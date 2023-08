Musikk fra og til sjela

– Hektisk uke for deg?

– Jeg liker adrenalinet, sier Conlu på telefonen med Dagsavisen.

Norsk-filippinske Hillari Alison Conlu (18) snakker med Dagsavisen mellom ulike intervjuer og forberedelser til konserten hennes på Øya onsdag. Tidligere i år slapp hun EP-en «How Is Your Soul», som Dagsavisen ga en femmer. Før den tid har hun rukket å spille flere konserter både i og utenfor Norge, og har blitt beskrevet som RnB-scenens nye håp av 730.no. Nylig ble hun kåret til månedens Urørt av P3.

– Hektiske perioder, som nå hvor det er festivalsommer og høyt tempo, påminner meg om hvorfor vi gjør det her, og hva jeg vil oppnå med det, sier hun.

Conlu forteller at Øya i fjor var hennes første festivalopplevelse. Da sto hun helt foran i publikum når artisten H. E. R spilte.

– Jeg husker jeg sto der og gråt, drømmen min var jo at jeg selv skulle spille på en sånn scene i framtiden. Det er helt surrealistisk og virkelig en «dream come true» at jeg skal spille på Øya allerede nå, sier den unge artisten entusiastisk.

Fullførte EP og videregående

18-åringen ble ferdig med 13-års skolegang denne våren. Parallelt med siste skoleår ga hun ut sin første EP.

– Når jeg jobbet med musikken stresset jeg ikke med skole, og når jeg jobbet med skole stresset jeg ikke med musikken. Det var en god balanse, forteller hun.

«How Is Your Soul» er en 12 minutter lang EP bestående av fem sanger, blant annet debutsingelen «Desperate Soul».

– Desperate Soul handler om følelsen av å miste seg selv, sier hun.

For Conlu handler EP-en om å kunne se inn i seg selv, og reflektere rundt hvordan man har det.

– Hjertet og sjela, tro, identitet og usikkerhet er en stor del av EP-en. Den speiler også opplevelsen av å være ungdom og tenåring, som vil vokse inn i denne verdenen.

– Til slutt er hovedbudskapet at man må kunne endres inn og ut, og at vi skal gi slipp på det vi tror vi trenger å være, sier hun.

Hillari har gitt ut sin første EP, om å kunne se inn i seg selv, og reflektere rundt hvordan man har det. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

[ Øya kan bli et gjørmebad ]

Sang foran 600 mennesker som 12-åring

Conlu er født i Norge, men vokste opp i Filippinene. Hun husker hvordan bestemoren ga henne filippinske peso for å synge foran onkler og tanter på familiesamlinger.

– Musikken var en del av familielivet mitt i Filippinene. Jeg oppdaget også musikk gjennom kirken, forteller hun.

Som barn pleide hun å synge solo foran kirkeforsamlingen.

– Jeg husker jeg var 12 år og sang en låt jeg hadde skrevet selv, «Fight My Battles», foran 600 mennesker i kirken. Litt ironisk at jeg var 12 år og sang om å kjempe mine kamper, jeg hadde vel ikke kjempet så mange kamper da, ler hun.

Troen er en viktig del av Conlu. Det kommer fram i musikken hennes.

– Jeg synger mye om troen min, men jeg gjør det litt subtilt. Jeg ønsker at musikken min skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av tro og bakgrunn, sier hun.

[ Seks på Øya om været: – Flaks at Fretex selger regnjakker ]

Stress og press

Conlu flyttet tilbake til Oslo fra Filippinene da hun var åtte år. Musikken har alltid vært en del av livet, men det var først i 2021 at hun satset fullt. Hun ble fort oppdaget, og i 2022 spilte hun 16 konserter i Norge og Canada før hun i det hele tatt hadde sluppet egen musikk.

Hun har samarbeidet med artistene Tshawe Baqwa, Jonas Benyoub og Isah på sangen «Innicity Blues» til NRK-serien Flus, og laget musikk for TV2-serien Gangs of Oslo, som kommer på Netflix i september i år.

– Reisen min har gått veldig fint, og raskere enn forventet, sier Conlu om de siste årene.

Selv tror hun støtten fra teamet hun har rundt seg har gjort det lettere å håndtere oppmerksomheten. Men hun har også kjent på utfordringene som følger med det å være en del av musikkbransjen.

– Det er mye stress og press, og jeg har jo møtt utfordringer også. Samtidig er dette livet jeg alltid har drømt om, så jeg prøver å ha et positivt perspektiv på alt.

Hun fokuserer mye på å ivareta sin egen psykiske helse, og vil fortsette med det i tiden framover.

– Jeg var flinkere til å ta vare på min egen mentale helse når jeg ikke drev med musikk. Men jeg prøver å lære meg å ta ting med ro, og prioritere å ha det bra med meg selv, sier hun.

Tid med familien, og små pauser hvor hun kjenner litt på hva kroppen behøver i hverdagen, er ting som hjelper henne med å holde bakkekontakten.

– Stresshåndtering er en utfordring man møter i musikkbransjen, men jeg har et godt team rundt meg som støtter meg, sier hun.

– Det er mye stress og press, og jeg har jo møtt utfordringer også. Samtidig er dette livet jeg alltid har drømt om, så jeg prøver å ha et positivt perspektiv på alt. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

[ Åpnet Øya: Strålende Darling West og et gløtt av sol ]

Liker ikke overtenkning

I musikken lar Conlu seg inspirere av Soul og RnB, og viser til artistene Norah Jones og Alicia Keys som favoritter.

– De er så ekte og musikalske artister, som inspirerer meg til å skape en ren framføring av musikken min, sier hun.

Når hun selv lager musikk, liker hun ikke overtenkning, men lar musikken lede henne.

– Jeg vil skape musikk som er så genuin som mulig, og jeg liker å holde det veldig naturlig.

Enkelthet er et passende ord til å beskrive Conlus siste EP, men det langt fra kjedelig. En kraftig vokal preger de fleste av sangene hennes, og blir framhevet av det enkle ved musikken rundt.

– Ofte skriver jeg dikt først for å oppsummere følelsene mine. Det er veldig viktig for meg å formidle en spesifikk følelse eller et budskap i det jeg skriver.

– Jeg skriver fra sjela og for sjela, sier hun.

[ Se opp for disse artistene på Øya ]

Øya, P3 Live, Bylarm og album

I året som kommer har artisten store planer. Blant annet skal hun jobbe videre med utgivelsen av sitt første album, spille på Bylarm og P3 Live og reise til både USA og Filippinene.

– Jeg gleder meg veldig til å spille på Bylarm, der kommer det også en eller to overraskelser, sier hun lurt.

Senere i år reiser hun til USA og Filippinene med hele teamet sitt. Der skal hun spille for fans, og få kontakt med musikkmiljøet i begge landene.

– Vi skal reise masse, og både i USA og Filippinene skal jeg søke inspirasjon og kontakter til å videreutvikle meg selv og musikken min, sier hun.

– Har du noen drømmer for musikken din i framtiden?

– Jeg vil fortsette å treffe sjeler og hjerter. Så hadde det jo vært utrolig kult å spille på en arena, avslutter Conlu.

Rett etter Dagsavisen snakket med Conlu, ble konserten hennes flyttet fra den lille scenen Biblioteket til Vindfruen, Øyas tredje største scene.

– Jeg kan ikke tro at Arya Starr skal spille på samme scene før meg! Det er en artist jeg ser utrolig opp til, jeg føler meg utrolig takknemlig, sier hun i en melding til Dagsavisen.

Med Øya under beltet drømmer Hillari om å spille på enda større scener. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

[ Helgens nye låter: Hannah Storm går nye veier og Label skrur på radioen ]

[ Årets festivalmote på Øya: – Går for «layers» ]