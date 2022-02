Ny chatløsning fra politiet skal forebygge alvorlig kriminalitet mot barn og unge

– Vi vet at barn og unge foretrekker chat når de skal snakke med politiet. Det har vi tatt på alvor og lanserer i dag Sikker Chat, sier seksjonsleder Kjersti Rønholt ved Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) i Kripos i en pressemelding.

Sikker Chat er først og fremst utviklet for barn og unge i alderen 12–25 år, men alle som kontakter nettpatruljen, vil kunne bli invitert inn i løsningen ved behov. Når samtalen krever at man må oppgi personsensitive opplysninger, vil Sikker Chat tas i bruk, heter det i pressemeldingen.

– Når et barn vi har kontakt med på internett, for eksempel vil fortelle om et overgrep, men verken ønsker å ringe eller møte opp fysisk, er det krevende å gjøre en god jobb som politi samtidig som personvern og sikkerhet ivaretas. Med Sikker Chat kan vi flytte samtalen fra en sosiale medieplattformer og over i et sikkert chatrom når vi trenger det. I det sikre chatrommet kan også filer deles, sier Rønholt.

Sikker Chat stiller ikke krav til identifikasjon gjennom for eksempel ID-porten eller at tjenesten må lastes ned som en app, opplyser politiet.

