CIA om avverget angrep mot Taylor Swift-konsert i Wien: Tusener skulle drepes

– De skulle drepe enormt mange – titusener av folk – på disse konsertene. Østerrikerne kunne gjennomføre pågripelsene fordi CIA og våre etterretningspartnere ga dem informasjon om hva denne IS-relaterte gruppen planla å gjøre, sa toppsjef David Cohen i CIA på en sikkerhetskonferanse i Maryland i USA.

Østerrikske myndigheter har sagt at den 19 år gamle hovedmistenkte i saken var inspirert av IS. Han skal ha planlagt et angrep med kniver og hjemmelagde bomber utenfor konsertstadionet der 30.000 fans var ventet å samle seg.

I tillegg ble en 18-åring og en 17-åring pågrepet.

Mener det er overdrivelser

Tidligere har myndighetene sagt at 19-åringen erkjente å ha planlagt angrepet, men hans forsvarer Werner Tomanek sa senere at dette ikke stemmer. Tomanek sa at anklagene er overdrevet, og at det ikke ville vært mulig for 19-åringen å gjennomføre planene, som han beskrev som «fantasier».

Han har anklaget østerrikske myndigheter for å overdrive anklagene for å få tillatelse til mer overvåking. Innenriksminister Gerhard Karner har sagt at de trengte hjelp fra andre lands etterretningsbyråer fordi det ikke er lov å overvåke tekstmeldinger i Østerrike.

Får vanligvis ikke skryt

Taylor Swift takket myndighetene i en uttalelse i forrige uke.

Cohen skrøt av CIAs arbeid og sa at de vanligvis ikke får anerkjennelse for å avverge slike planer.

– I mitt byrå, og sikkert hos andre, var det mange som så på dette som en virkelig god dag for Langley, sa Cohen og refererte til CIAs hovedkvarter.

– Og da snakker jeg ikke bare om de blant oss som er «swifties», la han til, med henvisning til kallenavnet på fansen til Taylor Swift.

