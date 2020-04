Siden kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby la fram den nye smittevernsveilederen for barnehagene onsdag, har flere i barnehagesektoren tatt til orde for at de ikke vil klare å oppfylle alle de nye kravene hvis man ikke begrenser barnehagenes åpningstider noe.

– Selv om vi ikke har fått svar fra samtlige barnehager ennå, viste kartleggingen en tendens. Det ga oss grunnlag for å gjøre en ny vurdering med hensyn til redusert åpningstid. Vi ser også at forskrift om smittevern gir kommunene adgang til å redusere barnehagenes åpningstid i særskilte tilfeller, og har kommet fram til at dette er et slikt tilfelle, sa kommunalsjef Anne Gjemmestad Nilsen for barnehagene i Drammen, under kommunens pressekonferanse fredag.

– Fra og med åpningen 22. april og fram til 1. mai vil de kommunale barnehagene holde åpent fra åtte til halv fire. Så vil vi foreta en ny vurdering hvorvidt tiltaket bør forlenges innen 1. mai, la hun til.

På smittevernet løs

Veilederen tar nemlig utgangspunkt i at den nasjonale bemanningsnormen skal følges hele dagen. Det vil si én voksen per barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år. Barnehagenes lange åpningstid medfører imidlertid at de ansatte må jobbe på skift, og både morgen og ettermiddag er det færre på jobb enn normen tilsier.

En av dem som har uttrykt sin bekymring er SV-politiker og lærer ved barnehagelærerutdanningen ved HSN Åse Lund. I Dagsavisen Fremtiden fredag sa hun at hun ikke kan skjønne hvordan barnehagene skal klare å følge bemanningsnormen nå – siden flere ansatte ikke kan jobbe fordi de tilhører risikogruppen, og man ikke har klart dette før korona-utbruddet.

Også lederen for Utdanningsforbundet i Drammen, Christian Evenshaug, bekrefter overfor avisen at flere styrere og tillitsvalgte har varslet inn at de ikke tror det lar seg gjøre å innfri bemanningskravet med mindre åpningstiden reduseres. Mange fryktet dermed at smittevernet heller ikke ville kunne bli optimalt. Nå kan de puste lettet ut.

– Jeg er glad innspillene fra barnehagene ble tatt på alvor, og jeg opplever at at samarbeidet innad i kommunen har vært veldig godt i så måte. Nå skal vi klare å skape gode og trygge dager for barna i barnehagen, sier Trude Lieng, styrer for Åsen barnehage i Mjøndalen.

Godt samarbeid

Hun mener det er spesielt viktig at man har mulighet til å ha nok bemanning på plass mens man får på plass alle nye rutiner og omstruktureringer, så får man heller se etter hvert - om det viser seg å være rom for å utvide åpningstiden igjen.

Lieng tror barnehagene vil ha et godt smittevern på plass når de åpner igjen onsdag, men påpeker at dette også avhenger av godt samarbeid med foreldrene.

– De vil også få nye rutiner å overholde, for eksempel i forbindelse med levering og henting. De må tenke smittevern selv, og holde tett dialog med barnehagen når det gjelder barn som viser symptomer. Barna kan jo også få en forkjølelse eller allergi, men her er det viktig at vi sammen finner ut om det er noe som bør undersøkes nærmere.

Lieng understreker at hun og de andre ansatte nå ser veldig fram til å se barna igjen, og til å skape trygge rammer og gode opplevelser for dem i barnehagen.

