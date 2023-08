Åpnet Øya: Strålende Darling West og et gløtt av sol

---

5

KONSERT

Darling West

Øyafestivalen

---

Midt i konserten til Darling West tar endelig Tor Egil Kreken fram banjoen, til stor jubel fra forsamlingen som har møtt opp tidlig i Tøyenparken. Og vet dere hva: Når de begynner på «Wild Dreams» kommer det også et kjærkomment gløtt av sol over Tøyenparken, etter noen tunge, og grå dager i Oslo.

Det begynte fort å dryppe igjen, men denne gruppa har vært ute i verre vær før. Det hadde en tilsvarende posisjon på programmet i 2017, på den våteste dagen i Øyas historie, noe Mari Kreken også minnet publikum om nå. Da bøtta det nemlig ned i sånne mengder at vannspruten traff meg midt i fjeset når jeg klappet i hendene. Å klappe er det god grunn til når Darling West står på scenen.

Les alle sakene om Øya her

[ Seks på Øya om været ]

Gjennom ti år og fem studioalbum har Darling West har fått et stadig større publikum. De kommer til Øya med utvidet besetning: Ekteparet Mari og Tor Egil Kreken har med sine faste medspillere Christer Slaaen på gitar og Thomas Gallatin på trommer. Darling East som de TO visstnok kaller seg internt. De har også med seg sin tidligere tredjemann Kjetil Steensnæs på gitar og pedal steel, David Wallumrød på orgel og Silje Vemøy på kor og bass. Gruppa åpner med den fine tittelsangen fra vårens nye album «Cosmos». Kosmiske cowboyer kalte man slike band i ordentlig gamle dager.

Stemningsfullt med Darling West i grønne omgivelser på Øya. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Fortsettelsen med «Hey There», fra det forrige albumet, er mer dempet. Men helhetsinntrykket av konserten er likevel at Darling West har vokst siden sist. Jeg aner en parallell til First Aid Kit, som også hadde et nærere og mer nedstrippet uttrykk til å begynne med, men nå har tilpasset seg større formater. Begge har gjennomført denne overgangen på en elegant måte, og beholdt særpreget.

[ Se opp for disse artistene på Øya ]

«Can’t Help It» viser hvor fint et popband de kan være, et stykke unna countrymusikken de ble kjent for. Men de går også tilbake til «Someone Like You» fra «Vinyl And A Heartache», for å hisse opp de verste de-var bedre-før-skeptikerne. Hvis det finnes noen sånne, da? Mari Kreken beklager at de ikke har så mange hits å by på, men de har i alle fall én sang som noen har hørt på radio: «Still Here», som godt kunne være mer spilt, i alle kanaler.

[ Sterkt nytt album fra Øya-aktuelle Blur ]

Gruppa tilegner framførelsen av «River» til Akerselva som renner høyt gjennom byen. Siste sang er «Light Ahead», som kommer komplett med en gjesteopptreden fra Matthew Logan Vasquez, visstnok flydd inn fra Austin, Texas for anledningen. En storartet avslutning, som mer enn antyder at Darling West etter å ha tatt støyten i åpningsfasen av Øyafestivalen to ganger snart må være klare for å spille senere på kvelden, mot slutten av uka.