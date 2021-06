4

TV-serie

«Loki»

Disney+

Premiere onsdag 9. juni





Han er sleip og egenrådig, spydig og livsfarlig, og en av de mest populære figurene i Marvel-universet. Og det forklarer hvorfor Loke har fått sin egen TV-serie i det pågående MCU – Marvel Cinematic Universe. Loke, guden for svik og alskens fandenskap, skulle egentlig bli tatt av dage i Thor-film nummer to, men det reagerte testpublikummet så negativt på at Marvel-gudfar Kevin Feige og gjengen hans ombestemte seg tvert og lot Thors urokråke av en halvbror få være med videre. Dermed har skuespiller Tom Hiddleston spilt den amerikaniserte versjonen av den norrøne guden fra Åsgård i ti år, en karakter han har gjort til sin egen siden debuten i «Thor».

I filmen «Thor: Ragnarok» var Loke på Thor og Hulkens side i kampen for Åsgård. I TV-serien er han derimot den gode, gamle guden for list og svikefullhet. (Marvel Studios/AP/NTB/AP)

Hans Loke er uforutsigbar, sjarmerende, selvopptatt og akkurat så farlig som en snurt gudeskikkelse kan være, og som i løpet av mange kamper mot og med Thor har gått fra å være en kaldblodig verdenshersker in spe til å bli en som halvbroren med hammeren (nesten) kan stole på. Saken er bare den at det er ikke den mer trivelige Loke som er hovedperson i «Loki».

Han døde som kjent i Thanos sitt grep i «Avengers: Infinity War». Dette er et dilemma som serieskaperne har taklet ved å fortsette MCU-historienes lek med tid. Dermed er det Loke fra 2012, han som forsøkte å ta over jorda i den første «Avengers»-filmen som dukker opp her. Han som egentlig var fanget og klar til hjemsendelse til Åsgård, men som klarte å stikke av i kaoset som oppsto når Captain America, Iron Man og gjengen var en tur i fortida for å hente en Tesseract-stein i «The Avengers: Endgame».

Loke kommer ut for en ny allmektig organisasjon i Marvel-universet i sommerens serie på Disney+. (Marvel Studios)

Dermed unnslapp Loke sin egen triste skjebne, men deri ligger også utfordringen hans i denne seks episoders TV-serien. Ved å stikke av forandret han sin egen historie, og forstyrret tidslinja som var ment for ham. Dette er sånt tidsbyrået TVA ikke liker, de som passer på at alle i universet følger sin allerede planlagte livsbane. De som prøver seg på noe blir arrestert av TVAs agenter, og Loke erfarer kjapt at denne organisasjonen er mektige nok til å håndtere guddommeligheter fra Åsgård også. Tross hans list og lempe kommer han seg ikke unna, og må til sist akseptere at han må stille for TVA-retten for å ikke bli utslettet som det uroelementet han er.

Loke havner i en real tidsklemme når han må stå til rette for dommer Renslayer (Gugu Mbatha Raw) i «Loki». (Marvel Studios)

Det er dette TVA som er den mest underholdende delen av denne Marvel-serien, en pedantisk og nitid byråkratisk institusjon som kommer innpakket i en overbevisende sekstitallsaktig arkitektur og dekor og med en så saklig innstilling til tidsspørsmål at dette godt kunne vært en del av en Douglas Adams-historie. Her jobber agent Mobius M. Mobius, en lun og sindig Owen Wilson, som blir en effektiv kontrast og sparringpartner til den selvsentrerte smartingen Loke. At alt ved ham skal være planlagt på forhånd strider mot alt i hans egenrådige natur.

– Jeg gjør som jeg vil, protesterer Loke, i et øyeblikk hvor Tom Hiddleston får brukt teater- og Shakespeare-bakgrunnen sin.

Owen Wilson har rollen som agent Mobius i tidsbyrået TVA, en ny utfordring for Loke. (Marvel Studios)

Han roer seg ned når Mobius informerer om hva som opprinnelig ventet ham av død og fordervelse i framtida. Glimtene kommer i form av kjente scener og situasjoner fra Avengers-filmene, som sørger for å gi «Loki» en plass i MCU-franchisen. Og siden Loke selvsagt helst vil komme unna en sikker død i framtida, vil han samarbeide med agent Mobius for å stoppe andre uroelementer som ham selv.

Loke (Tom Hiddlestone) og agent Mobius (Owen Wilson) må håndtere en berg og dalbane av tidsparadokser i «Loki», serien som også har Richard E. Grant og amerikansknorske Isabelle Fretheim på rollelista. (Marvel Studios)





Sommerens Disney-nyhet er en buddy-serie av Marvel-format, som lener seg like mye på tidsparadoks-leken som superheltrivalene i WB-serien «DC’s Legends of Tomorrow» har holdt på med i seks sesonger. Det som redder «Loki» i land er Marvel-glansen, humoren og sjarmen levert av gode skuespillere.

Anmeldelsen er basert på to av seks episoder.