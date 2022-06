Takk til pappaen som satt oppe og ventet på sønnen sin, og som tok telefonen da jeg ringte for å fortelle at sønnen var for full til å ta vare på seg selv. Du tok det på alvor og stilte opp.

Takk til mammaen som ikke hadde lagt seg da datteren din kom hjem 10 min for sent. Du sendte melding selv om du tenkte at hun synes det var teit, og spurte hvordan hun hadde hatt det da hun kom hjem – det betyr mye for ungdommene å vite at noen venter på dem, og bryr seg om at de har det bra.

Takk til alle dere dere foreldre som tok telefonen da jeg ringte og sa at festen ved tjernet hadde gått over styr, og for at dere kom med det samme og tok dere godt av ungdommene.

Takk til den pappaen som ikke ble forbannet når jeg ringte og sa at vi hadde hørt at mange uinviterte personer med alkohol var på vei til den festen som datteren skulle ha. Du valgte heller å bli hjemme slik at alle skulle være trygge.

Takk til alle dere som undersøker hvor og med hvem ungdommene deres er med, og som også passer litt på de ungdommene som ikke er deres egne også, men som er barna deres sine venner.

Takk til mammaer og pappaer som henter og kjører. Takk for at dere danner foreldrenettverk og går natteravn.

Takk for at dere viser kjærlighet og har tid. Takk for at dere er gode rollemodeller.

Takk for at dere setter grenser og forklarer hvordan alkohol og andre rusmidler kan påvirke dem.

Takk for at dere har lært ungdommen deres å ta vare på hverandre.

Viktigst av alt- Tusen takk til mammaer og pappaer som har lært ungdommen sin at de alltid kan ringe og komme hjem. Uansett hva som har skjedd.

