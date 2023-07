Helgens nye låter: Hannah Storm går nye veier og Label skrur på radioen

Strømmen av ny musikk avtar litt nå midt på sommeren, men fortsatt kommer det mye som er verdt å låne øre til. Denne uka utpreger seg med store stemmer og lovende ferske artister som Hillari, Saksa og Kira Dalan Eriksen. Men også sommer-rock for viderekomne fra Oslo-bandet Label og den hittil beste singelen fra Hannah Storm.





Hannah Storm i ny retning

Hannah Storm går nye veier på ny singel. Her på Øya i fjor. (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Hannah Storm

«You»

---

Hannah Storm har en god stund vært en av de mest lovende nye norske artistene, med overbevisende opptreden på Bylarm i 2021 og en knallkonsert på Øyafestivalen i fjor. Og det er vokalen som har bergtatt et stadig større publikum. Med «You» tar hun en vending mot noe råere som kler henne og som gjør musikken hennes til noe mer enn vakker. Hun er på samme label som Aurora, og det er Auroras innimellom faste produsent og/eller låtskriver Magnus Skylstad som skaper magi her også.

Hannah Storm: «You»

«You» har bokstavelig talt Storm i kastene når den med skurrende og storslått intensitet stiger i siste halvdel, etter at Hannah Storm har lagt bånd på både stemmen og uttrykket, noe som kler henne. Nesten som en 70-talls glamrock-perle med tungt elektronisk nittitallsakkompagnement framstår den både livsbejaende og lett melankolsk. Dansbar og svimlende på og samme tid, og med en stemmebruk som viser spennvidden i en artist som her viser seg fram på en helt ny og framoverlent måte.





[ Nytt PJ Harvey-album: Ned i en lummer drømmeverden (+) ]

Hillari EP-debuterer

Hillari: «How Is Your Soul» (Håkon Paulsen)

---

5

EP

Hillari

«How Is Your Soul»

---

Det har vært større sjanse for dumpe borti Hillari Alison Conlu på konsert enn å finne musikken hennes på en strømmetjeneste. Symptomatisk nok ble Oslo-artisten som opprinnelig er fra Filippinene, booket til både Øyafestivalen og Bylarm før hun hadde utgitt noe som helst. Etter å ha bidratt musikalsk til serier som NRKs «Flus» og TV 2/Netflix-serien «Blodsbrødre», debuterer nå Hillari i med «How Is Your Soul». En EP-en med fem spor, blant dem de to nylig forhåndsutgitte singlene «Desperate Soul» og «Fall Into Place». Dette er RnB med personlige anslag, drevet av en formidabel stemme og en vokal som snører inn ordene på en melodisk og fascinerende måte. Sanger for de seneste sommerkveldene, eller når mørket kommer til høsten. Søken og åndelighet, uten at det tipper over i det åpenlyst religiøse.

Hillari: «How Is Your Soul»

Hillari gjør det meste selv av både komposisjon og ord, men jobber også med betydelige låtskrivere som Kevin Ekofo (6lack, John Legend), mens hun selv, Kristian «Flatmate» Moen Vik og Morten «Mogilla» Gillebo er blant produsentene. Det er stort uten store fakter, ballader uten påtatt balladeri. Det er vakkert uten å være pent. Og det kan bli riktig så fint når hun som første artist ut åpner Øyafestivalens Hagen-scene i august.





[ Les sakene og se bildene fra Tons of Rock (+) ]

Saksa trenger ryddehjelp

Saksa er klar med «Lifecoach». (Saksa Records)

---

4

LÅT

Saksa

«Lifecoach»

---

De fleste som har vokst opp kjenner seg igjen (eller kjenner noen som vil gjøre det) søppelhaugen av et soverom og et kjøleskap hvor det bare står en soyaflaske. Kanskje er de «giddalaus», kanskje er bare livet litt så som så i disse brytningsårene. Saksa, eller Sophia Senje Ekholt, bestemmer seg for å ordne opp i en ung hverdag, og med mindre man løser det ved å «droppe exen, spise sunt og brenne sofaen på et bål», trengs det en «Lifecoach». Det er blitt en småmorsom og treffende tekst om å forsøke å ta seg sammen når man bare vil dra dyna over hodet, og en låt som er både dansbar og intellektuelt sammenskrudd rundt en historie som utgjør en motvekt til alle intetsigende poplåter med de samme gjentakende temaene.

Saksa: «Lifecoach»

Sophia Senje Ekholt er en fersk rapper på egne premisser, som har ordet i sin makt og en inngang til hip hop som er personlig og løsrevet fra trender og subkulturelle miljøer. Hun har via noen omveier gått låtskriving og produksjon på Høyskolen Kristiania, og sammen med produsent Johnny André Vinje Brist er hun i ferd med å rulle ut et knippe låter som til sammen vil utgjøre debut-EP-en. «Skuespill» var den første, mens «Lifecoach» føles mer gjennomarbeidet og med en tekst som stikker seg ut fra mengden med både originalitet og en egen satirisk humor. Denne låten vokser på deg, det samme vil Saksa gjøre på omgivelsene når flere får øynene opp for et talent som er like unikt og egenrådig kult som det er publikumsvennlig.

[ Nye låter: Mari Boine hyller kvinnene, Poor Bambi er sjakk matt og Astrid S disser den fyren (+) ]

Label fra Oslo

Label (Alexander Lindbäck)

---

6

LÅT

Label

«The Radio Song»

---

Kongene av overstyrte gitarer, smittende refrenger og herlig pop inspirert av amerikanske surfebyer på vestkysten er tilbake, og de blir bare mer og mer overbevisende. I fjor kom Labels tredje album «Midnight Sunburst» (på vinyl nå i år) som en sommerlig solstorm av all vellyden som kjennetegner Oslo-kvartetten. Nå har vokalist og gitarist Øyvind G. Svendsen laget en ny låt som rett og slett heter «The Radio Song», skreddersydd for sommerlige radiobølger. Svendsen, Magnus Jacobsen, Dag Eirik Clausen og Daniel Wakim formidler her en historie om en kjøretur i åpen bil idet kjæresten slår opp, men ut av radioen strømmer akkurat den låten du har ventet på og andre ting som bidrar til en helt usedvanlig dag.

Label «The Radio Song»

Liker man klassisk surfepop, garasjepop og lyden av sommerlig gitarrock er dette en perfekt og uimotståelig sang formidlet med lass av spilleglede og «goo-goo-ka-chaw»-refrenger. Produksjons- og innspillingssamarbeidet med Anders Møller (Kåre & The Cavemen, Ulver med flere) er videreført fra «Midnight Sunburst», og funkler som gull. Han bidrar også på perkusjon, og er med på å gi «The Radio Song» en løssluppen aura over en velregissert komposisjon. Har du ikke oppdaget Label før, er dette et fint sted å begynne.





[ Stor guide: Slik blir festivalsommeren 2023: Fra Slottsfjell til Øya ]

Kira Dalan-Eriksen

Kira Dala Eriksen vant TV "-konkurransen The Voice. Nå singeldebuterer hun med «Sommermørke». (PETTER ALNES BONESMO)

---

4

LÅT

Kira Dalan-Eriksen

«Sommermørke»

---

Det har ikke gått mange ukene siden 19-åriingen Kira Dalan-Eriksen fra Fredrikstad med overbevisende vokal innlevelse vant årets utgave av TV 2-programmet «The Voice». Da var det med Rihannas «What Now» og «Fordi jeg elsker deg», en oversatt Bob Dylan-sang. Nå er hun ute med debutsingelen med eget materiale på Universal. «Sommermørke» har i et øyeblikk noe av det samme lumre anslaget som deLillos-favoritten «Hjernen er alene», før det går over i det mer konvensjonelle. Hun synger, og synger godt, en historie om usikkerheten rundt en sommerflørt skrevet sammen med den svenske «Syrener»-stjernen Olivia Lobato.

Kira Dala Eriksen: «Sommermørke»

Dette er en «powerballade» med et halvt jagende gitarkomp i bunnen, og hvor Dalan-Eriksen får brukt den originale og fascinerende stemmen sin på en tekst som åpenbart gir henne mye. Produksjonen har noen fine detaljer i måten vokalen får dominere gjennomgående, men den føles samtidig hastig og trykkende, som om den ikke til fulle utnytter potensialet i låten og stemmen. En dristigere produksjon ville røsket «Sommermørke» ut av det ordinære og forutsigbare. Men til å være en debut er dette absolutt lovende.