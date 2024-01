Det blir damenes dans denne TV-våren

Den norske vårsesongen på TV vil handle mye om del to av «Makta», men NRKs kommersielle konkurrenter har også nye dramaserier på programmet – som byr på humor i forskjellige nyanser av mørkt. Det inkluderer blant annet TVNorge og WB Discoverys nysatsing kalt «MILF of Norway», som handler om Lene på over 40, som mister jobben og finner en ny profitabel karriere innen nisje-øvelsen bunadserotikk på nettet.

Mariann Hole har hovedrollen i det nye mørke humordramaet «Milf of Norway» på TVNorge denne vinteren. (TVNorge/WBD)

Humordramaet med Mariann Hole i hovedrollen er «et nasjonalerotisk humordrama om midtlivskriser, nakenbilder og selvrealisering» ifølge omtalen. Serien inkluderer også Trond Fausa Aurvåg i en ny humor-rolle på TVNorge, som Lenes mann Lars, som på sin side sliter med at han er svak for en yngre dame på jobben. Premieredato er ikke offentliggjort, men humorfansen må i hvert fall belage seg på å vente til kalenderen sier februar før nasjonalerotikken utfolder seg.

Sliten politi i mørk TV 2-komedie

Mørkt humordrama med kvinnelig hovedrolle har TV 2 klar til denne sesongen også, i form av den nye krimkomedien «Purk» der Ine Jansen har hovedrollen.

Ine Jansen er politietterforsker i motgang og press i TV 2-serien «Purk» som kommer denne sesongen. Tone Danielsen spiller moren Signe. (TV 2)

Hun spiller den slitne etterforskeren Lisa som mister fotfestet når mann og kollega Jostein forsvinner sporløst, og ingen gjør nok for å finne ham. «Purk» er en miks av humor og drama med en sterk kvinnelig hovedkarakter og et rikt karaktergalleri, der John Carew spiller narkobaron, Trond Espen Seim har rollen som miljøbevisst narkosmugler og Iben Akerlie spiller Lisas ferske politikollega.

Vårens premieredato har TV 2 foreløpig ikke lyst til å røpe. Men Ine Jansen dukker opp på TVNorge igjen også i nærmeste framtid, i selskap med Linn Skåber i «Null stjerner» – et reiseprogram der de to skuespillerne er programledere i sivil på jakt etter reisemål utenom turistløypene.

Kjæreste-jaktens utfordringer

Lene Kongsvik Johansen gjør Trond Fausa Aurvåg selskap i «Evig singel», nytt komidrama fra TV 2 om det kompliserte og krevende datinglivet for folk i mange aldre. Kevin Vågenes og Kristine Grændsen er også med i humordramaet fra Seefood og som kommer i løpet av våren.

Sesong fire av Henriette Steenstrups dramasuksess «Pørni» var ventet på Viaplay denne vårsesongen. Strømmeselskapet i økonomiske problemer offentliggjør premierer på selskapets ferdigproduserte norske serier på et seinere tidspunkt. (NTB kultur)

Dette er også sesongen da Viaplay skal by på en eller to av selskapets lenge utsatte norske dramaserier. Men om dette er de nye rundene med «Pørni», «Wisting» og «Furia» – eller nyhetene «Festning Norge» og «I kjærlighetens navn» vi har i vente, det ønsker ikke strømmeselskapet i økonomisk krise å si noe om enda.

Premieren på den norske serien «I kjærlighetens navn» med blant andre Maria Bonnevie og Trond Espen Seim ble utsatt i 2023. Nå er den blant seriene som kan sette preg på den norske TV-våren. (Viaplay)

Tidlig i februar er Else Kåss Furuseth tilbake på skjermen i et TVNorge-program, og hennes nye talkshow «Else!» – der hun angivelig akter å få giftet seg. Det innebærer at hun skal ut og date i løpet av talkshowets gang, før det skal være et datosatt bryllup i Oslo Spektrum i slutten av april.

TV-profilen er dermed tilbake som programleder i eget talkshow, ett år etter at NRK la ned hennes «Kåss til kvelds».

Tilbake på skjermen med eget program - Else Kåss Furuseth skal gi Anne Lindmo konkurranse om talkshow-seerne med «Else!» på TVNorge denne vårsesongen på norsk TV. Samt sørge for å få giftet seg etter hektisk TV-dating i løpet av programmet. (TVNorge)

Talkshowet er kanskje årsak til at TV-nomaden ikke er med i rekken av andre kjendisbaserte underholdningsshow fra TVNorge-kanten denne våren, fem kjendiskonkurranser og utholdenhets-show hvor mange av kanalens programprofiler er med i mengden deltakere – fra «Alle mot alle» til «Ylvis mot Ylvis».

Det mangler ikke på kjendisbasert underholdning på NRK heller, som innledet TV-året med «Mesternes mester» og seinere i vår er klar med en ny runde av Erik Solbakkens «Vettskremt». Ifølge NRKs egen opptelling bød norske kanaler på 47 kjendisbaserte program i fjor, en type underholdning som har økt kraftig siden 2010 – da antallet var seks. Før vi er i april har kanalene bydd på minst femten i slaget.

Karslig breialt på TV 2

TV 2 har bidratt sterkt til trenden, og har akkurat lansert vårens nysatsing «Spillet», der 12 kjendiser skal bo sammen og stemme hverandre ut til en vinner er kåret. Samme kanal er arena for Ylvis-brødrenes nye musikk-kamp med egne kjendislag. TV 2 er også plattformen for comebacket til en kjent karakter, når Harald Eias Oslo-losen i selskap med Petter Northug skal finne landets tøffeste kjendis i nysatsingen «Vinnerschkalle». Nysatsingen kommer på TV 2 og TV 2 Play i februar.

Nytt og breialt på TV 2 i februar: kjendiskonkurransen «Vinnerschkalle» ledet av Petter Northug og Harald Eia som Oslolosen. (Espen Solli)

Da har allerede Eias eks-kollega Bård Tufte Johansen gjort en mer seriøs framtoning i «Oppsynsmannen» på NRK. Her reiser han Norge rundt i fire program og ser nærmere på konsekvensen for naturen der det etableres vindmølleparker, hytteområder, oppdrettsanlegg og datasentre – og stille det betimelig spørsmålet om vi har en selvpåført naturkrise her i landet. Naturprogrammet fra NRK Dokumentar og samfunn har premiere 8. januar.

Ny runde «Cammo» på NRK

Norsk drama kommer også på NRK når det faktisk er vår i været, med en ny sesong av humordramaet «Cammo», den lett satiriske serien om en influenser av og med Caroline Glomnes i hovedrollen.

Humordramaet «Cammo» har vunnet internasjonal heder siden premieren på NRK våren 2023. Denne våren er serien om Cammo (Caroline Glomnes) og Kamy (Katelyn Garbin) tilbake på NRK med en ny sesong. (NRK/NRK)

Cammo er påvirkeren som går konkurs, og ser en mulighet til comeback og nye følgere ved å bli støttekontakt til Kamy som har Downs. Serien om influenseren som får virkelighetens verden midt i fleisen, vant pris på den internasjonale TV-festivalen i Sør-Korea i fjor høst. Fortsettelsen skal komme på NRK i begynnelsen av april.

