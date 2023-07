«Barbenheimer»: – Den perfekte stormen for vår del

– På mandag hadde vi tall som vi ville vært fornøyde med på en lørdag i høysesong, sier den kommersielle direktøren på Odeon Oslo, Jon Einar Sivertsen.

Med «Barbenheimer» på kinolerretet er juli rekordmåned for antall besøkende.

Historisk sett den dårligste dagen

Faktisk var Odeons besøkstall høyere på mandag enn på lørdag, sier Sivertsen.

– Det skjer ikke liksom. Det har ikke skjedd før.

Mandagen er stort sett den svakeste dagen for Odeon i form av antall besøkende.

– Vi ser at veldig mange gleder seg til å gå på kino, sier han.

Sivertsen kan også fortelle at de høye besøkstallene først og fremst betyr at de nå har fulle saler og engasjerte ansatte.

– På sikt gir det trygghet for at man kan lansere store filmer som er bra for hele bransjen.

Skuespillerne Matt Demon, Emily Blunt, Cillian Murphy og Florence Pugh fra «Oppenheimer» under filmens premiere i London. (HENRY NICHOLLS/AFP)

Dårlig vær og god mediedekning

Sivertsen tror blandingen av at det kommer to store filmer på én dag, samtidig som Østlandet fikk en periode med dårlig vær, gjør at flere trekker til kinosalene.

– Det blir nok den perfekte stormen for vår del, sier han.

Den kommersielle direktøren tror også at pressens og medias omtale av å gå på kino gjorde at de traff et større publikum. «Barbie» og «Oppenheimer» kom på samme dag, og Sivertsen har inntrykk av at mange ble fristet til å se begge.

Grunnen kan være at det store spriket i stemningen hos de to filmene har blitt et fenomen på sosiale medier. «Barbenheimer» har blant annet resultert i en rekke «memes».

Fenomenet sørget for den fjerde største kinohelgen noensinne, ifølge Variety som er et amerikansk bransjeblad for underholdningsindustrien. Bare «Barbie» fikk inn 337 millioner dollar internasjonalt.

– Dette er utvilsomt en flott helg for gå på kino. De to filmene utfyller hverandre og stjeler ikke publikummere fra hverandre, sier bransjeanalytiker David A. Gross til bladet under åpningshelgen.

me going from oppenheimer to barbie pic.twitter.com/NrSSsRIH5z — ًًً (@dcurachel) April 26, 2022

Større enn før pandemien

Da koronaviruset herjet for fullt var kinoene i Norge preget av lave besøkstall, men i år opplever de besøk på linje med før pandemien.

For den internasjonale kinokjeden Odeon er billettsalget i juli allerede mye høyere enn de opplevde i 2019 i Norge. Sivertsen kan fortelle at de hittil i juli har blitt solgt 157.000 billetter, som er 27.000 mer enn på samme tid før pandemiens utbrudd.

– Juli blir rekordmåned og større enn før pandemien, mener Sivertsen.

