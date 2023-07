Flere festivaler avlyser: – Ikke overraskende

Festivalsommeren har latt vente på seg i år, allerede i februar i år måtte flere arrangører gi opp håpet om å tilby fest til musikkelskere.

For noen dager siden ble det kjent at Beitostølen Live ikke så noen annen utvei enn å melde oppbud.

På sin hjemmeside skrev arrangørene:

«Med økende konkurranse, stigende priser, krav om forhåndsbetaling i alle ledd, sviktende billettsalg både i år og i fjor, mindre sponsorinntekter samt fravær av offentlig økonomisk støtte, går dessverre ikke regnestykket opp.»

– Kostnaden knyttet til artister øker

Festivalen Kadetten ble også avlyst i år, i et brev skrevet av Øivind Ekeland, som sitter i festivalledelsen i Kadetten, til Bærum kommune kommer det fram at det har vært vanskeligheter med å skaffe de ønskede artistene nevnes som en av årsakene.

– Avlysningen kommer ene og alene av kostnadene på artistene og tilgjengelighet i 2023. Prisene på ALT har skutt i været, i tillegg er forutsigbarheten for amerikanske artister blitt logistikkmessig et mareritt med flyreiser osv., skriver Ekeland i brevet.

Blant de som har måttet avlyse er:

Beitostølen live

Musikkfestivalen Skral i Grimstad, som skulle feiret 20-årsjubileum i år.

Strandfestivalen Kadetten, som avholdes på Kadettangen i Sandvika i Oslofjorden ble også avlyst, årsaken var økte kostnader og artister som ikke var tilgjengelig.

Oslo Americana hadde 11. juni som startdato, men måtte avlyse arrangøren og arrangører beskrev året som et fælt år økonomisk for de.

Festival Imperium i Halden ble arrangert første gang i 2019, men måtte kansellere både i 2020 og 2021 på grunn av pandemien. I fjor ble festivalen arrangert, men de måtte kaste inn håndkleet i år.

Felles for dem er at arrangørene oppgir at det er flere faktorer til at festivalen ikke finner sted i år, med økt kostnadsnivå og lavere billettsalg enn forventet, som hovedgrunnene.

– Får ikke til å gå rundt

Siri Haugan Holden, daglig leder i Norske Kulturarrangører (NKA) forklarer at for de fleste arrangører har festivalvirksomhet alltid vært en risikosport med små marginer.

– Men med den ekstraordinære situasjonen vi står overfor i dag, med stigende priser og økt konkurranse, er det ikke overraskende at flere ser seg nødt til å avlyse, forklarer hun og legger til at mange arrangører har en svært skjør økonomi etter pandemiårene, og det skal lite til nå, mindre enn i 2019, før man ikke får det til å gå rundt lenger.

– Publikum svikter

Hun forteller videre at markedet har spisset seg til og de ser et større skille der de store arrangørene med betydelige økonomiske muskler drar ifra resten. Disse gjør det sterkt, selv med tanke på det nye utfordringsbildet, mens de mindre i større grad ser ut til å påvirkes av at konsertmarkedet ikke er helt tilbake.

– At publikum ikke er helt tilbake på samme nivå som før pandemien gjør det vanskelig for arrangørene å heve prisene like mye som kostnadene stiger. Det har satt arrangørene i en vanskelig skvis, der man til slutt kan bli nødt til å avlyse.

