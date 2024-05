Oslos teaterliv i akutt krise

Det siste året har det tikket inn mange nedslående pressemeldinger fra Oslos største scenehus. I september i fjor meldte Operaen om nedskjæringer og nedbemanning. Sent i oktober kom Nationaltheatret med samme beskjed. Det Norske Teatret startet allerede i juni 2023 med kronerulling i kampanjen Tett gapet for å bedre sin økonomiske situasjon. Økte drifts- og pensjonsutgifter, mindre statlig støtte og publikumsfrafall under og etter pandemien, har samlet sett gjort sitt for å spenne bein for en positiv økonomisk utvikling for disse teatrene. De mottar alle støtte over statsbudsjettet.

For Oslo Nye Teater, som eies av Oslo kommune og dermed mottar driftsmidler over kommunalt budsjett, har det heller ikke vært gode tider. Noen tegn så vi tidligere i år da de la ned billettelefonen og kuttet drastisk i billettlukens åpningstider. Og bare dager før nasjonaldagen kom den endelige, og triste, beskjeden om at teatret er på konkursens rand.

Oslo Nye Teater har vært i hardt vær økonomisk også tidligere, men denne gangen er situasjonen bare en av mange kriser for Oslo som teaterby. Samlet sett er ikke situasjonen særlig god akkurat nå. I alle fall ikke for de tradisjonsrike, kjente scenene. Vel fikk Det Norske Teatret for noen uker siden innvilget ni ekstra millioner i driftsmidler i det reviderte statsbudsjettet, og hurra for det. Men med Nationaltheatret i stadig forfall og en renoverings- og utbyggingsplan i stampe, og i tillegg et Oslo Nye som frykter kroken på døren, begynner det å se faretruende ut for hovedstadens pulserende teaterliv i bykjernen. Har ikke krisen vært akutt før, så er den det i alle fall nå.

Oslo Nye Teater Oslo Nye Teater står i fare for å måtte stenge dørene allerede i augus. (Stian Lysberg Solum/NTB)

I en situasjon som denne er det både lov og på sin plass å tegne opp skrekkscenarioer for fremtiden. Selv om jeg håper at de kun forblir nettopp skrekkscenarioer. Vi kan se bare noen år frem i tid, til 2027, et år da Operaen har varslet at de må stenge i en periode på grunn av oppussing av det scenetekniske apparatet. Det er forståelig og naturlig at dette skjer, siden Operaen har driftet med det samme scenemaskineriet siden åpningen i 2008. Publikum vil ha færre tilbud på scenekunstfronten i denne perioden, og dermed kan de ønske seg til andre scener. Men hvem vet hvilken forfatning Nationaltheatret er i når vi skriver 2027, og om byggeplanene fortsatt står i stampe. Der kan man jo også måtte redusere produksjonene på grunn av økonomi og materielle forhold.

Og hva da hvis Oslo Nye i tillegg har gått dukken? Ja, da vil Det Norske Teatret plutselig være det eneste oppegående sentrumsteateret. De får nok solgt noen ekstra billetter, men for Oslo som teaterby, ville en slik situasjon være både pinlig og uholdbar. Et så redusert teatertilbud vil ikke akkurat trekke flere folk i teatrene. Det har tatt tid å få tilbake publikum etter pandemien, og en krise av det kaliberet jeg nå har skissert, vil kunne gi teatrene nok et skudd for baugen hva publikumstall angår. Det skisserte scenarioet belyser det faktum at vi ikke har råd til å miste ett eneste av våre institusjonsteatre. Da kan fort veldig mye rakne.

Nationaltheatret 2022 Nationaltheatret i Oslo. (Annika Byrde/NTB)

Det finnes selvsagt andre teater- og scenekunsttilbud i Oslo enn de nevnte scenehusene. Dette er scener med andre driftsmodeller og en annen økonomisk situasjon. Mindre scener som Black Box, Grusomhetens Teater, Vega, Kloden, Dansens Hus og Det Andre Teatret har varierte tilbud til publikum i ulike aldersgrupper. På privateide Folketeateret, Chateau Neuf og Christiania Teater kan man se nye teater- og musikaloppsetninger omtrent hver sesong. Og på det frie scenekunstfeltet skjer det mye godt og spennende som hadde fortjent et større publikum. Men mye av dette forblir scenekunst for de spesielt interesserte og for de «få innvidde».

Regjeringen kommer med 9 millioner i revidert statsbudsjett til Det norske teatret. (Kari Kristensen)

Institusjonsteatrene i sentrum har bred publikumsappell, og de er en viktig del av byens og innbyggernes identitet. De minner oss om at byen vår har historie, akkurat slik Slottet og Stortinget gjør. Dessuten er det institusjonsteatrene som i hovedsak tar på seg oppgaven med å spille klassikere som Ibsen, Shakespeare, Fosse, O’Neill og Tsjekhov. Dramatikere som gjennom tidene har påvirket og fortsatt påvirker vårt syn på oss selv og verden. Under Runar Hodnes snart toårige sjefsperiode ved Oslo Nye Teater har også dette teatret hatt flere oppsetninger av klassiske dramatiske og litterære verk.

I vinter og vår har publikum kunnet se stykker som «Lang dags ferd mot natt» på hovedscenen og «Anna Karenina» på Centralteatret. Tar vi ikke vare på våre tradisjonsrike institusjonsteatre, tar vi heller ikke vare på dramatikerarven og den store verdenskulturen og -historien som vi er en del av. Vi tar heller ikke vare på tankegods og kunstuttrykk som er med på å gjøre oss til frie, tenkende og kritiske mennesker i en verden der vi overstrømmes av digital informasjon av stadig mer tvilsom karakter. Å ikke ta vare på teatrene våre er til syvende og sist et demokratisk problem. Det er det en del politikere som bør få øynene opp for, både nasjonalt og for øyeblikket også på byrådsnivå i Oslo, der man nå diskuterer Oslo Nye Teaters videre skjebne.

Konkurstrusselen som nå henger over Oslo Nye Teater kan betraktes som det foreløpige bunnpunktet i en spiral som etter pandemien og de jevne prisøkningene i samfunnet har gått stadig nedover for flere av teatrene i Oslo. Da de ni ekstra millionene ble bevilget til Det Norske Teatret, uttalte kulturminister Lubna Jaffery (Ap) de flotte ordene «Når det er vanskelig, skal vi ikke bruke mindre penger på kunst og kultur, vi skal bruke mer.» Der har byrådet i Oslo en rettesnor for hva de bør gjøre for Oslo Nye Teater og dermed hele byen. For Oslo har ikke råd til å spare seg til teater-fant.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen