Vedum slakter Nationaltheatrets 10-milliardersønske

Vedum sier nei til Nationaltheatrets ønske om den mest omfattende moderniseringen og flere scener. Han vil kun gjennomføre nødvendig rehabilitering, skriver Dagens Næringsliv.

Finansministeren ønsker en antikvarisk rehabilitering av den historiske bygningen og foreslår at teateret leier eksisterende scener i byen mens arbeidet pågår, i stedet for å bygge nye.

Vedum mener at det dyreste alternativet, foreløpig beregnet til å koste 10 milliarder, vil binde opp for mange kulturmidler som ellers kunne gått til gode prosjekter rundt om i landet.

– For å få et politisk flertall på Stortinget og sikre støtte og legitimitet rundt om i landet, må det utarbeides en billigere plan med lavere forventninger til kvalitet i perioden teateret er stengt for rehabilitering. Derfor har jeg bedt om at det utredes et minimumsalternativ som Statsbygg har anslått til tre milliarder kroner, sier Vedum.

Han tror heller ikke at folk i Oslo ønsker årevis med graving, støy og uro midt i sentrum.

– Det er klart man får mer for ti enn for tre milliarder, men vi kan ikke velge Rolls-Royce når en Volvo kan duge, sier Vedum.

