gjøre en beslutning på deres vegne. I tillegg er tilhørighet og identitet viktig, sier Brita Skallerud, Senterpartiets gruppeleder i Viken.

Hun forventer at Ap ender opp med å stemme for at fylkeskommunen skal søke om en oppdeling, noe de har forpliktet seg til i samarbeidsplattformen i Viken. I regjeringens Hurdalsplattform har Ap og Sp dessuten blitt enige om at det skal settes i gang en prosess med å oppløse Viken, og at en søknad som sendes inn til Stortinget skal godkjennes. Skallerud tror regjeringssamarbeidet vil lide, dersom Ap i Viken ender opp med å ikke støtte Sp i saken om fylkesoppdeling.

– Det blir ikke noe enklere å samarbeide i regjering med et parti som ikke holder sine løfter i samarbeidsplattformen. Det som er sikkert er at det i hvert fall ikke blir noe fylkesråd, hvis Ap stemmer nei. Da går fylkesrådet av, sier hun.

Høyre: Vil beholde Viken

Anette Solli (H). (Høyre)

Gruppeleder Anette Solli forteller at de ikke har gruppebehandlet saken ennå, men at det ikke er noen tvil om hva de kommer til å stemme.

– Vårt standpunkt har vært tydelig: Viken er best i stand til å håndtere de utfordringene som fylkeskommunen på Østlandet har. Det ville vært en håpløs bruk av skattebetalernes penger å bruke hundrevis av millioner kroner på å oppløse Viken. Det blir det ikke bedre tjenester til innbyggerne av.

Høyres primære standpunkt er at de ikke ønsker seg noen fylkeskommune i det hele tatt, men dette er en sak som partiet innser vil være tapt på nåværende tidspunkt.

– Det er et spørsmål som må avgjøres på Stortinget og der vet vi at det ikke er flertall for det, sier Solli.

Fremskrittspartiet: Vil dele opp Viken

Lavrans Kierulf (Frp). (Pål Karstensen)

Gruppeleder Lavrans Kierulf forteller at de, i likhet med Høyre, først og fremst ønsker å avskaffe fylkeskommunen som forvaltningsmyndighet.

– Fylkeskommunen har gått ut på dato. Det klokeste vi kan gjøre nå, når vi først skal gjøre en så stor omveltning, er å sende en søknad til Stortinget om å overføre makten til kommunene. Det er vår plan A, sier han.

I spørsmålet om å bevare eller oppdele Viken, altså plan B, er svaret klart.

– Hvis vårt primærstandpunkt faller, kommer vi til å stemme for en oppdeling, bekrefter Kierulf, som venter i spenning på hva Ap lander på.

– Det virker som at de ikke klarer å bestemme seg for hva plan A er engang, sier han lettere oppgitt.

Miljøpartiet De Grønne: Har ikke bestemt seg ennå

Kristin Antun (MDG). (MDG)

MDGs fylkespolitikere hadde et møte senest på torsdag der de blant annet diskuterte hva de skal stemme når saken kommer opp i fylkestinget.

Foreløpig er de avventende, blant annet i påvente av høringsinnspill og et rådgivende innspill fra partiet, som forventes å komme neste uke. Endelig ståsted skal fastsettes i et møte den 7. februar.

Partiet var opprinnelig imot en fylkessammenslåing bestående av Østfold, Akershus og Buskerud. Samtidig har enkelte MDG-politikere i senere tid gitt uttrykk for bekymringer knyttet til en eventuell oppdeling av Viken.

Gruppeleder Kristin Antun er svært spent på hva utfallet av saken blir.

– Det er veldig sjelden jeg er så usikker på hva som kommer til å skje, i hvert fall i en så stor og viktig sak som dette, sier hun.

Sosialistisk Venstreparti: Vil dele opp Viken

Camilla Sørensen Eidsvold (SV). (Ida Drønen)

Partiet hadde dette som et krav før de gikk inn i regjeringsforhandlinger med Ap og Sp.

SVs gruppeleder Balder Alvær Olafsen er for tiden syk, men henviser i stedet til fylkesvaraordfører Camilla Sørensen Eidsvold. Hun mener det er flere grunner til at Viken bør bli historie.

– Den sosiokulturelle og sosioøkonomiske situasjonen for de tre fylkene er i dag svært forskjellig. Vi hadde håpet at Østfold, som har de største utfordringene, ville blitt styrket av en sammenslåing i Viken. Det har ikke skjedd. I stedet har det blitt nesten motsatt. Forskjellene og utfordringene bare øker, sier hun.

SV mener også i likhet med Senterpartiet at Viken svekker lokaldemokratiet.

– Jeg har sittet to og et halvt år i den politiske toppledelsen i Viken. I løpet av den tiden har jeg sett at avstanden til dem som blir berørt av våre vedtak er altfor stor. Da mener jeg vi svikter de demokratiske prinsippene, sier fylkesvaraordføreren.

Hun er skuffet over at Ap, og da særlig Akershus Ap, har bidratt til å skape usikkerhet knyttet til Vikens fremtid mens den offentlige høringsrunden fortsatt pågår.

– Jeg håper at Ap klarer å holde sine valgløfter. Ikke bare for deres egen skyld, men også alle andres.

Rødt: Vil dele opp Viken

Hans Petter de Fine (Rødt). (Rødt)

Mener det vil være mer demokratisk med tre fylker i stedet for ett, et standpunkt de hadde også før sammenslåingen.

Gruppeleder Hans Petter de Fine har hele tiden trodd det skulle bli flertall for en oppdeling, men nå er han mer usikker.

– Det har blitt litt uro i Arbeiderpartiet, som overrasker litt, men vi satser på at de står for den samme politikken som da de gikk til valg, sier han.

Venstre: Vil beholde Viken

Solveig Schytz (V). (Venstre)

Partiet har vært klare hele veien på at de ønsker at Viken skal bestå.

– Vi må bruke pengene og ressursene på gode tjenester for innbyggerne. En oppdeling av Viken kommer ikke til å gjøre det. Vi vil framover, ikke bakover, sier Solveig Schytz, Venstres gruppeleder.

Hun har ikke gitt opp håpet om at Ap vil falle ned på samme konklusjon.

– Jeg har is i magen fram til de tar sin beslutning 5. februar. Jeg håper de også lander på at vi må framover i stedet for bakover, sier hun.

Kristelig Folkeparti: Vil beholde Viken

Ida Lindtveit Røse (KrF). (KrF)

Regionreformen var en ønsket reform fra KrFs side. Partiet ønsker å fortsette å styrke fylkeskommunen og mener en oppdeling av Viken vil gjøre det motsatte.

– Det handler om hva vi skal bruke både de menneskelige og økonomiske ressursene på fremover. Fylkeskommunen har allerede vært i omstilling i over to år nå. Skal vi da bruke enda mer tid og ressurser på en ny struktur? Der er KrF krystallklare på at vi heller vil bruke det på gode tjenester til folket, forteller Ida Lindtveit Røse, KrFs gruppeleder.

Partiet mener samtidig at fylkeskommunen burde fått enda flere oppgaver enn i dag.

– Vi mener fylkeskommunen er et viktig regionalt nivå som bør bestå, sier Røse.

Hun er spent på om Ap ender opp med å stemme for en oppdeling eller ei.

– Det er veldig vanskelig å spå. Jeg er veldig enig med Akershus Ap i måten de har lagt fram saken på. Jeg håper det er det synes som vinner fram internt i Ap til slutt, sier KrFs gruppeleder.

Pensjonistpartiet: Har ikke bestemt seg ennå

Ragnar Dahl (PP). (Berit Roald/NTB)

Partiet vil ta en beslutning 15. februar.

– Det er delte meninger her, som i alle andre partier. Vi har valgt å ikke ta et kontret standpunkt før vi har fått høre alle høringsinnspillene, forteller gruppeleder Ragnar Dahl.

Folkets Parti FNB: Har ikke bestemt seg ennå

Terje Vegard Kopperud (Folkets parti FNB). (Katrine Strøm)

Partiets gruppeleder, Terje Vegard Kopperud, forteller at det særlig er tre elementer med saken som bekymrer ham: Prisen på en fylkesoppdeling, usikkerheten knyttet til de ansattes arbeidsforhold og den økonomiske uroen til fylkene Buskerud og Østfold, dersom de gjenoppstår.

– Disse elementene, og mer, må vurderes opp mot argumentene for oppløsning. For øyeblikket har jeg store problemer med å finne noen balanse i denne vurderingen, sier Kopperud, som legger til at beslutningen også vil avhenge av innspill fra andre partifeller.

---

Dette skjer framover nå

For tiden pågår det en offentlig høringsperiode, de hele Viken-samfunnet kan komme med innspill. Høringsperioden varer fram til 1. februar.

Fylkestinget skal beslutte hvorvidt de skal søke om en oppdeling eller ei i et møte som skal gå over to dager, den 23. og 24. februar.

Før det, den 5. februar, skal Arbeiderpartiet klargjøre hva de skal stemme i fylkestinget. Deres beslutning vil avgjøre utfallet av saken.

Dersom et flertall stemmer ja for å søke om en oppdeling, vil søknaden bli sendt til regjeringen innen 8. mars. Stortinget skal komme med et endelig, politisk vedtak innen sommerferien.

Ved et positivt vedtak for oppdeling av Viken, vil fylket opphøre tidligst fra og med 2024.

---