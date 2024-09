«Shogun» økte Emmy-rekorden til 18 priser

Utdelingen, som er den 76. i rekken, fant sted søndag lokal tid i Peacock Theater i sentrum av Los Angeles. Dette er den såkalte Primetime-utdelingen.

Strømmesuksessen «Shogun» var nominert til hele 25 Emmy-priser, og den vant i 14 kategorier under Creative Arts-utdelingen forrige helg. Der ble i hovedsak de mange som jobber i kulissene, bak kameraet og med de mange oppgavene vi kun ser resultatet av, hedret.

Så mange priser har ingen serie fått for én sesong tidligere.

I løpet av søndag kveld var det tallet økt til 18. Frederick E.O. Toye fikk først prisen for beste regi på en dramaserien for arbeidet med «Shogun».

Mot slutten av utdelingen ble det klart at serien hentet hjem flere store priser, deriblant for beste dramaserie.

I kategoriene for beste mannlige og beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie vant Hiroyuki Sanada og Anna Sawai.

Skuespillerpriser til «The Bear»

I år har «The Bear» blitt nominert i 23 kategorier, og sist helg vant serien fire priser.

Søndag ble Jeremy Allen White og Ebon Moss-Bachrach kåret til henholdsvis beste mannlige skuespiller og beste mannlige birolle i en komiserie. Begge vant tilsvarende priser i fjor.

– Serien har endret livet og gitt en tro på at endring er mulig, sa White i takketalen.

For rollen i serien vant også Liza Colón-Zayas i kategorien beste kvinnelige birolle i en komiserie. Der seiret hun over legender som Meryl Streep (i «Only Murders in the Building») og Carol Burnett (i «Palm Royale»).

Christopher Storer fikk prisen for beste regi i denne sjangeren, og dermed innkasserte også «The Bear» fire priser.

I den høythengende kategorien for beste komedie måtte serien – til manges overraskelse – se seg slått av «Hacks».

Også til «Baby Reindeer»

Også for «Baby Reindeer» ble det fire priser, blant dem for beste begrensede serie eller antologiserie.

Richard Gadd fikk prisen for beste manus til en miniserie. Han spiller selv hovedrollen og fikk prisen for beste mannlige hovedrolle i kategorien beste begrensede serie eller antologiserie – eller film.

Jessica Gunning vant for beste kvinnelige birolle i en miniserie for rollen som Martha Scott.

