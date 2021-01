«The Muppet Show» var i sin tid på fornavn med de største stjernene, og nå kan Kermit, Miss Piggy, Fozzie Bear, svenskekokken, og de gamle gretne gubbene på balkongen oppleves på nytt, når hele denne TV-serien innlemmes i Disney+ sin katalog av underholdning. Det skjer i midten av februar, og det er den opprinnelige TV-serien det er snakk om – den som dukket opp på britisk TV og på NRK i 1976.

«Viltre dukker»

Serien ble presentert slik i norske avisers TV-oversikter ved premieren i 1976;

«Den nye komikveld-serien er britisk, «The Muppet Show», produsert av fjernsynsselskapet ITV. Hovedaktører i disse forestillinger er Jim Hensons dukker – «muppets» – som han selv kaller dem. Konferansier er frosken Kermit. Blant hans muppetvenner møter vi bjørnen Fozzie, Den store Gonzo, Wayne og Wanda, Miss Peggy og Statler og Waldorf. Til hvert show har Kermit invitert en kjent artist, som skal prøve å komme overens med Hensons viltre dukker. Forestillingen har et raskt tempo og byr på en blanding av bløtkake-humor, satire, sanger og sketsjer – et underholdningsshow for hele familien. Musikken framføres av Jack Parnell og hans orkester».

Her er det verdt å bemerke at de nevnte Statler og Waldorf er de to gamle gubbene oppe på balkongen, som alltid har en spydig kommentar til forestillingen.

De viltre dukkenes show skulle bli denne tidas mest sette TV-program, med over 235 millioner seere i over 100 land. Og dukkefigurene skulle bli like berømte som gjesteartistene som etter hvert strømmet til for å være med. «The Muppet Show» fikk bare fem sesonger på skjermen før teppet gikk ned for siste gang i 1981, men figurene skapt av Jim Henson har vært referansepunkter i popkulturen siden.

«The Muppet Show» bød på morsomme figurer, sketsjer, slapstick, musikalske innslag, mye sjarm og en vanskelig romanse mellom Kermit og Miss Piggy. Men at dette ble en gedigen suksess kan også ha noe å gjøre med at muppet-showet sikret et internasjonalt TV-publikum med begrenset tilgang på underholdning muligheten til å oppleve datidas A-listestjerner på TV-skjermen.

Stjerner

Serieskaper og dukkemaker Jim Henson hadde gode kontakter i TV-bransjen etter suksessen med «Sesame Street», det pedagogiske barneprogrammet som hadde gått på amerikansk TV siden 1969. Dette sørget for en viss tilgang på stjerner som stilte opp i første sesong, størrelser som Ethel Merman, Lena Horne og Charles Aznavour. Nyere, store amerikanske stjerner var vanskeligere å få med, all den tid det krevde at de reiste til England hvor showet ble laget. For til tross for «Sesame Street», hadde amerikanske CBS takket nei til å satse på et musikalsk dukketeaterkomedie-konsept for voksne. Engelske ATV takket ja i stedet.

Da programmet ble en suksess var det lettere å få stjernene til å ta turen over Atlanteren. Sesong to kan skilte med navn som Elton John, Steve Martin, Peter Sellers, Julie Andrews og den verdensberømte ballettstjernen og avhopper Rudolf Nurejev. Og etter at Nurejev viste seg blant dukkene, var Hollywoods mer celebre størrelser også mer interessert å stille opp.

Dermed kan «The Muppet Show» skilte med gjester som Danny Kaye, Harry Belafonte, Liza Minnelli og Gene Kelly, og musikalske størrelser som Arlo Guthrie, Diana Ross, Alice Cooper, Johnny Cash og Debbie Harry. Her er John Cleese i en spesialsketsj han var med på så skrive selv. Dessuten Mark Hamill med og uten Chewbacca, R2-D2 og C-3PO, og Roger Moore som seg selv og i rollen som agent 007. Fram til nå har serien vært å få på DVD, men vanskeligere å finne på internett. Det er dessuten først nå sesong fire og fem blir tilgjengelig på nettet, ifølge pressemeldingen fra Disney+.

Popkultur

Etter at det første «The Muppet Show» ble nedlagt i 1981 er det laget en hel mengde filmer og nye varianter av showet i TV-serieform –de meste i regi av The Walt Disney Company, som etter mange års samarbeid kjøpte rettighetene til The Muppets av avdøde Jim Hensons selskap i 2004. Så seint som i 2015 forsøkte det Disney-eide selskapet ABC en TV-versjon med serien «The Muppets», som fulgte produksjonen av talkshowet «Up Late With miss Piggy», som ble kassert etter en sesong.

Den første TV-serien vant tre Emmy-priser. Flere av Muppet-filmene på 1980-tallet ble nominert til Oscar, og Kermit The Frog framførte selv den nominerte «The Rainbow Connection» i 1980.

Selv om Muppet-relaterte filmer og serier ikke har oppnådd den samme populariteten som den første TV-serien har muppetene selv vært på fornavn med noen av verdens berømte og mektigste siden storhetstida.

Kermit dukket opp på en scene sammen med ekteparet Clinton i Washington i 1993, dagen før Bill Clinton skulle sverges inn som president.

Nå skal muppetene gjøre selskap med Disneys andre attraksjoner på Disney+; superhelter, Star Wars-eventyr, klassiske Disney-figurer og «The Simpsons». I sistnevnte serie har muppetene vært gjenstand for mang en vits, gjerne blitt gjort narr av som gamle dagers TV-underholdning, noe hånddukkegreier som Homer fnyser av. Nå har skjebnen sørget for at Muppet-gjengen og Simpson-familien deler plass på samme strømmetjeneste, med Walt Disney Company som eier av begge merkevarene.