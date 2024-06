Saken blir oppdatert

Åge Aleksandersen spiller på Voldsløkka i Oslo 28. juni neste år. Det ble klart under en pressekonferanse med mannen selv i Klubbhuset Sagene IF på Voldsløkka fredag formiddag.

– Var å kikka i går. Æ føle mæ liten, men æ spille for dem som kjæm, sier Aleksandersen.

Trønderen har tidligere hatt et anstrengt forhold til Oslo. Den epoken er definitivt over.

– De siste årene har æ vært kjempekompis med Oslo.

To og en halv times konsert

Billettsalget til konserten starter mandag 16. juni klokka 10.00, og han lover valuta for pengene.

– Vi kan spille så lenge vi vil. Det vil si to og en halv time med de mest kjente sangene.

Han kunngjorde tidligere i år at han vil slutte å turnere med sitt faste band Sambandet, etter tre kvelder på Lerkendal Stadion i september 2025. 25.000 billetter til hver kveld ble fortløpende utsolgt ettersom ekstrakonsertene ble annonsert. Nå er det klart at Oslo får en minst like stor opptreden fra det mannsterke bandet, med konserten på Voldsløkka. Da Bruce Springsteen spilte der i 2023 var det plass til 50.000 på hver av de to konsertene.

50 år siden sist

Åge Aleksandersen (75) skal ikke slutte å spille helt, men konsertvirksomheten med Sambandet er over etter 2024. Bandet har, med ujevne mellomrom, stått bak ham med skiftende besetninger gjennom hele solokarrieren i 50 år.

For Åge Aleksandersen må denne store anledningen i hovedstaden komme som en ekstra stor triumf. For rundt 30 år siden fortalte han oss at det omtrent ikke var noen vits i å spille i Oslo lenger, fordi han ikke trakk folk til konsertsalene. Dette skulle komme til å endre seg, sakte, men sikkert. – Jeg er forbauset over at dette med Sambandet så til de grader har tatt av. Å spille to kvelder på Rockefeller hadde vært utenkelig for noen år siden. Bare tanken på å spille der gjorde meg livredd, la han til i et senere intervju. Nå har han solgt ut tre kvelder på Rockefeller i september. Og ikke nok med det:

Når Åge Aleksandersen spiller på Voldsløkka neste sommer er det nøyaktig 50 år siden han sto på en annen stor arena like nede i veien der, på Ullevaal stadion under Ragnarockfestivalen 1975, og meldte oppbud for sitt første band. Prudence var teknisk konkurs.