Oppenheimer-regissøren snakker ut om mulighetene for nye superheltfilmer

Christopher Nolan er blant Hollywoods mest hyllede regissører, med filmer som «Justice League», «Batman v Superman» og «Interstellar». Nå er han aktuell med «Oppenheimer», som har kinopremiere denne uka. I et ferskt podkastintervju åpner han opp om hva han tenker om å trekke seg tilbake fra jobb, og om han noen gang vil lage en ny superheltfilm, skriver Deadline Hollywood.

I intervjuet ble Nolan spurt om å dele tanker om fremtiden sin innen filmskaping, og hvordan han ser for seg at årene fremover vil bli. To av hans mest kjente kolleger, Quentin Tarantino og Martin Scorsese, har valgt forskjellige veier. Tarantino sa han ville trekke seg etter sin tiende film, mens Scorsese fortsatte å lage filmer selv etter fylte 80 år, før han nylig erkjente at han begynner å bli eldre.

– Sannheten er at jeg forstår begge synspunkter. Det er avhengighetsskapende å fortelle historier via film. Det er mye hardt arbeid, men det er veldig gøy. Det er noe du opplever som et kall i livet, og derfor er det vanskelig å forestille seg å stoppe frivillig, sier Nolan under intervjuet med CinemaBlend sin podkast ReelBlend.

Slutt for superheltene

I et annet intervju, med Youtube-kanalen «Hugo Décrypte», sier Nolan at han ser seg selv lage filmer i løpet av de neste ti årene, mens han har lagt ideen om å lage en TV-serie død. Nolan får stadig ros for Batman-trilogien som forvandlet Christian Bale til Dark Knight, men da han ble spurt om han vil regissere flere superheltfilmer, var svaret soleklart:

– Nei.

Men, når Hugo Décrypte spør Nolan om han vil regissere en «Star Wars»-film, stopper han opp og nøler, før han svarer:

– Pass.

At Nolan ikke ønsker å regissere nok en superheltfilm, vil nok skuffe fansen som har håpet han vil lage en oppfølger til «The Dark Knight»-serien, ettersom Christian Bale, som spiller Batman (Bruce Wayne, om du vil), har sagt at han kun vil spille karakteren igjen dersom Nolan er regissør på prosjektet.

Skuespiller Matt Damon, aktuell med den nye Oppenheimer-filmen.

I forhandlinger med kona

Christian Bale er ikke den eneste som har oppgitt Nolan som et premiss for fremtidig arbeid. I et fersk intervju med Entertainment Weekly, sier nemlig skuespiller Matt Damon, aktuell med den nye Oppenheimer-filmen, at han i parterapi med kona hadde forhandla seg fram til at han skulle ta en pause fra jobb, med mindre det var Christopher Nolan som ringte. Kort tid etter ringte telefonen, og på andre enden av røret var Nolan, som ville tilby han en rolle i Oppenheimer-filmen.

– Det høres sikkert ut som jeg finner på dette, men det er sant, sier Damon i intervjuet, og legger til:

– Jeg hadde – ikke for å bli for personlig her – gjort mye forhandlinger med kona mi og kommet fram til at jeg skulle ta en pause fra jobb. Det eneste forbeholdet var dersom Chris Nolan ringte, sier han videre.

Damon var en del av casten i «Interstellar»-, men har siden blitt satt på is av regissøren, sier han selv. Damon mener han ikke visste at Nolan jobbet med noe.

– For det forteller han ingen, han bare ringer ut av det blå.

I «Oppenheimer» spiller Damon rollen som generalen Leslie Groves. Blant andre skuespillere i filmen er Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh og Rami Malek.

