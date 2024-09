MTV-prisdryss gjør Taylor Swift til tidenes mestvinnende

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med til sammen tolv nominasjoner kunne Swift gått forbi Beyoncés rekord på 30. Sistnevnte var også nominert og kunne dermed økt på i løpet av kvelden.

Superstjernen Swift fikk prisen for årets samarbeid sammen med Post Malone. De to vant også hovedprisen, Årets musikkvideo, for «Fortnight».

Fra scenen takket hun kjæresten Travis Kelce for å ha haiet på henne gjennom produksjonen, skriver VG.

– Da jeg var ferdig med et opptak og vi sa «kutt» og kunne si oss ferdige, hørte jeg alltid at noen heiet på meg fra andre siden av studio. Den personen var kjæresten min Travis, sa Swift.

– Alt den mannen tar i blir til lykke, glede og magi!

Dagen før MTV-utdelingen gikk superstjernen ut med sin støtte til Kamala Harris etter TV-debatten mellom Harris og Donald Trump. Onsdag kveld benyttet hun anledningen til å oppfordre tilhengerne sine til å stemme. Presidentvalget i USA holdes 5. november.

Les også: Britisk gransking av prising av Oasis-billetter

Les også: Ungdom har oppdaget Oasis. Det gjør gamle-fansen irriterte (+)

Les også: CIA om avverget angrep mot Taylor Swift-konsert i Wien