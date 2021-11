Oslo World er i gang - Dagsavisen anbefaler disse konsertene

Tirsdag åpner Oslo World med Vest-Afrikas store stjerne Oumou Sangare, en høyt elsket artist og likestillingsforkjemper langt utover den årvisse Oslo-festivalens grenser. Det starter med andre ord med Mali som utgangspunkt. Resten av uka står også i den globale musikkens tegn, med et imponerende knippe artister fra Europa, Afrika, Norden og Norge med tanke på tilstanden verden befinner seg i med stengte grenser og fortsatt store begrensninger hva gjelder reisevirksomhet. Mens 2020-utgaven av festivalen ble en svært begrenset utgave, er den nå tilbake i et format som nesten nærmer seg det normale. Noen konserter er allerede utsolgt eller i ferd med å bli utsolgt, som rockebandet Altin Gün og Oslo-rapperne Undergrunn, men her er et knippe artister som er særlig verdt å sjekke ut blant konsertene som finner sted under festivalen som varer fram til og med søndag 7. november.





Chassol

Med den franske komponisten og artisten Chassol vet man aldri helt hva man får, bare at det er en lekende spill med lyder man ikke visste eksisterte og en nærmest filmatisk tilnærmelse til tingenes tilstand gjennom musikken. Han har vært nærmest fast inventar på Oslo World i et par årganger, og nå kommer han igjen med albumet «Ludi» i bagasjen.

Den franske komponisten og artisten Chassol vender tilbake til Oslo World. (Oslo World)

Albumet som kom i fjor er en komposisjonsmessig og ikke minst lekende tilnærmelse til tingene og situasjonene som omgir oss, musikalske imitasjoner av det være seg barnelek eller gitte observasjoner i omgivelsene hvor han trekker ut musikalske ekstrakter som han så gjør til noe helt annet, mye større og ikke minst fascinerende medrivende.

Parkteatret onsdag 3. november







Pongo

Et av Portugals mest spennende navn akkurat nå er Pongo, eller Engracia Domingos da Silva som hun heter i det sivile. Som artist har hun på kort tid slått seg opp som et internasjonalt talent utenom det vanlige, og det ut fra sjangeren kuduro iblandet kontemporære beats, hip hop og klubbmusikk som skulle gjøre henne til noe av et fenomen på Lisboas musikkscene og etter hvert langt utenfor landets grenser. Hun ble født i Angola i 1992 og vokste opp i et land og en region herjet av borgerkrig, men også av musikk som avkobling i en hverdag fylt av frykt og vold.

Pongo er et av hovednavnene på oslo World. (Axel Joseph/Oslo World)

Da foreldrene og familien måtte flykte og endte opp i Lisboa, tok hun med seg kuduroen, en musikkstil som oppsto i Angola som en blanding av tung perkusjon og elektronika iblandet zouk og soca. Pongo har gjort stilen og scenen til sin egen.

Konserten med Pongo er en dobbeltkonsert med et annet supertalent, rapperen og borgerrettighetsaktivisten Ami Yerewolo fra Mali.

Blå torsdag 4. november







Maria José Llergo er en av flamencoens fornyere. (Laia Sabate/Oslo World)

Maria Jose Llergo

Det finner flere mer eller mindre klare musikalske forbindelseslinjer i programmet til Oslo World 2021, og María José Llergo tangerer flere av dem. Som Spanias kanskje fremste unge flamencofornyer går hun ikke like mye inn i breddepopen som Rosalia har gjort, men at hun ser flamencoen som et personlig uttrykk levner musikken hennes ingen tvil om. Et konkret bindeledd er Catalonia School of Music, der hun studerte under José Miguel «Chiqui» Vizcaya som også var Rosalias lærer. Hun leser flamencoen inn i samtiden, lar drivende elektroniske tepper av synther bygge oppunder «palmas» og andre tradisjonelle rytmer, alt mens melodiene beveger seg på et nivå hvor vi lett ser for oss at Llergo blir den neste store spanske artisten ut på den internasjonale scenen. Konserten på Parkteatret er en liten brikke i det hele.

Parkteatret torsdag 4. november







Lina_Raül Refree (Oslo World)

Lina_Raül Refree

De mange som har spolt seg tilbake til debutalbumet til verdensstjernen Rosalia, «Los Angeles», vil ha merket seg Raül Refree liggende bak med et lidenskapelig, innovativt gitarspill og en produksjon som løftet fram den eksepsjonelle vokalen til Rosalia på en måte som brøt med forestillingene om hva flamenco kunne være. Rosalia har for lengst brutt alle barrierer siden den gang, mens Refree nå gjør det samme med den portugisiske fadoen som han gjorde med flamenco. Hans samarbeid med Lina Rodrigues ble en realitet på grunn av hva han gjorde for Rosalia, og håpet var at han i samarbeid med den eksepsjonelle vokalisten Lina kunne finne nye veier også for den portugisiske nasjonalsangen. Gjett om det lykkes. Duoen Lina_Raül Refree skaper musikk hvor de største og voldsomste vokale følelsene gis nye retninger gjennom Refrees akkompagnement, denne gangen piano- og synther som bryner seg mot moderne, abstrakte og fengslende lydbilder. Lummer og vakkert på en og samme tid.

Kulturkirken Jakob fredag 5. november







Stian Carstensen i musikkvideoen til låten "Hippocampus Serenade", filmet på en flomstor Andelva på Eidsvoll. Foto: Erik Hannemann NTB kultur (NTB kultur)

Stian Carstensen & Romkameratene

Stian Carstensen ga nylig ut albumet «» som undertegnede belønnet med en av årets klareste toppkarakterer. Til Oslo World kommer han med et nytt prosjekt, Romkameratene, som plasserer seg nærmere kjerneområdet i hans musikalske gullgravervirksomhet. Som navnet antyder er dette rommusikk og gruppa består et utvalgt stjernelag fra Balkan: cymbalisten Giani Lincan som også er med på Carstensens nye album, og det bulgarske fyrverkeriet Filip Simeonov som ved flere anledninger gjestet Carstensens band Farmers Market. Legg til allestedsnærværende Ole Morten Vågan fra Trondheim Jazzensemble og du vet at dette blir en virtuos og vilter kveld hvor svette, sødme og melankoli vil renne i strie strømmer.

Riksscenen torsdag 4. november



Alyona Alyona, rapper fra Ukraina. (Oslo World)





Alyona Alyona

At rap er et universelt språk er hevet over enhver tvil når man hører Alyona Savranenko, bedre kjent som Alyona Alyona. Den ukrainske rapperen sprenger alle språkbarrierer selv om hun rapper på morsmålet, men energien og avleveringen av tekstene som i stor grad handler om henne selv gir seg selv. Derfor har hun også blitt kåret til en av Europas mest lovende unge talenter. Hun startet med å skrive på russisk, men det var på ukrainsk at hun virkelig har funnet sin egen linje. Det er alvor, samfunnsrefs og moral mellom linjene, men også humor, selvironi og feststemning. Det gjør at låtene i likhet med videoene hennes oser av egenrådighet, personlig mot og en evne til å kommunisere egne meninger og historier som er slående. I et Oslo World-år med mye hip hop på programmet, er Alyona Alyona den konserten som det vil gå gjetord om i etterkant.

Blå fredag 5. november







A36/Jonas Benyoub/Asme

Youtube-kanalen YLTV er noe av det som særlig under koronaen har vokst fram som en av Skandinavias fremste for hip hop og rap, og under Oslo World samles noen av artistene under YLTV-paraplyen på Parkteatret. Hovednavnet er utvilsomt A36, eller Geivar Shlaimon som han heter. På bare litt over et år har Göteborg-rapperen blitt et av de heteste navnene i både hjemlandet Sverige og her i Norge, høyt på alle lister enten det er Spotify eller radio. Det som banet vei var debutlåta «Alien», men så i sommer kom «Samma gamla vanliga» og en sommerlig monsterhit var født, blant annet remikset her til lands av Kamelen.

A36 fra Göteborg, eller Geivar Shlaiom, spiller på Oslo World. (Oslo World)

På Parkteatret deler han scene med Asme fra Aden + Asme og Jonas benyoub fra Ellingsrud og Oslo.

Parkteatret fredag 5. november





Marina Satti (Oslo World)

Marina Satti

Marina Satti er en gresk «superstjerne» på sosiale medier etter hitlåten «Mantissa», der hun danser seg selvsikkert gjennom Atens gater til en smittende poplåt tuftet på gresk tradisjonsmusikk. Hun er født i denne hovedstaden, er halvt gresk og halvt sudansk, og med bakgrunn innen jazzen står hun fjellstøtt i en blanding av moderne gresk pop overrislet med impulser fra begge sider av Egeerhavet og langt bortenfor. Med den nye låten «Pali» varsler hun at det nye albumet som kommer i disse dager er noe helt for seg selv. Den kan også denne konserten bli.

Kulturkirken Jakob lørdag 6. november

[ Gruppa Måsava imponerer på sitt andre album (+) ]





Amadou Bagayoko og Mariam Doumbia på scenen under klimatoppmøtet i paris i 2015. Nå kommer de til Oslo. (MIGUEL MEDINA/AFP)

Amadou & Mariam

Suset fra en av Malis mest legendariske duoer løper som en rød tråd gjennom den globale musikkhistorien fra de siste tiårene, og gjennom tjue av dem kan de sies å være norgesvenner. Mariam Doumbia og Amadou Bagayoko møttes lenge før det, på et institutt for blinde i Bamako i 1976, men dette møtet har gitt seg utslag i vakker tosomhet så vel musikalsk som menneskelig. Som ambassadører for den vestafrikanske musikken i kompaniskap med inspirasjonen fra funk, afrobeat og soul, har Amadou & Mariam en vokal samstemmighet som aldri slutter å trollbinde. Nå er de tilbake på en festival som kjenner dem godt fra før, så her blir det garantert trangt om plassen.

Cosmopolite lørdag 6. november





