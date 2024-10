Nå: 200 skuespillere aksjonerer for Oslo Nye Teater

Saken oppdateres

– Vi står mye sterkere sammen enn hver for oss og det håper jeg at Anita Leirvik North får føle på i dag, sier Per Emil Grimstad, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, i åpningsappellen til storaksjonen utenfor Oslo rådhus.

Etter appellen, inntok skuespillerne galleriet i bystyresalen. Og etter noen minutter fikk møtet i bystyresalen et kort opphold, da det var fullt på galleriet men enda flere støttespillere av Oslo ville inn. Midt i møtet reiser skuespillerne seg, rapporterer Dagsavisens reportere på stedet.

Den planlagte aksjonen fra Norsk Skuespillerforbund skjer i forbindelse med at byrådet, bestående av Høyre og Venstre, foreslår et kutt på 37,5 millioner kroner i det årlige tilskuddet til Oslo Nye Teater.

– Surrealistisk

En av de mange som hadde møtt opp til den omfattende protesten mot kuttene, er skuespiller Ane Dahl Torp.

– Altså, det er en del av teaterfamilien. Det er selvfølgelig et hus jeg har kjent og besøkt opp igjennom som alltid har vært der, som føles som en del av byen og en del av bybildet, sier hun til Dagsavisen.

– At man i prinsippet vil legge det ned, synes jeg er surrealistisk. Jeg tror ikke byrådet forstår konsekvensene av det, for dette er ikke noe som bare påvirker lokalt, for det er for eksempel en arbeidsplass for frilansere, sier hun.

– Det er jo hovedbestanddelen av scenekunst, og det gjelder ikke bare skuespillere, men det gjelder også regissører, kostymedesignere, komponister.

Skuespiller Johannes Joner synes det er ekstra ille at også barn og unge rammes av kuttene. (Ulrik Øen Johnsen)

– Rammer barn og unge

En av dem som treffes hardt av kuttene, er skuespiller Johannes Joner.

– Jeg jobber jo på Oslo Nye Teater og har gjort det i mange år. Det er helt klart at Oslo Nye Teater, Oslo kommunes eget teater, er en veldig stor del av Oslos bankende hjerte, sier han.

– Og det kan man ikke bare legge ned. Det er en nesten 100 år lang historie, med fire scener, med 140 000 publikummere, med 70 prosent fra Østkanten, 50 prosent barn. Vi har borgerteater, vi har dukketeater, det eneste faste dukketeater i Norge, som sørger barn fra barnehagealder og gir deres første opplevelse med teater, minner han om.

– Det er klart at vi er utrolig viktig for denne byen. Så jeg håper jo at det finnes et hjerte der inne som kanskje kan snu seg nå etter disse møtene, når de ser hvor mye motstand som finnes mot å legge ned huset.

Tidligere har politikere fra Arbeiderpartiet, Rødt, Miljøpartiet de Grønne og SV kritisert byrådet for å omgå demokratiske prosesser i bystyret, og det er forventet at spørretimen i stor grad vil dreie seg om byrådets kuttplaner, skriver Norsk Skuespillerforbund i en pressemelding.

Kuttene til teateret, som er heleid av Oslo kommune, skjer for å få nok penger i budsjettet til å fjerne eiendomsskatten.

