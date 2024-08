Ungdom har oppdaget Oasis. Det gjør gamle-fansen irriterte

Ifølge BBC hisser folk som har vært fan av bandet Oasis seg nå opp over at de ikke får billetter til bandets gjenforeningsturné. Når har til og med Noel Gallaghers datter tatt til orde i sosiale medier at det er «aldersdiskriminering og misogyni» fra gamle Oasis-fans som føler at de fortjener billetter til bandets gjenforeningsturné mer enn unge kvinner som har oppdaget dem mer nylig.

Aldersdiskriminering

Anais Gallaghers far har begravd stridsøksen med onkelen Liam for å annonsere britpopgigantenes første turné på 15 år. Men nå er det datteren hans, Anais Gallagher som deltar i en opphetet diskusjon på nett. 24-åringen la nylig ut et innlegg på TikTok etter at noen fans klaget pi sosiale medier over at unge mennesker nå hopper på Oasis-toget. HUn beskylder gamle-fansen for aldersdiskriminering av spesielt unge jenter.

FILE PHOTO: Champions League - Round of 16 - Second Leg - Manchester City v RB Leipzig Noel Gallagher fotografert på fotballkamp i fjor. (Lee Smith/Reuters)

«En ting jeg ikke finner meg i, er aldersdiskrimineringen og kvinnehatet rundt folk som får billetter. Beklager, hvis en 19 år gammel jente i rosa cowboyhatt vil være der, skal jeg ha vennskapsarmbåndene mine klare» skriver Anais Gallagher. Hun svarte også på en video lagt ut av en annen bruker som sa at hun hadde sett folk på nettet klage over at «alle nå plutselig elsker Oasis».

«Alle» er Oasis-fans

I tillegg til Anais Gallaghers innlegg, var det blant svarene på den opprinnelige videoen en som sa:

«Jeg tror ikke det handler om aldersdiskriminering; det ville bare være skuffende hvis fans som har vært med lenge går glipp av sjansen, fordi noen som knapt kjenner dem går dit for moro skyld – uten å være fans.»

En annen skrev: «mengden mennesker rundt meg som ikke kunne halvparten av sangene var utrolig, mens mange i familien min som er inkarnerte fans ikke fikk billetter» og fikk til svar:

«Jeg tror det faktisk er umulig å være født i Storbritannia og ikke kjenne til Oasis, uansett alder.» mens en tredje person skrev at «bokstavelig talt hele Storbritannia er Oasis-fans.»

Etterspørselen etter billetter forventes å være enorm for å se Gallagher-brødrene på 17 store utendørskonserter i Cardiff, Manchester, London og Edinburgh neste sommer, melder The Mirror. Flere datoer kan bli lagt til når billettene legges ut for salg kl. 09:00 BST på lørdag.

