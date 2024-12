Oslo Spektrum stenges i nesten halvannet år

– Ved oppstart bygging må dagens konsertarena på Oslo Spektrum stenges i 14 måneder. Dette på grunn av sikkerhetsmessige årsaker under riving, fundamentering og utvendige konstruksjoner på det nye tilbygget forteller administrerende direktør i stiftelsen Nova Spektrum, Gunn Helen Hagen, til Dagsavisen.

Det har gjennom flere år vært jobbet med planer om å utvikle Oslo Spektrum. I juni 2025 er det byggestart for prosjektet, som blant annet innebærer bygging av en ny storsal som kan ta opptil 3000 publikummere, samt et kontorbygg i tilknytning til dagens konsertarena.

– Etter første byggefase kan konsertarenaen åpnes igjen, mens de fortsetter byggingen av ny sal og kontorbygg i ytterligere to år til.

Fra Tina Turner til Karpe

Oslos storstue har huset utallige uforglemmelige konsertopplevelser – blant annet hjemmefra i nyere tid med Karpe som solgte ut 10 ganger, Emma Steinbakken, Ramón, Madrugada, til utenlandske storheter fra konserthallens første år med alt fra Frank Sinatra til AC/DC, Pantera, New Kids On The Block, Bruce Springsteen, Tina Turner og John Fogerty for å nevne noen.

Gunn Helen Hagen er administrerende direktør i Nova Spektrum, og ansvarlig for utbyggingen av Spektrumkvarteret. (Nova Spektrum)

Flytter til Fornebu og Lillestrøm

Stiftelsen Nova Spektrum, som eier Oslo Spektrum driver i tillegg Nova Spektrum på Lillestrøm. Her vil det være mulig å arrangere større konserter og arrangement som ikke kan avholdes i Oslo Spektrum under nedstengning.

I tillegg vil Unity Arena (tidligere Telenor Arena) på Fornebu i Bærum kommune overta en del av konsertene.

– Det er booket noen konserter på Unity til høsten, som ville ha gått i Oslo Spektrum om den var åpen, bekrefter Hagen.

Tidligere i uka gikk det ut en NTB-melding om at Unity Arena, som har fått en del kritikk for lyden på konsertene sine, gjør endringer for å forbedre lydopplevelsen.

Kjetil Bell Tveit er administrerende direktør i Unity Arena, som har blitt til tilpasset slik at de også kan arrangere mindre konserter. (Unity Arena)

Administrerende direktør Kjetil Bell Tveit i Unity Arena avkrefter derimot at dette har en sammenheng med stengingen av Oslo Spektrum.

– Det er et tiltak vi har jobbet med uansett, uavhengig av det. Vi jobber med å optimalisere konsertopplevelsen, når vi kan ta imot flere publikummere i 2025 enn noen gang tidligere, sier Bell Tveit til Dagsavisen.

I 2024 har Unity Arenas eiere jobbet tett med ulike aktører for å tilpasse den opprinnelige 25.000-publikummers arenaen til også kunne huse konserter helt ned til 5.000 publikummere.

– Vi har nå tre arenaer. Den minste, The Box, som tar 5.000 til 10.000, The Bowl som tar fra 10.000-16.000 publikummere og den fulle arenaen The Arena som tar 16.000-25.000, sier Bell Tveit.

Gunn Helen Hagen sier at Nova Spektrum sin hall på Lillestrøm vil være klar for booking av konserter mens Oslo Spektrum er stengt.

– Vi har en erstatning på Lillestrøm, der vi har kapasitet for 10.000 innendørs og 40.000 utendørs. Dette er et potensial vi ikke har benyttet tidligere fordi vi ikke selv har vært leverandør av mat og drikke, forteller Hagen.

– En stor del av lønnsomheten på konsert ligger i ølsalget.

Tina Turner, rockens bestemor, i fullt driv på scenen i Oslo Spektrum i forbindelse med verdensturneen i 1996. (PER R LOECHEN/NTB)

Bekymring hos arrangørene

Martin Nielsen er Head of promotion i konsertarrangøren Live Nation. Han sier at de mottok nyheten om stengingen av Oslo Spektrum med bekymring.

– Det er en av de mest populære arenaene for oss i Norge, så vi ble naturligvis litt urolige. Men Unity Arena har gjort betydelige investeringer som styrker deres posisjon fremover, sier Nielsen.

– De har blant annet installert riggsystemer med tepper i taket, som gir muligheten til å skape en mer intim konsertstemning i ulike format – noe som tidligere ikke var mulig. I tillegg har de optimalisert produksjonselementer for å redusere kostnader. Dette gjør dem til et svært godt alternativ, sier han.

Head of Music i All Things Live Norge, Hans Petter Haaland, har også fått med seg nyheten.

– Vi har kjent til dette lenge og hatt god tid til å innrette oss. Det er på ingen måte heldig, men vi har tilpasset oss og gjør det beste utav det. Så gleder vi oss selvsagt veldig til alt blir normalt igjen i konsert-Oslo, sier han.

Martin Nielsen er Head of promotion i Live Nation. (Live Nation)

TELENOR ARENA AC/DC med vokalist Brian Johnson og gitarist Angus Young holdt den første konserten på Telenor Arena på Fornebu i 2009. (Sara Johannessen Meek/NTB)

Ny scene for 3000

Men det finnes også artister som trenger en scene i middelsjiktet.

Oslos musikkscene har i flere tiår pekt på at det er et stort gap i markedet ettersom det ikke finnes en mellomstor scene for artister som er for store for Sentrum Scene med kapasitet på maks 1700 publikummere og for små for Oslo Spektrum med kapasitet på 10.000.

Dette gapet skal nå tettes. Etter planen skal det også bygges en ny kongress- og kulturarena med kapasitet til inntil 3 000 personer på nye Oslo Spektrum.

– Ja, det stemmer at vi planlegger å bygge en ny 3000-personers sal i tilknytning til dagens arena. Dette for at vi kan arrangere store kongresser og konferanser i Oslo sentrum, i tillegg til at man kan arrangere ulike kulturaktiviteter i den nye salen, bekrefter Hagen.

Hun er også prosjektleder for utviklingen av Spektrumkvarteret som innebærer en ombygging av områdene rundt Oslo Spektrum som skal knytte Oslo øst og vest sammen. ifølge utviklerne har det alltid vært planen, men da Spektrum ble bygget på 90-tallet gikk kommunen tom for penger. Derfor ble kvartalet aldri bygget ferdig.

LPO Arkitekter: – Kan binde byen tettere sammen

Lars Haukeland i LPO arkitekter, som designet det opprinnelige Oslo Spektrum, sier til Sektrumkvarteret.no at det har hele tiden vært meningen å ferdigstille Oslo Spektrum med plass til et større konferansesenter som vender ut mot Sonia Henies plass.

– For 40 siden var tomten en stor parkeringsplass, med pølseboder og et digert veikryss. Området var preget av forfall og en asfaltørken skilte folka som bodde i indre øst fra kultur- og utelivstilbudet i resten av byen. Grønland og Vaterland delte byen i to og trengte en kraftig byfornyelse. Nå trenger området byreparasjon gjennom en møteplass for konsert, kultur og underholdning, som kan binde byen og menneskene som bor her tettere sammen, sier han til nettstedet.

Området skal også romme virksomhet i form av kafeer og andre servicetilbud fra morgen til kveld på gateplan, og et kontorbygg med over 1.000 arbeidsplasser plassert i umiddelbar tilknytning til Norges største kollektivknutepunkt som blir over 100 meter høyt.

Oslo får et nytt høyhus på 108 meter når nye Oslo Spektrum står ferdig. (LPO Arkitekter)

---

Nye Oslo Spektrum

Byggingen av det nye Oslo Spektrum vedtatt av bystyret i Oslo den 19. april 2023.

Det er første gang siden 1989 at hovedstaden får et høyhus, ifølge Oslonytt.

Utbygger er Nova Spektrum står bak planene, og LPO Arkitekter har tegnet byggene.

Det nye bygget, som skal erstatte dagens kontorbygg oppå Oslo Spektrum, blir 108 meter høyt.

LPO Arkitekter skriver at bakgrunnen for utvidelsen er at Oslo Spektrum skal utvides for å kunne tilby flere og større kultur- og konferanse-opplevelser.

---

