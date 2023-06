Indisk forfatter: – Mafiaen styrer politikken

LILLEHAMMER (Dagsavisen): – India har gått fra å være et demokratisk land, til å nærme seg diktatur.

Det sier den indiske forfatteren Deepti Kapoor til Dagsavisen.

– For ti år siden kunne jeg si hva jeg tenker om India helt uten å bekymre meg. Nå vet jeg at det jeg sier i dette intervjuet, kan få følger. Jeg kan bli straffa. Nektet innreise i India, for eksempel, selv om jeg er inder som vokste opp i landet.

– Etter at den høyrevridde hindunasjonalisten Narendra Modi ble statsminister i 2014, er ytringsrommen blitt stadig mindre. Samtidig presses religiøse og kulturelle minoriteter, og alle som tør å ytre seg mot Modi, stadig tøffere. Ofte ved bruk av vold. Demokratiets sikkerhetsnett bygges ned. Mange driver heftig selvsensur av ren redsel, sier hun.

Penger og politikk

Men Deepti Kapoor vil ikke tie. Hun bor og jobber nå i Portugal. Med romanen «I syndens tid» hadde hun et solid internasjonal gjennombrudd, med gode kritikker og fine salg i mange land.

Nylig besøkte hun Oslo og Litteraturfestivalen på Lillehammer, for å fortelle om boka.

Mafiaen er ikke på sida av loven. Mafiaen er loven. — Deepti Kapoor, indisk forfatter

– Jeg visste jeg ville skrive om de superrike, og om korrupsjon. Da ble det automatisk en politisk roman også, siden penger og politikk er så tett sammenvevd i dagens India, sier Kapoor.

En slags krim

Noen anmeldere har kalt «I syndens tid» en krimbok. Mest sannsynlig fordi den starter på dramatisk vis, med at en bil måker inn i en gruppe fattige uteliggere og dreper flere av dem.

Men dette er ingen klassisk hvem-er-morderen-fortelling. Gjerningsmannen blir tidlig kjent. Kapoor er mer opptatt av å fortelle hvordan folk ender opp som de gjør, i kriminelle miljøer, og om makta disse miljøene har i India i dag.

– Vi er i en situasjon der mafiaen ikke er på sida av loven. Mafiaen er loven. Det er mafiaen som styrer politikken, sier Kapoor.

Mafiaen i politikken

Hun forklarer:

– Det begynte med at rike forretningsfolk leide inn muskelmenn av sikkerhetshensyn. Disse muskelmennene fant de i mafiaen.

– Mange forretningsfolk gikk så inn i politikken, noe som var enkelt for dem, fordi de hadde penger til å kjøpe seg innflytelse. En anselig del av disse forretningsfolka tjente allerede pengene sine i den mer lugubre og lyssky delen av økonomien. Spritsalg. Våpen. Narko. Den typen ting. Samarbeidet med de rene kriminelle i mafiaen var naturlig for dem, sier hun.

Minst en av tre politikere har alvorlige kriminelle anklager mot seg. — Deepti Kapoor, indisk forfatter

– Etter hvert ble det også til at mafiamedlemmene selv stilte til valg som politikere. Og vant, så klart, for også de hadde penger og makt, og dessuten muligheter til å presse og true motstanderne sine til stillhet, sier Kapoor.

Kriminelle politikere

Resultatet av denne sammenblandingen, er at mange politikere i India i dag, faktisk er kriminelle:

– I delstaten Uttar Pradesh, som jeg kommer fra, har minst en av tre politikere alvorlige kriminelle anklager mot seg. Alt fra korrupsjon til mord og voldtekt, ofte flere i kombinasjon. Enn så lenge prøver rettssystemet å slå ned på kriminaliteten, og få folk dømt og fengslet.

– Men også rettssystemet er under press, av de samme mafia-muskelmennene som nå er blitt politikere og/eller forretningsmenn. Ofte betaler de seg ut av problemene, og slipper både rettssak og dom, sier Deepti Kapoor.

«I syndens tid»

Når virkeligheten er såpass vill, trengte hun ikke dikte opp spenningen i «I syndens tid».

– Den handler ikke om hvem som gjorde hva, men om hvorfor. Om et system folk blir sittende fast i.

– Ifølge hinduismen, har menneskene de siste fem tusen årene levd i «mørkets tidsalder» eller «syndens tid» – på sanskrit Kali Yuga. Dette skal vare i – hold deg fast – rundt 400.000 år til. I lengre enn overskuelig framtid, skal menneskene altså måtte leve med mørke, vold og elendighet, sier Kapoor.

Kastesystemet

«I syndens tid» følger Ajay, som vokser opp som lutfattig dalit. I kastesystemet regnes de såkalt «kasteløse» dalitene som «urene» og «urørbare», som den aller nederste kategorien mennesker.

Ifølge den indiske grunnloven av 1949, er kastesystemet opphevet i India, men daliter utestenges fortsatt fra mange yrker og utdanningsinstitusjoner, og er derfor tvunget til å ta de tyngste, skitneste jobbene, for eksempel som søppelsorterere, gatefeiere eller kloakkarbeidere.

– Jeg møtte mange gutter som Ajay i hotellbransjen da jeg hadde jobb som omreisende reiseskribent, og blant tjenerne på rikfolkets fester i Dehli, sier Deepti Kapoor.

Utagerende festing

Da Ajays far dør, blir han solgt som husslave til et par som faktisk behandler ham ganske bra. Derfra går veien oppover, til Ajay etter hvert finner seg selv i rollen som tjener for spinnrike Sunny, sønnen i en svært rik familie.

Den verdenen av ekstravagante fester og total grenseløshet jeg skriver om, har jeg selv vært del av. — Deepti Kapoor, indisk forfatter

– På det individuelle planet lider også mange av de rike. De mangler mål og mening. Lever helt vilt luksuriøse liv, samtidig som de jo beveger seg rundt i et land der veldig mange er ekstremt fattige. Det kan bli vanskelig å leve med seg selv. Mange tyr til rus. Alkohol og narkotika, eller vold og makt. Eller en kombinasjon av flere, sier Kapoor.

[ Går Norge på langs for å hedre datter med Downs ]

Ekstrem ulikhet

Sunny lever et liv med mye makt, ville fester, og fri flyt av alkohol, dop og rike «venner». Ajay ser og lærer, og filtres stadig tettere inn i Sunnys liv. Inn i mafiaen.

– Jeg hadde svært rike venner da jeg vokste opp. Så den verdenen av ekstravagante fester og total grenseløshet jeg skriver om, har jeg selv vært del av. Jeg ville ikke skrive ovenfra og ned, fra en moralsk pidestall, men innenfra, som noe opplevd, sier hun.

Bokas tredje hovedperson, sammen med den fattige tjeneren Ajay og den rike forretningsarvingen Sunny, er journalisten Nema. Hun er delvis modellert på Deepti Kapoor selv.

Hollywood-serie

Planen er å skrive en trilogi, der «I syndens tid» er første bind. Deepti Kapoor holder på med bind to nå. Samtidig jobber hun mot Hollywood, for å lage TV-serie basert på historien, produsert av FX og Fox21.

– TV når enda flere enn bøker. Jeg ønsker å nå flest mulig, så da er det veien å gå, sier hun.

– Jeg vil vise verden India av i dag. De rike i India er så ekstremt rike. Den øverste prosenten mennesker kontrollerer over førti prosent av Indias ressurser, mens de nederste femti prosentene deler på kun tre prosent av rikdommen.

– Da India gikk fra sosialisme til kapitalisme tidlig i 1990-åra, fikk forretningsfolk formuene sine mangedobla nærmest over natta. De har penger å bruke på ekstravagante fester og et grenseløst personlig forbruk, i tillegg til alt som går med til å smøre maktapparatet og drive politikk, sier Kapoor.

Deepti Kapoor besøkte Litteraturfestivalen på Lillehammer for å fortelle om folk og røvere – flest røvere – «I syndens tid». (Ida Sæhle)