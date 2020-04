Har delt ut mat og gaver til cirka 650 familier

– I en ekstraordinær situasjon kreves ekstraordinære tiltak. Drammen har en stor andel lavinntektsfamilier, og nå er i tillegg en mengde drammensere permittert. Heldigvis var det ikke vanskelig å få med folk på denne massive dugnaden, forteller prosjektleder Bente Bostrøm i Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) Drammen.

Opprinnelig var målet for initiativet, som har fått navnet #vistilleropp, å dele ut 1.000 pakker, etter foreløpig siste utkjøring - rett før helgen - var målet passert og vel så det. Rundt 650 familier hadde fått levert tre matposer; med tørrvarer, ferskvarer, pålegg, middager og godteri - totalt mat for cirka en uke - på døra. Mange av dem hadde også fått alderstilpassede aktivitetspakker med tips til leker og aktiviteter, informasjon om tilbud fra kommunen og frivilligheten og smittevernråd på forskjellige språk, i tillegg til spill og leker til barna. Andre igjen ønsket bare pakker til barna.

Når alle gir litt

– Hvordan i all verden har dere klart å organisere alt dette?

– Alle har støttet opp om dette, både frivillige organisasjoner, privatpersoner og de vi har fått gode avtaler med. Oppe på Danvik folkehøgskole har pakketeamet mer eller mindre startet en liten fabrikk, og der har de jobbet siden onsdag før påske - med å sortere mat og gaver i poser. Det passet veldig bra å kunne bruke skolen, for det er nok plass til at alle de frivillige som bidrar kan holde avstand - og samtidig er det veldig lett for alle som bidrar til utkjøringen å svinge innom for å hente posene og pakkene. De ansatte som fortsatt var igjen på skolen har også hjulpet oss masse. Ikke å forglemme alle de fantastiske enkeltmenneskene, som stilte opp midt i påske og helligdager for å pakke poser og kjøre det ut. Vi hadde ikke fått til alt dette uten dem.

– Men dette kan ikke akkurat være gratis?

– Her har også alle bidratt med sitt. Vi har fått noe fra fond og legater, 200.000 fra kommunen, alle organisasjonene og menighetene har gitt sin del - både i form av arbeidsinnsats og midler - også har drammensere generelt gitt penger via Vipps. Det er veldig givende å se hva man kan få til når alle bidrar med litt. Vi får så mange rørende og hyggelige tilbakemeldinger fra folk som kan ha sittet helt isolert, på grunn av karantene eller fordi de er i risikogruppen. De blir så glade for at noen kommer og ringer på hos dem, at noen har husket dem. Det viser jo at vi kan gjøre en forskjell for hverandre, uten at det behøver å koste mye for den enkelte.

Lettere å gjøre det igjen

Bostrøm forteller at de har funnet fram til mottakerne via forskjellige kanaler. Informasjon ble spredd innad i alle organisasjonene, kommunen brukte sine mediekanaler og man har også informert gjennom sosiallærere og rådgivere ved skolene.

– Så kunne alle som ønsket besøk fra oss rett og slett registrere seg på en nettside vi opprettet, og de måtte ikke gjennom noen slags behovsprøving. Vi snakker om et lavterskeltiltak her, konstaterer Bostrøm.

Hun legger til at en viktig bieffekt av aksjonen er at den har tydeliggjort hvordan folk er villige til å mobilisere når forholdene krever det. Også har det blitt etablert et fellesskap mellom alle de frivillige organisasjonene, som gjør det enklere å sette i gang noe tilsvarende igjen. Bostrøm ser ikke bort ifra at det kan bli nødvendig.

Fin opplevelse

– Det var veldig hyggelig å være med på dette. Jeg var med på den første utkjøringen av mat og gaver, og det tok meg rundt tre timer å få delt ut alt sammen - etter at bilen ble fylt til randen, forteller Tony Burner, professor ved lærerutdanningen ved USN og SV-politiker i Drammen.

– Hvordan gikk dette til rent praktisk?

– Det gikk veldig greit. Vi kjørte rett og slett opp til folkehøgskolen, der vi fylte bilene med varer og gaver, også fikk vi tildelt et område der vi skulle levere posene. Selv kjørte jeg rundt i Bragernes sentrum. Alle var informert om at vi kom, så vi bare ringte på og satte posene utenfor inngangen. Det var veldig fint å se gleden hos mottakerne, spesielt hos barnefamiliene.

Imponerende bredde

Burner forteller at han ble rekruttert av sin venninne Signe Myklebust, som er integreringsdiakon i Drammen og diakon i Fjell kirke. Via chat forteller Myklebust om det imponerende brede spekteret av frivillige.

– Bare av dem jeg møtte eller rekrutterte var for eksempel leder for Fjell barnehage Tor Erik Fredriksen, styreleder for Buskerud og Vestfold Muslimske trossamfunn Ismail Yusef Mohamed-Adur, mange fra menigheter i Den norske kirke - både i gamle og nye Drammen, fra Adventistkirken i Mjøndalen, NRK Radios Kim Holtan og kone, lederen for den somaliske moskeen - og så videre. I tillegg bidro mange som meldte seg via Facebook-gruppa "Korona-hjelp Drammen".

Av de større organisasjonene som deltok nevner sanitetskvinnene i sin presselding: Forandringshuset Drammen, Kirkens Bymisjon Drammen, Røde Kors Drammen, Redd Barna Drammen, DNT Drammen og Omegn, Blå Kors Barnas Stasjon Drammen, Frelsesarméen Drammen, Maritastiftelsen, Mangfoldshuset Drammen, KFUK-KFUM Drammen, Fjell Kirke, Strømsgodset Kirke, Strømsø og Tangen Kirke, Konnerud Kirke og Drammen Kommune.

