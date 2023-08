Se opp for disse artistene på Øya

De største artistene skal alle se, men det er lett å miste oversikten når tre store scener pluss klubb og bibliotek ruller ut programmet i Tøyenparken under Øyafestivalen. Her er Dagsavisens tips til hva du bør se dag for dag.





Onsdag

Åpningsdagen byr på afrobeatfenomenet Wizkid og de amerikanske legendene Devo som headlinere, i tillegg til livefavoritter som Moderat, Ola Kvernbergs Steamdome og Viagra Boys. Her er de du ikke vil gå glipp av:





Hillari

Hagen klokka 14:55

Oslo-artisten som opprinnelig er fra Filippinene ble booket til både Øyafestivalen og Bylarm før hun hadde en eneste låt ute hos strømmerne, men så har hun da også overbevist i scenesammenheng. Debuterte på forsommeren med EP-en «How Is Your Soul», som inneholdt singlene «Desperate Soul» og «Fall Into Place». «Dette er RnB med personlige anslag, drevet av en formidabel stemme og en vokal som snører inn ordene på en melodisk og fascinerende måte. Sanger for de seneste sommerkveldene, eller når mørket kommer til høsten», skrev vi her i Dagsavisen. En av Øyas mest imøtesette konserter.





Ayra Starr (Mavin Records)

Ayra Starr

Sirkus klokka 15:50

Wizkid er den mest kjente av et sterkt lag afrobeat-forankrede artister fra Nigeria på Øya i år, men Ayra Starr har store muligheter til å bli større enn de fleste. Starr, eller Oyinkansola Sarah Aderibigbe, er vokst opp i Nigeria og nabolandet Bening, og byttet en modellkarriere med kontrakt hos det ledende Lagos-selskapet Malvin Records og ga ut EP-en «19 & Dangerous» og hitlåten «Rush» i 2021. I et mannsdominert sjangersjikt er hun på alle vis en utfordrer som viderefører den afrikanske highlife-tradisjonen på moderne vis, og er en artist for framtida ikke bare i afrikansk sammenheng, men på den internasjonale stjernehimmelen.

[ Superstjerner klare for afrobeat-fest på Øya (+) ]

Marstein debuterte som soloartist under Bylarm. Nå er Undergrunn-medlemmet et av de store navnene foran Øya. (Mode Steinkjer)

Marstein

Vindfruen klokka 19:40

Undergrunn fra «høgget» bortenfor Tøyen gjorde en legendarisk konsert på fjorårets Øyafestival, og turnerer i sommer med albumet «Egoland» som utgangspunktet. Samtidig yngler UG-klikken soloartister, og fremst blant de fremst er Marstein. Som nøkkelmedlem i UG er han etter soloplaten «Medici Marstein», som her i avisen ble kalt «et helstøpt og generasjonsladet minialbum som står klokkerent på egne bein». den som ligger tettest opp til utgangspunktet når det gjelder referanser, tekster og personlighet. Med låter som «Frida Kahlo» og «Sommerhus» og kanskje noen nye «bangere» har han opparbeide seg et solid ry som liveartist denne sommeren. Er den han son skal starte festen på Øya?





Shygirl

Hagen klokka 20:35

Britisk sofistikert, men også frekk og eksplosiv hip hop-infisert klubbmusikk hører Øya til. Shygirl, eller Blane Muise fra Sør-London er den som bringer et eksklusivt sus av det meste til parken i år. En rapper, DJ, pop-personlighet og bransjejoker som med en uredd eksperimentell vri på popmusikken og en dekonstruering av klubbsjangeren har stø kurs mot mye større. Debutalbumet «Nymph» er kortlistet til den britiske prestisjeprisen Mercury, og samtidig opparbeider hun seg en posisjon som en av Englands kommende profiler og en forrykende liveartist.

[ Øya kan bli et gjørmebad ]

Synne Sørgjerd gjør det igjen med «Maggio». (Playground)

Synne Sørgjerd

Biblioteket klokka 20:55

Et ukjent navn for massene, men det spørs hvor lenge det varer. Synne Sørgjerd fra Kolbotn er blitt en av denne sommerens boblende profiler med låter som på originalt vis blottlegger tanker og følelser som alle kan kjenne seg igjen i. Sommerlåten «Maggio» indikerer både stil og mulig målsetting, og føyer seg inn i en personlighet skapt av store og gode bilder. I den andre enden smarte låter som «Det alle har», som vi kalte «en blanding av Kaja Gunnufsen og No. 4, bare med litt mer fandenivoldsk Ida Maria-trøkk i musikken».

[ Nye låter: ARY strekker seg mot toppen og Hkeem er mer enn helt OK (+) ]

Torsdag

Noen av høydepunktene gir seg selv denne torsdagen, som Susanne Sundfør, rapperen Pusha T og ikke minst de gjenforente britpoplegendene Blur med Damon Albarn i spissen. Her er noen du heller ikke vil gå glipp av:

Boldy James + The Alchemist

Vindfruen klokka 15:50

Dynamisk, smart, lyrisk og drivende lekent kan man kalle samarbeidet mellom Detroit-rapperen Boldy James og stjerneprodusenten The Alchemist (Alan Daniel Maman), som gjennom 2021-albumet «Bo Jackson» sto fram i all sin vitalitet. Boldy James kommer fra kassettgenerasjonen, og både alene og i en rekke samarbeidsprosjekter gjennom de siste par tiårene har han etablert seg som en historieforteller av rang, som rapper og spytter knivskarpe betraktninger og poesi på sitt nonchalante vis fra et gateperspektiv og fra USAs sosiale underside.

Nu Genea Live Band

Amfiet klokka 16:45

Det oser ikke akkurat umiddelbar feststemning av årets Øya-program, men midt blant introvert alternativ-pop og sløy rap finner man Nu Genea, Napoli-duoen, musikerne og DJ-ene Massimo Di Lena og Lucio Aquilina, som har sopt sammen all musikken som har preget dem i hjembyen opp gjennom historien og kjørt den gjennom en funk-, dub og disco-blender som garantert byr opp til dans. De har operert i tosomhet før på et par av Oslos klubber, men i fjor spilte de med hele bandet sitt på Cosmopolite under Oslo World, og nå inntar de Øya-Amfiet med høy partyfaktor.

[ Skarpkledd PiPfest med Busta Rhymes - se bildene fra Piknik i Parken (+) ]





ARY er ute med ny låt, «Himalayan Road». (Ole Martin Halvorsen)

ARY

Sirkus klokka 17:40

Da ARY entret Sirkus-scenen på Øyafestivalen i 2016 som 21-åring, den samme som hun inntar i år, var hun et av de store lovende navnene som gjennom det påfølgende året vokste i internasjonal anseelse. Så ble det stille. Men stillheten hadde en årsak, noe Trondheimsartisten Ariadne Loinsworth ga uttrykk for på det sterke debutalbumet «For evig» (2022). Det ligger et forståelig og sorgbetont mørke i musikken hennes, men også et skinnende lys som gjør at elektropophybriden og den sterke personligheten søker både klubbene og det livsbejaende med en synth- og elektronikaproduksjon hun selv har full kontroll på. Kan bli et Øya-høydepunkt, dette her.

[ Artisten RÜ vil være en stemme for minoritetene ]

Liv.e

Hagen klokka 18:35

Det er nærmest et kjennetegn for årets Øya-artister at de bender kjente sjangerbegrep i eksperimentell retning. RnB-artisten Liv.e (uttales bare Liv) som opprinnelig kommer fra Texas, er ikke noe unntak. Med andreplata «Girl in the Half Pearl» fra i våres ble hun et navn som favnet bredere enn musikken hennes skulle tilsi. Vi vet ikke helt hva vi får live (unnskyld) her, men vi håper på et estetisk og eklektisk kaos av jazz, soul, RnB, drum’n’bass og uforutsigbarhet et godt stykke fra de drømmende låtene hun debuterte med, og som hun forlot med årets utgivelse.

Obongjayar

Hagen klokka 20:45

Vi kan innlemme Steven Umoh i den store kontingenten av artister fra Nigeria som gjør internasjonal karriere, men under navnet Obongjayar er han bosatt i England og har en helt annen innfallsvinkel til sin blanding av rap, soul og en fortellende stil som vil appellere til de som har sans for Noname og andre artister som setter teksten i sentrum. Det nigerianske opphavet ligger imidlertid under og gir musikken spenningselementer som gjør Obongjayar ganske så unik.

[ Det kokte på Slottsfjell med Rema, Arif, Highasakite, Lil Nas X - se bildene fra årets festival (+) ]

Fredag

Håkan Hellström sørget for at fredagen solgte ut hurtigst før årets Øyafestival. Han er toppnavn sammen med Lars Vaular og supergruppa Boygenius (Phoebe Bridgers, Julien Baker, Lucy Dacus). Her er øvrige anbefalte:

Artist Christian Roger Beharie kjent under artistnavnet Beharie. (Mimsy Møller)

Beharie

Amfiet klokka 16:45

Fredagen er ikke minst en sterk norsk dag, med alt fra band som Veps og Valkyrien Allstars til Lars Vaular som headliner. Blant mange norske peker Beharie seg ut som en av de store nye profilene. Etter en rekke utgivelser, Spellemann-trofé, kritikerros og flere turneer er Christian Roger Beharie fra Sandnes endelig klar for Øyafestivalens største scene. Forvent en av landets sterkeste nye soulstemmer med noen av de fineste sangene som lages akkurat nå, og en scenepersonlighet som vil feste seg på sinnet.

[ Beharie: Prestasjonspress gjør meg gira ]

Murder Maids spiller på Øya. (Mode Steinkjer)

Murder Maids

Hagen klokka 16:50

Akkurat idet man tørster etter noe rått, dukker Murder Maids fra Trondheim opp som punkrocktrollet i den berømmelige esken. Med to formidable Per Borten-produserte albumbeist under vesten, «Knives Out» (2021) og årets blodstenkte aggresjonspille «Dance or Die», er dette eksplosiv skittenhardcore så glitrende eksplosiv og pulsårerivende at selv hardcorepurister vil be om nåde. Som vi skrev etter Bylarm-konserten for et par år siden: vokalist Noah Valentin Foshaug «oser oldschool amerikansk østkysthardcore når han hopper, løper og kravler over scenen som om han var besatt av Iggy Pop».





Snail Mail

Vindfruen klokka 17:40

Lindsey Jordan fra Maryland, USA har gjort en liten kometkarriere med soloprosjektet Snail Mail. I liveformat gir Jordan mer og mer plass til bandet som forer energien i hennes nære og personlige dagbokinspirerte tekster og til den harvende holdningen til gitaren som en livgivende kraft et sted mellom den stillere, sfæriske poprocken og den melodiøse østkystpunken som hun dels har som referansemessig utgangspunkt. Det er intenst og lavmælt på en og samme tid, med en sterk stemme i front.





Caroline Polachek

Amfiet klokka 18:35

Denne amerikanske artisten som har skrevet låter for blant andre Beyoncé er for en headliner og regne i Øya-sammenheng, men er likevel ikke et navn alle nødvendigvis kjenner. Hun har fortid i bandet Chairlift, men har under eget navn skapt seg et solid navn som inntar stadig større scener. Med en personlig poprock-base i sentrum har hun med en av sjangerens sterkeste stemmer og en sans for det fengende, kommersielle og sjangerbrytende, blitt en urkraft på den internasjonale arenaen, med blant annet albumet «Desire, I Want To Turn Into You» og samarbeidet med Charli XCX som stolper. Hun har fått strålende kritikker så langt under den pågående turneen.





Daufødts Annika Linn Verdal Homme på Roskilde i fjor. Nå står Øya for tur. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Daufødt

Hagen klokka 18:45

Fredag er punkrockdagen, og kollisjonen med Polachek er lei. For stort edlere galle enn den Daufødt varter opp med finner vi ikke her på berget. Med sunn forakt for det være seg patriarkatet eller religiøse dogmer under fyrkjelen, er denne kvartetten noe helt for seg selv. De har en energi som minner om Kvelertaks og en musikalsk ballast som man finner hos assosierte Kanaan. Vokalist og (hoved)låtskriver Annika Linn Verdal Homme gjør musikk om til et fysisk attakk på omgivelsene med utgangspunkt i albumene «1000 Island» og «Aromaterapi», begge produsert av støymester Lasse Marhaug.

[ Nytt sterkt album fra Øya-aktuelle Blur (+) ]

Lørdag

Øya avslutter med Sigrid og et gjenforent The Soundtrack Of Our Lives etter en brokete lørdag med stor sjangerbredde. Her er noen andre trolige sikkerstikk:

Bigbang måtte steppe inn for deLillos. Det ble en fin sistedag uansett på OverOslo. (Mode Steinkjer)

Bigbang

Amfiet klokka 13:00

Øystein Greni og Bigbang har hatt noen travle små år, med høydepunkter som konsertserien på Parkteatret med gjennomspillinger av trioens første albumutgivelser, og årets utgivelse av albumet «Le Californie», som er bandets mest varierte til dags dato. Vi kalte det her i avisa «en amerikansk eventyrblanding». Nå inntar Greni med besetningen Olaf Olsen på trommer og Nikolai Hængsle på bass den tradisjonsrike 13:00-sloten på Øya lørdagen. Det har historisk sus, all den tid Bigbang også ble høydepunktet på den aller første Øyafestivalen i 1999.

Katarina Barruk

Vindfruen klokka 14:05

En av Sapmís etter hvert store profiler. På albumet «Ruhttuo» joiker og synger hun på umesamisk, et av de rødlistede samiske språkene ikke mange lenger snakker i dag. Barruk har vært sentral på Sapmi-scenen i noen år nå, etter å blant annet å ha blitt profilert på Riddu Riddu og utgitt album som har nådd bredt som døråpner også inn til improvisasjonsmusikken, blant annet med produsent Frode Fjellheim som støttespiller. Konsertene på Bylarm og Oslo World i fjor bød på smittende sjangerblandinger av samisk musikk, joik, rock, impro og elektronika. Nå er hun klar for Øya.

Dragongirl startet Bylarm-fredagen i det litt mørke hjørnet på Ingensteds. Det skulle bli mørkere. (Mode Steinkjer)

Dragongirl

Klubben klokka 15:50

Under navnet Dragongirl vet Nikoline Ursin Erichsen hvordan hun skal trollbinde sitt publikum med hypnotiserende og eksperimentell klubbmusikk som slett ikke er uten klør og bitt. Hun skaper fantasimettede og personlige beats som spiser seg inn i sfærer av noe mørkt og lett makabert, alt mens hun selv beveger seg på kanten av en performance. Seigt, lekende, dansbart og dunkel eleganse på en og samme tid. Årets album «Hot Blue» er et høydepunkt innen sjangeren.

[ Susanna setter kronen på verket med sin tredje Baudelaire-plate (+) ]

Bech med dansere fra Nasjonalballetten

Amfiet klokka 16:55

Dette tror vi kan bli riktig så fint. Nils Bechs er med sin nydelige stemme og sterke sanger er ikke fremmed for performancekunsten og balletten, og dansere fra nettopp Nasjonalballetten har han jobbet med tidligere, blant annet i et mindre format på denne festivalen i 2017. Nå inntar han Øyafestivalens største scene, utendørs, med Nasjonalballettens koreograf Anaïs Touret, dansere og Ida Ekblads installasjoner. At det blir en estetisk opplevelse med en av vår tids mest originale låtskrivere og sangere, er vi ikke et øyeblikk i tvil om.

Dina Ögon

Hagen klokka 19:00

Ingen festival uten minst ett godt svensk anslag. I skyggen av Håkan Hellström bør man lytte til Dina Ögon fra Stockholm, en herlig nostalgileken miks av jazz, RnB, gitarfuzz og pop slik bare svenskene kan lage den, en atmosfærisk sjangerblanding som leder tankene til Dungen og Khrungabin like mye som Fleetwood Mac, som bandet selv grymt referer til. Ga ut andrealbumet «Oas» tidligere i år, og nettopp en oase for musikkelskere vil nok denne konserten også kunne bli.