Britisk gransking av prising av Oasis-billetter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oasis-fans satt forrige helg i datakø for å bestille billetter til gjenforeningen av 90-tallsbandet, som frontes av brødrene Liam og Noel Gallagher. Mange opplevde at prisene de fikk opp da de endelig kunne bestille, var betydelig høyere enn det som først var oppgitt.

Kort tid etter at billettsalget åpnet, ble billetter som først var priset til 148 pund solgt for 355 pund på Ticketmaster. Årsaken var det dynamiske prissystemet. Dette er velkjent fra reiselivsnæringen og innebærer at prisene justeres automatisk i tråd med etterspørselen, noe som betyr økte priser for populære billetter.

Konkurransetilsynet CMA sier torsdag de holder alle muligheter for potensielle sanksjoner åpne. I et brev til regjeringen skriver tilsynet at bedrifter som bruker dynamisk prising eller kompliserte prismekanismer, må være åpne om prissettingen og ikke villede forbrukerne.

Ticketmaster sier at arrangører kan velge om de vil bruke dynamisk prissetting. Representanter for Oasis har ikke vært tilgjengelig for en umiddelbar kommentar om saken.

CMA sier de skal undersøke om Ticketmaster har handlet i strid med forbrukervernet og vil også granske andre aktører i saken. Dette kommer etter at kulturminister Lisa Nandy tidligere i uken sa at regjeringen vil se på dynamisk billettprising som del av en gjennomgang av andrehåndsmarkedet for konsertbilletter.