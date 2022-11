Her står ukrainske flyktninger i matkø i Norge

Inflasjon er et ord på manges lepper om dagen.

Prisøkning og konsekvensene av det har blitt tatt opp flere ganger i media. Under TV-programmet Debatten forrige uke slet programleder Fredrik Solvang med å holde tilbake tårene da han leste opp hvor mange måltider Matsentralen hadde delt ut så langt i år. Han nevnte også at Frelsesarmeen hadde merket seg en økning på 350 prosent i antall husstander som oppsøker matutdelingene deres i Trondheim og Moss.

I Moss deler Frelsesarmeen ut gratis mat annenhver uke. 9. november registrerte de en lite hyggelig rekord: Hele 303 poser med mat ble delt ut. Én til hver husstand.

På over 100 år har Frelsesarmeen aldri hatt behov for å brødfø så mange mennesker i Moss, ifølge korpsleder Bjørn Løvdahl.

– Jeg har vært i tjeneste i 18 år og sett små og store svingninger der jeg har vært. Dette er en dramatisk økning. Det er vanskelig å si om vi har sett toppen nå eller om det vil fortsette å øke, sier han.

[ Nordmenn ruster seg for tøffere tider – laveste framtidstro på 30 år ]

Gikk tom for matposer

Toppen skulle vise seg å være enda høyere. Denne onsdagen var det duket for en ny runde med matutleveringer fra Frelsesarmeens lokaler på Jeløy. Da ble satt nok en rekord.

Allerede før åpningstiden hadde 80 personer møtt opp.

I starten var det en jevn strøm med folk som tok imot mat. Innen det hadde gått tre kvarter hadde de frivillige allerede delt ut nærmere 180 poser.

Da den siste matposen ble delt ut, hadde det lokale korpset rukket å gå helt tom. Det har heller ikke skjedd før, ifølge Løvdahl, som til slutt noterte ned 318 utleverte matposer på to timer. Tallet inkluderer utkjøringer.

Korpsleder Bjørn Løvdahl (til venstre) og soldat og frivillig Sten Rune Pettersen i Frelsesarmeen delte ut over 300 poser med mat til trengende i Moss onsdag. (Kenneth Stensrud)

[ Matstasjon merker at flere trenger mat: - Et symptom på samfunnet vårt ]

Mange ukrainske familier oppsøker hjelp

En stor del av matposene, rundt 70, anslår Løvdahl, ble gitt til ukrainske flyktninger.

En av dem var 13 år gamle Maria Yuzhakova fra Kharkiv, den nest største byen i Ukraina. Hun hadde møtt opp for å hente en pose med mat hjem til moren, søsteren og hunden deres, som nå bor i Moss.

Dette er 4. gang familien Yuzhakova oppsøker Frelsesarmeens matutdeling i Moss, etter at de bosatte seg her i mai.

– Vi er veldig glade for at dette tilbudet finnes, sier 13 år gamle Maria, som har ringt hjem og avklart med moren at hun stiller opp med navn og bilde i avisa til denne saken.

Hun forklarer at familien mottar økonomisk støtte fra den norske staten, men at den ikke alltid er høy nok. Derfor må de noen ganger velge mellom å kjøpe inn mat eller andre ting de trenger i husstanden. Takket være Frelsesarmeen er det et valg de ikke trenger å ta like ofte lenger.

– Norske myndigheter hjelper oss, men prisen på mat er så mye dyrere her enn i Ukraina. Derfor er ikke den hjelpen alltid nok, sier unge Yuzhakova.

Jeg har gått ned flere kilo siden jeg kom hit til Norge. — Alyona Naydenko, ukrainsk flyktning

[ Flere ukrainske flyktninger har blitt utsatt for vold i Norge ]

Har dratt fra ankomstsenteret

Vi møter også den ukrainske familien Paramzina, som har kommet for å hente en av matposene til Frelsesarmeen denne dagen.

Mor Alexandra har tre sønner i alderen 10 til 15 år, og forklarer at hun møter opp her for å hjelpe til med å begrense matutgiftene i husstanden.

Det er ikke bare flyktninger som er bosatt i kommunen og mottar sosialhjelp som står i matkø. Også den ukrainske flyktningen Alyona Naydenko har møtt opp på Jeløy. Hun kom til Norge for bare 10 dager siden og bor foreløpig på det nasjonale ankomstsenteret i Råde.

Ifølge Naydenko får de der servert så små matporsjoner at hun har valgt å komme hit.

– Jeg har gått ned flere kilo siden jeg kom hit til Norge, hevder hun.

[ Zelenskyj: Norskprodusert luftvern skjøt ned 10 russiske raketter ]

Kommunen: – De får nok

Hege Rytter Jakobsen er enhetsleder for barnevern, bolig og inkludering i Moss kommune. Hennes avdeling har jevnlig kontakt med de ukrainske flyktningene, for å høre hvordan det går med dem.

Hun er kjent med at mange av ukrainerne oppsøker Frelsesarmeen for å motta matutdelinger, men forklarer at dette ikke skyldes manglende sosialhjelp eller andre støtteordninger.

– Mitt inntrykk er at de absolutt får nok økonomisk støtte til å klare seg selv, sier hun.

I likhet med andre flyktninger får de dekket blant annet husleie og strømutgifter, hvis de har sosialhjelp som inntektskilde.

Jakobsen tror grunnen til at så mange ukrainere benytter seg av Frelsesarmeens matutdelinger, er fordi de fikk informasjon om at tilbudet fantes da de ankom Norge og bosatte seg i kommunen.

Matposen som Frelsesarmeen deler ut inneholder mat til en hel familie. (Kenneth Stensrud)

[ Prorussisk grafitti dukket opp i Moss: – Det overrasker oss ikke, sier ukrainsk forening ]

Ikke bare ukrainere

Korpsleder Løvdahl forklarer at de ikke ber om noen forklaring på hvorfor folk kommer for å få mat når de deler den ut. Alle får, uavhengig av hvem de er. Den eneste begrensningen er at de må være hjemmeværende i enten Moss, Våler eller Råde kommuner, hvor det til sammen bor nærmere 64.000 innbyggere.

Ifølge tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har det blitt bosatt litt i overkant av 200 ukrainske flyktninger i de tre kommunene i år. Hvis man tar utgangspunkt i at det i snitt bor litt over to personer per husstand i Norge, så betyr det at en svært stor andel av de ukrainske flyktningene er representert i matkøen til Frelsesarmeen.

Men de er ikke de eneste innvandrerne som står i matkø utenfor Frelsesarmeens lokaler. Godt over halvparten av de som møtte opp på onsdag var av utenlandsk opprinnelse. Flyktninger fra Syria var blant dem som var representert. De frivillige hadde gjort klar en egen samling med matposer som ikke inneholdt svinekjøtt, som raskt ble revet bort.

[ Diana (42) og datteren Daria (3) flyktet til Norge fra Ukraina - i hjemladet kjemper familiefaren mot den russiske invasjonen ]

Sendte bekymringsmelding til kommunen

Løvdahl understreker at ukrainere ikke er grunnen til at Frelsesarmeen har merket en så markant økning i antall utdelinger den siste tiden. De er kun en del av helhetsbildet. Et bilde som viser at stadig flere innbyggere sliter med å få råd til mat.

Det har gått så langt at Frelsesarmeen Frelsesarmeen sendte en bekymringsmelding til kommunen i oktober. Det jobbes nå med å finne en løsning der matutleveringer samles på ett sted i Moss, en slags matbank, som Løvdahl kaller det.

På mandag hadde representanter fra kommunen et møte med Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Varmestua, der de drøftet en slik løsning. Nå er håpet deres at politikerne setter av penger til dette i neste års budsjett.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad