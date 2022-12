Mitt største juleønske

Forskjellene i makt og rikdom øker. De urettferdige forskjellene mellom den økonomiske eliten og folk flest øker. Mens de på toppen får stadig mer å rutte med, rammes folk som er fattige eller syke av stadige velferdskutt og dårligere hjelp. Det handler om syvåringen som ikke får delta på SFO fordi det koster for mye. Det handler om alenemoren som ble ufør da barna var små og har mistet barnetillegget. Det handler om han som har fått fast jobb, men som likevel ikke har mulighet til å kjøpe seg et sted å bo. Hvis de urettferdige forskjellene får fortsette å øke i dag, får vi et kaldere samfunn i morgen.

Samtidig ser vi at folks ønske om å hjelpe er stor. Folk samler inn klær og gaver, det avlyses julebord for heller å gi pengene til fattige som sliter. Dette er en flott side ved den norske folkesjela vi skal ta vare på.

Det er likevel et stort paradoks at folk som lever under fattigdomsgrensa i landet vårt er nødt til å være avhengige av almisser og folks giverglede for å ha råd til mat på bordet og klær på kroppen.

Er det virkelig slik vi vil ha det?

For oss i SV er svaret et rungende nei!

Vi kan ikke sitte stille og se på at klasseskillene øker og slå oss til ro med at Frelsesarmeen og andre ideelle organisasjoner og enkeltpersoner bidrar med gratis mat til de som trenger det mest. Ingen skal måtte stå med lua i hånda Norge og be om mat og klær.

Dette viser med all tydelighet at vi må ta større strukturelle grep for en langt bedre fordeling av rikdom og makt i Norge. Vi må reversere usosiale kutt og fordele godene slik at de som sliter mest blir tilgodesett framfor de som sitter på toppen med millioninntekter og store formuer.

Derfor er jeg glad for at SV i sitt forlik med Regjeringen har fått bevilget over 3 milliarder mer til blant annet minstepensjonister, uføre, barnetrygd, bostøtte og dagpenger. Det samme gjelder økt studiestøtte, rett til billig tannbehandling for flere unge og gratis halvdagsplass i SFO for 2.-klassinger.

Dette er bare første skritt på veien for en bedre fordeling hvis SV får det som vi vil framover.

Derfor er mitt største juleønske at det skal bli slutt på den tiden hvor velferd må baseres på almisser og privat giverglede, og at det offentlige skal sørge for et sikkerhetsnett som ivaretar folks behov for å leve gode liv.

