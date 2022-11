Forfatterne står i kø for Édouard Louis-festival

– Han er en av de mest grensesprengende og nyskapende forfatterne i sin generasjon, sier forfatter og tidligere Litteraturhus-programsjef Andreas Liebe Delsett til Dagsavisen.

Forfatteren han snakker om, er franske Édouard Louis (f. 1992). Denne helga arrangerer Litteraturhuset i Oslo et eget tredagers symposium om og med den franske forfatteren. Det vil si samtaler, foredrag, og arrangement, med en imponerende samling internasjonale og norske forfattere på deltakerlista, i tillegg til Louis selv.

Homofobi og rasisme

– Vold, klasseproblematikk, rasisme, homofobi, frigjøring og forvandling.

Slik oppsummerer Litteraturhuset temaene i Édouard Louis’ forfatterskap i en pressemelding. De drar også fram følgende spørsmål som sentrale for symposiet:

– Hva vil det si å være en politisk forfatter? Hvordan kan man skrive i en voldelig verden, om tap og sorg, men også om skjønnhet og kjærlighet?

[ Anmeldelse av Louis' nyeste bok: «Forandre seg. Metode» (+) ]

– Internasjonal begivenhet

Linn Ullmann (Gerd Elin Stava Sandve)

Blant forfatterne som skal være med på symposiet, er den canadiske poeten Anne Carson (f. 1950), som regnes blant de viktigste nordamerikanske forfatterne i dag. Under overskriften «Han slipper natten inn. En performance», skal Carson og Louis framføre tekster. Sandra Kolstad står for musikken, og Linn Ullmann leder samtalen etterpå.

– En internasjonal begivenhet. Dette blir noe helt nytt og veldig spennende, sier Andreas Liebe Delsett.

[ Drapstruslene hagler over Forouzan. Ironisk nok fordi hun har vært med å si fra om hvor lite kvinneliv er verdt (+) ]

Tidlig til Norge

Andreas Liebe Delsett (Eivind Volder Rutle)

Delsett var programsjef ved Litteraturhuset da Édouard Louis brakdebuterte med den selvbiografiske oppvekstskildringen «Farvel til Eddy Bellegueule» i 2014.

– Den norske oversettelsen av romanen var en av de første. Da vi inviterte Louis til Oslo, var det et av de første utenlandsbesøkene hans med boka, sier Delsett.

[ Anne B. Ragde er tilbake, med et knippe ellevilt morsomme og sårt triste fortellinger fra sin egen oppvekst. Den mora glemmer du aldri! (+) ]

Teater og performance

Det ble starten på et langt og tett samarbeid. Édouard Louis har besøkt Norge og Litteraturhuset mange ganger, i flere tilfeller med nye tekster.

Det som siden ble «Hvem drepte faren min», ble for eksempel framført i en tidlig versjon av Édouard Louis selv, på Litteraturhuset.

– Tekstene har vært sentrale deler av programmet på Litteraturhuset, men også viktige i hans kunstnerskap. Han tar også med seg forfattere og kunstnere som har vært viktige for ham, og er slik med på å vise fram dem, sier Delsett.

[ Slavetida angår alle. Ja, deg også, minner David Diop om (+) ]

Hollinghurst og Oksanen

Finske Sofi Oksanen. (Gorm Kallestad/NTB)

Ett eksempel på en forfatter Louis verdsetter, er finske Sofi Oksanen (f. 1977). De to skal samtale om politisk litteratur. Hva vil det si å være en politisk forfatter? Spørsmålet er sentralt ikke minst i dag, med krig i Europa og informasjonskrig i verden. Bør forfattere bry seg med politikk?

Édouard Louis har også invitert den britiske forfatteren Alan Hollinghurst (f. 1954) til Oslo. Hollinghurst fikk Bookerprisen for romanen «Den skjønne linje («The Line of Beauty») i 2004. Ifølge Louis var den en viktig inspirasjonskilde for «Farvel til …». Begge bøkene har en homofil hovedperson som jobber hardt for å passe inn i en høyere samfunnsklasse enn den han ble født inn i.

På Litteraturhuset skal Alan Hollinghurst holde foredrag over Édouard Louis’ siste bok, «Forandre seg. Metode», om klasse, kultur og seksualitet. De to forfatterne skal også samtale på scenen, under overskriften «Venner av Dorothy. Homofil litteratur og erfaring».

[ Anmeldelse Sofi Oksanen: «Tilbake i det litterære toppskiktet» (+) ]

Filosofi og vold

Den franske filosofen, forfatteren og historikeren Didier Eribon (f. 1953) har også betydd svært mye for Édouard Louis. På Litteraturhuset skal han holde foredrag om tilfeller der litteratur og politikk går opp i en høyere enhet.

Etiopisk-amerikanske Maaza Mengistes (f. 1974) foredrag, «Å skrive det unevnelige», tar særlig for seg vold. Hvordan skrive om vold, både på individ- og samfunnsnivå? spør forfatteren av bøkene «Beneath the Lion’s Gaze» og «The Shadow King».

– Mengistes er en veldig sentral stemme fra Øst-Afrika, eller Det afrikanske horn. Jeg er glad for at Louis minner norske lesere på hennes fine forfatterskap, sier Andreas Delsett.

[ Koronakaos, brexit og dyrtid. Somalisk-britiske Nadifa Mohamed er ikke imponert over tilstanden i Storbritannia nå (+) ]

Nytt manifest

Delsett skal selv lede spørsmål-og-svar-delen av programmet etter at Édouard Louis selv har holdt åpningsforedraget «Et manifest for arbeiderklassen».

– For en som har hjertet på venstresida, og som selv har vokst opp i periferien og blitt en del av kulturlivet i hovedstaden, er det mye å hente i et sånt modig forfatterskap også personlig. Men det viktigste er at det er god litteratur. At Louis byr på utfordrende politisk tenkning langs flere akser, sier Delsett.

– Da vi jobba med performancen som var første versjon av Hvem drepte faren min», var det en øyeåpner for meg. Det handlet om hvem som har plass og får tale i litteraturen. Om sammenhenger mellom livet vi lever og den store politikken. Jeg lærte mye av det. Jeg tror Louis har mer å lære bort også, sier Delsett.

«Å skrive med blod – tre dager med Édouard Louis», finner sted 18–20. november.

[ 18. november tar aldri slutt. Nei, aldri (+) ]

[ Flere litteraturnyheter, forfatterintervjuer og bokanmeldelser i Dagsavisens bokseksjon ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Édouard Louis:

Fransk forfatter, født 1992. Debuterte i 2013 med «Farvel til Eddy Bellegueule»

Andre bøker er «Voldens Historie», «Hvem drepte faren min» og En kvinnes frigjøring».

Nå i høst kom dessuten «Forandre seg», og «Samtale om kunst og politikk» – sistnevnte en samtalebok med filmskaper Ken Loach.

Édouard Louis’ tekster har også blitt til teaterstykker i Norge. Kjersti Horn bearbeidet og regisserte først «Farvel til Eddy Bellegueule» og siden «Voldens historie» for Det Norske Teatret, begge med Emil Johnsen i hovedrollen.

---