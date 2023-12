Viaplays norske serier utsettes til neste år

Den svenske strømmegiganten hadde rundt 70 dramaserier på gang da den økonomiske smellen kom i sommer, og hadde etablert seg som ny premissleverandør, stor oppdragsgiver og ambisiøs aktør innen norsk dramaproduksjon da sjefen i Viaplay måtte gå og pengebruken ble strammet inn. På dette tidspunktet hadde Viaplay et stort antall norske serier på gang, men etter den økonomiske nedturen ble kjent har de premiereklare av dem uteblitt fra TV-høsten.

Etter at selskapet denne uka publiserte sin en måned forsinka kvartalsrapport, er det klart at seriene som var sendeklare i høst vil ha premiere på Viaplay i løpet av vårsesongen. Når de faktisk blir å se, det kan derimot ikke pressesjef Fredrik Olimb i Viaplay si noe mer om. Men han bekrefter oppslagene i svenske medier som SVT og Göteborgsposten, der det kommer fram at Viaplay i framtida vil satse mindre på drama til fordel for såkalt ikkemanus-basert underholdning som reality, og innkjøpte filmer og serier. Det er i tråd med hva den nye toppsjefen Jørgen Madsen Lindemann har uttalt tidligere.

Konkrete premiereplaner

– Det stemmer at vi toner ned fokuset på dramaserier fremover, og satser enda mer på ikke-manusbaserte, lønnsomme produksjoner som vi vet at publikum vil ha, sier pressesjef Fredrik Olimb på mail til Dagsavisen.

– Det sagt, så har vi fortsatt konkrete premiereplaner for kjente, norske formater innen både drama og ikke-manusbaserte produksjoner for det neste halvåret, men vi kan ikke kommunisere hvor vi er i løypa med de ulike titlene på nåværende tidspunkt, sier Olimb.

Wisting. Foto: Viaplay NTB kultur (NTB kultur)

De norske seriene med premiere neste vinter og vår er blant annet sesong fire av Henriette Steenstrups storsuksess «Pørni», som etter det Dagsavisen erfarer kan komme alt i januar. En annen seerfavoritt Viaplay har liggende på vent, er sesong fire av «Wisting», basert på Jørn Lier Horst sine bøker om Larvik-politimannen William Wisting med Sven Nordin i hovedrollen. Det skal også komme en femte sesong i krimserien.

«Festning Norge» vant pris for beste manus på en fransk TV-festival i mars 2023. Nå er den dystopiske skildringen av et virusherjet Norge aktuell med premiere i løpet av våren 2024. (Viaplay)

Prisbelønte «Festning Norge»

Vårsesongen blir sannsynligvis også premieretid for den prisbelønte «Festning Norge», framtidsdystopien med Tobias Santelmann i hovedrollen som statsminister i et Norge som har valgt å isolere seg fra resten av verden og som likevel rammes av et dødelig virus. Serien som er skapt og skrevet av «Rådebank»-skaper Linn-Jeanethe Kyed og John Kåre Raake, fikk pris for beste manus ved den franske TV-festivalen Series Mania allerede i mars.

Politiagent Ragna (Ine Marie Willmann) i ny kamp mot høyreekstreme terrorister er aktuell med premiere på Viaplay i løpet av vårsesongen, i følge selskapet. Politiagent Ragna (Ine Marie Willmann) i ny kamp mot høyreekstreme terrorister er aktuell med premiere på Viaplay i løpet av vårsesongen, i følge selskapet. (NTB kultur)

I løpet av vårsesongen er det store sjanser for at Viaplay-abonnentene får oppleve sesong to av Gjermund Eriksens politiske actionthriller «Furia», stadig med Ine Marie Wilmann og Pål Sverre Hagen i hovedrollene som politiagentene Ragna og Asgeir – stadig på jobb for å bekjempe fascister og terrorister i og utenfor Norge.

Før sommerferien vil vi forhåpentligvis også få oppleve dramakomedien «I kjærlighetens navn», der Maria Bonnevie, Trond Espen Seim og Jakob og Jonas Oftebro i hovedrollene. De utgjør familien Bang, som blir søkkrike på porno i det puritanske og besteborgerlige norske samfunn anno 1970-tallet.

Kommer på Viaplay: En familie som tjener veldig mye penger på porno i Norge anno 1970-tall, er historien i Viaplay-serien «I kjærlighetens navn». Marie Bonnevie og Trond Espen Seim spiller foreldrene, mens Jakob og Jonas Oftebro spiller sønnene - i voksen alder. (Viaplay)

Serien er basert på serieskaper Bård Breiens selvopplevde erfaringer, og skulle hatt premiere i 2023, ifølge presentasjonen fra september 2022.

Harald og Sonja

På omtrent samme tid fikk en annen stor Viaplay-satsing – serien om det unge kjæresteparet kronprins Harald og Sonja – støtte fra Norsk filminstitutt i form av tilsagnet om 42,9 millioner kroner via insentivordningen. Kjæresteparet som måtte holde forholdet hemmelig i ni år, til de fikk velsignelsen de trengte fra kong Olav og fra Stortinget i 1968, skal spilles av Sindre Strand Offerdal og Gina Bernhoft Gørvell, offentliggjorde Viaplay i sommer.

Norsk virkelighetsbasert historisk drama er under oppseiling fra Viaplay og Paradox. «Harald og Sonja» skal fortelle historien om kronprins Harald og Sonja, kjæresteparet som måtte holde forholdet skjult for konge og fedreland i ni år. Sindre Strand Offerdal og Gina Bernhoft Gørvell har rollene som det unge kronprinsparet i årene 1959 - 1968. (NTB kultur)

Skal vi tro skuespiller Anders Baasmos uttalelser på NRKS podkast «Seriesnakk» siste uka i november, er innspillingen av serien i gang, med Anders Baasmo selv i rollen som kong Olav selv. Ifølge pressemeldingen fra Viaplay skal det historiske dramaet som produseres av selskapet Paradox ha premiere i 2025. I tillegg skal den vaklende, svenske strømmegigant også ha en ferdig innspilt sesong fem av «Pørni» på lager.

En Stayer

I våres slapp Viaplay nyheten om at Aksel Hennie har hovedrollen i Pia Lykkes «Stayer», der han er en fallert rockestjerne som må vende hjem for å ta seg tenåringsdatteren sin. Serien produseres av Monster, selskapet som også står bak «Pørni» og «Furia». Med i serien er blant annet Hannah Elise Adolfsen Fjeldbraaten, Ane Dahl Torp og Mariann Saastad Ottesen. Opptakene startet alt i april, og premieren var opprinnelig en gang i løpet av 2024.

Kerstin Linden har rollen som Ronja Røverdatter og Birk Borkason spilles av Jack Bergenholtz Henriksson i i Viaplays nytolkning av Astrid Lindgren-boken. Men nå er det usikkert når seriepremieren står. Foto: Viaplay (NTB kultur)

Strømmegigantens finansielle krise har fått konsekvenser for flere svenske satsinger, blant annet prestisjeprosjektet «Ronja Røverdatter» har fått premieren utsatt på ubestemt tid. Selskapet hadde opprinnelig annonsert premiere dette året, og det er laget to sesonger drama av Astrid Lindgrens klassiker.

Da Viaplay Group ved inngangen til desember endelig slapp sin kvartalsrapport en måned på overtid, viste den et underskudd på 700 millioner svenske kroner i tredje kvartal. Viaplay-aksjen sank med 80 prosent da rapporten var ute. Nå vil selskapet vil utstede nye aksjer for fire milliarder kroner for å få inn frisk kapital, og reforhandle selskapets gjeld på 14,6 milliarder kroner.

Premier League for enhver pris

Milliardsmellen har ført til at 30 prosent av selskapets ansatte har mistet jobben, og at Viaplay etter kort tid stengte ned nyåpnede strømmetjenester etablert i USA og England. Den økonomiske slankekuren har derimot ikke fått konsekvenser for selskapets ambisjoner om å vise Premier League i Norge fram til 2028, slik Viaplay ga klar beskjed om i Dagsavisen tidligere i år.

Britain Soccer Premier League Viaplay har ingen planer om å selge fra seg rettighetene til engelske Premier League, eller dele dem med konkurrentene, var Viaplays beskjed til Dagsavisen i sommer. Selskapet har strømme- og TV-rettighetene i blant annet Norge fram til 2028. (Rui Vieira/AP)

Det er blant annet selskapets hårete mål om å bli en internasjonal strømme-aktør som er forklaringen på den økonomiske nedturen, planer som inkluderte lansering av Viaplay i USA, England og flere nye europeiske markeder. Andre store investeringer som kjøp av Premier League-rettighetene, kombinert med økte kostnader. lavere abonnementstall enn beregnet og svikt i reklamemarkedet førte til at selskapet gikk en halv milliard i minus i første halvår.

Økonomien har også sørget for at Viaplay har solgt serien «Veronika», en svensk paranormal krimserie der Tobias Santelmann er med, til konkurrenten SkyShowtime. Den svenske strømmegiganten har også solgt en sesong av «Pørni» til NRK, men etter det Dagsavisen har brakt på bane har ikke NRK planer om å kjøpe opp flere sesonger av den norske dramahiten.