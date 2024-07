Nationaltheatret: – Det henger ikke på greip

Det sier Silje Hjemdal, kulturpolitisk talskvinne i Frp, om at Statsbygg mener det vil ta 18 år å gjennomføre den såkalte Tullinløkka-løsningen for Nationaltheatret.

– Her legger Statsbygg opp til at det skal ta lengre tid å pusse opp ett teaterbygg enn hva det tar å gjenoppbygge regjeringskvartalet. Det henger ikke på greip, mener Hjemdal.

Tre alternativer

I en ny utredning om det videre arbeidet med rehabiliteringen av Nationaltheatret, har Statsbygg presentert tre alternativer, som har hver sin respektive prislapp på mellom 7 og 10 milliarder kroner.

Statsbygg anbefaler Tullinløkka-løsningen. Dette er også den dyreste av de foreslåtte løsningene og den det vil ta lengst tid å gjennomføre. Løsningen innebærer lettere oppussing uten oppgradering av hovedscenen, at Nasjonalgalleriet tas i bruk og at man bygger varige scener under bakken på Tullinløkka.

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, forteller til Dagsavisen at et premiss for Statsbygg sine vurderinger er at Nationaltheatret skal være i drift hele perioden, noe som betyr at nye scener må være på plass før de begynner med rehabiliteringen av nasjonalteaterbygningen.

– I Tullinløkka-løsningen - ett av tre forslag til løsninger for Nationaltheatret, er det vurdert at det er mulig å få til gode teaterfaglige løsninger ved å rehabilitere dagens bygning, bygge nye scener på Tullinløkka og rehabilitere og legge Nasjonalgalleriet til rette for teaterfunksjoner. Dette er med andre ord tre prosjekter i en løsning, sier Aschim.

– Søke alternativer

– Vi er for å bevare nasjonal kulturarv gjennom å pusse opp Nationaltheatret, men Statsbyggs beregninger som viser en prislapp på nesten 10 milliarder kroner og en byggetid på 18 år, er ikke imponerende, sier Silje Hjemdal i FrP.

– Vi mener det bør søkes alternativer som kan redusere prislappen, og ikke minst tidsperspektivet.

Silje Hjemdal er ikke særlig imponert over utredningen til Statsbygg. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Hjemdal sier videre til Dagsavisen at hun syns det er vanskelig å forstå hvordan et høyteknologisk samfunn tilsynelatende er langt mer ineffektivt i byggeprosesser enn det var da Nationaltheatret ble bygget.

– Nationaltheatret ble bygget på om lag 8 år for over 100 år siden, på en tid hvor man brukte hest og kjerre. Statsbygg vil buke 18 år på oppussing, og har alle moderne hjelpemidler tilgjengelig.

Aschim avfeier ovennevnte påstander om at rehabiliteringen vil ta 18 år. I en kommentar til Dagsavisen sier hun at tidsbruken er bygget opp av flere elementer, ikke bare bygging.

– Tidsbruken handler ikke om bygging alene. Først er det et forprosjekt som skal gjennomføres, inkludert reguleringsprosessen der Oslo kommune er planmyndighet, noe som tar cirka 3 år. Så skal beslutningsgrunnlaget behandles politisk, og det tar også tid. Når det foreligger en beslutning kan vi starte. Vi regner med at alt fra prosjektering, anskaffelser og bygging vil ta cirka 8 år. Til slutt, når nye de nye scenene er etablert, vil det cirka 5 år å rehabilitere dagens Nationaltheater.

– Må oppgraderes

Tage Pettersen, Høyre Tage Pettersen mener at Tullinløkka-løsningen er den beste for Nationaltheatrets skyld, men han er usikker på om det er best for samfunnet. (Berit Roald/NTB)

Tage Pettersen, som er stortingsrepresentant for Høyre og 1. nestleder i familie- og kulturkomiteen, tror den beste løsningen for teateret er å etablere et nytt bygg på Tullinløkka i tillegg til en oppgradering av dagens bygg. Han påpeker at både ledelsen og de ansatte har uttalt at det er best siden det vil innebære en nærhet mellom lokasjonene.

Når det kommer til hva som er den beste løsningen for samfunnet, mener han spørsmålet må vies tilstrekkelig tid til diskusjon.

– Det som er åpenbart er at dagens bygningskropp må oppgraderes, og jeg er usikker på om vi kan vente i 15 år før vi starter det arbeidet. Videre må vi diskutere om det økonomiske handlingsrommet de kommende årene tillater oss å prioritere 7 til 10 milliarder kroner til teater-infrastruktur, sier Pettersen.

– Vil bli dyrt uansett

Kathy Lie (SV) Kathy Lie er klar på at rehabilitering av Nationaltheatret er nødvendig, men hun er bekymret for hva det vil koste. (Stortinget)

– Det er åpenbart for meg at vi må ha et Nationaltheater som er oppdatert og gir gode vilkår, både for kunsten og de ansatte, sier Kathy Lie, stortingsrepresentant for SV.

Også Lie mener at Tullinløkka løser oppdraget best, men er samtidig bekymret for kostnadene. Hun mener likevel at en rehabilitering er nødvendig.

– Dette vil bli dyrt uansett hva vi velger, og noe må uansett gjøres. Dagens teaterbygning trenger sårt sin antikvariske rehabilitering hvis det skal fortsette å være et praktbygg som vi vil ta vare på.

Unngå kompetanseflukt

Rauand Ismail, som er bystyrerepresentant i Oslo for MDG, sier til Dagsavisen at det spesielt er to hensyn som er viktige å ta når Nationaltheatret skal rehabiliteres.

Rauand Ismail Rauand Ismail mener at det er viktig å høre på fagmiljøet når man skal avgjøre hvilket alternativ som er best når Nationaltheatret skal rehabiliteres. (Nicklas Knudsen/Dagsavisen)

– Publikumsopplevelsen og de som er ansatt og tilknyttet teateret, og kompetansen de har til å levere solide teateropplevelser er de viktige hensyn for oss. Det er viktig at vi går for en løsning som for det første ikke innebærer en stor kompetanseflukt fra Nationaltheatret, og for det andre sikrer gode kår for fagpersonene som er tilknyttet teateret i dag. Det mener vi i andre enden også bidrar til at teateret kan fortsette å levere scenekunst i verdensklasse, forhåpentligvis i bygg som er i bedre stand enn i dag, sier Ismail til Dagsavisen

– MDG har ikke tatt endelig stilling til hvilken konkret løsning som er best og mest gjennomførbar og sikrer de ulike hensynene i dette prosjektet. Jeg tror vi gjør klokt i å lese utredningen grundig og lytter til de ansatte i teateret og fagmiljøene før vi tar en endelig avgjørelse. Men jeg registrerer at teatersjefen selv mener Tullinløkka-løsningen er best. Det er et innspill vi tar med oss inn i neste års stortingsvalg.

Håper på et politisk flertall

– Vi tror at Tullinløkka er løsningen som best ivaretar både de ansatte og publikum, sier Mari Røsjø, leder i Fagforbundet Teater og Scene i en kommentar til Dagsavisen.

– Det er den mest konkrete løsningen som raskest kan realiseres, mens begge de andre alternativene har lenger tidsperspektiv og innebærer en større usikkerhet.

Hun foretrekker også Tullinløkka på grunn av de framtidige mulighetene der og fordi at det forsikrer at teaterproduksjon kan fortsette under rehabiliteringsprosessen.

Mari Røsjø, leder Fagforbundet Teater og Scene mener at Tullinløkka er den beste løsningen fordi at teaterproduksjon kan fortsette under rehabiliteringsprosessen. (Ola Erik Blæsterdalen/FTS)

– På Tullinløkka kan man bygge en stor, moderne scene med scenetekniske fasiliteter som den gamle hovedscenen ikke kan oppgraderes til. Man får i tillegg en blackbox med 200 seter. Det er svært viktig for oss i Fagforbundet Teater og Scene at man kan fortsette å produsere og spille forestillinger under rehabiliteringa. Det er mulig med Tullinløkka, og nærheten til dagens teaterbygg (Johanne Dybwads plass) sikrer mest mulig effektiv drift. Med denne løsningen må man heller ikke finne en midlertidig hovedscene, da det blir stort nok til å sikre en bærekraftig drift under rehabiliteringa.

Når det gjelder framtidig teaterproduksjon mener Røsjø at det er avgjørende å få en moderne hovedscene.

– I et langsiktig perspektiv er det avgjørende at teaterbygget rehabiliteres og at vi får en moderne hovedscene for at Nationaltheatret skal beholde sin posisjon som en ledende kulturinstitusjon. Det er viktig at man velger en løsning for rehabiliteringa som sikrer at man kan produsere teater samtidig. Dette er svært spesialiserte fag som må holdes i hevd. Vi håper derfor det blir et politisk flertall for Tullinløkka-løsninga, slik at vi er sikret både en god langsiktig løsning for teatret, men også en bærekraftig midlertidig drift i rehabiliteringsperioden.

Rehabiliteringen av Nationaltheatret

Statsbygg har presentert tre alternativer til hvordan det videre arbeidet med rehabiliteringen av Nationaltheatret kan gjennomføres, i en fersk utredning på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Alternativene lyder som følger:

Samlet løsning med Tullinløkka – Innebærer en enklere oppussing uten oppgradering av hovedscenen og i tillegg ta i bruk det gamle Nasjonalgalleriet, samt å bygge permanente scener under bakken på Tullinløkka. Prislappen på denne løsningen er 9,75 milliarder kroner.

Delt løsning med oppgradering – Innebærer å videreføre en tidligere planlagt oppgradering av hovedscenen og etablering av en midlertidig scene og nye varige biscener/støttearealer utenfor sentrum. Prisen på denne løsningen er 9,3 milliarder kroner

Delt løsning uten oppgradering – Inkluderer en midlertidig scene og nye scener utenfor sentrum, men er basert på enklere oppussing uten oppgradering av hovedscenen i det gamle bygget. Denne løsningen koster 6,95 milliarder kroner, og er dermed den billigste av de tre alternativene Statsbygg kom med i utredningen.

– Målet er å få til en løsning som er god for teateret og for publikum. Men det er ingen tvil om at dette er en krevende sak i en tid der handlingsrommet på statsbudsjettene framover er begrenset, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en pressemelding.

