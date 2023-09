Ine Jansen er politi, John Carew narkoboss i «Purk»

Den nye krimkomedien fra TV 2 skal handle om Lisa, etterforsker i politiet som får en knekk når ektemann og kollega Jostein forsvinner under et oppdrag. Serien beskrives som en mørk krimkomedie i en ikke altfor fjern og smådyster framtid.

«Purk» er en miks av humor og drama med en sterk kvinnelig hovedkarakter og et rikt karaktergalleri.

John Carew er med som narkobossen Marko i den nye norske krimkomedien «Purk» på TV 2. (TV 2)

Den norske nysatsingen inkluderer et solid ensemble skuespillere i selskap med hovedrolleinnehaver Ine Jansen. Her er blant annet John Carew – sist sett i rollen som Benny i «Olsenbanden – Siste skrik!» og en episode av Netflix-serien «The Playlist» på denne tiden i fjor – tilbake i skurkerolle som narkobandeleder Marko.

Her skal Trond Espen Seim dukke opp som Isak, en miljøbevisst narkosmugler, mens Jonis Josef spiller en dealer ved navn Shirouh. Iben Akerlie spiller Lisas ferske politikollega Aila, Anette Hoff spiller Lisas svigermor, mens Tone Danielsen har rollen som Lisas syke mor. Det store karaktergalleriet i serien inkluderer også navn som Lars Berrum, Lars berge, Ole Soo og Karsten Marcussen.

Serieskaper, skuespiller og standup-komiker Jonis Josef spiller dealer i «Purk». (TV 2)

«Purk» er ganske mørkt, dystopisk og gøy, er beskrivelsen hovedrolleinnehaver Ine Jansen gir av denne nye TV 2-satsingen.

Etterforskeren Lisa blir sendt til sinnemestringstimer hos terapeut på grunn av oppførselen på jobb,, hun blir degradert fra narkoavdelingen til forelegg, men står på sitt i at det ligger noe mer bak mannens skjebne og at folk skjuler noe. På hjemmefronten har den rufsete etterforskeren en dement mor å ta seg av.

Ine Jansen spiller Lisa, tøff politi med en del ting å takle i «Purk». (TV 2)

Rollen som Lisa var lett å takke ja til, forteller Ine Jansen selv i pressemeldingen fra TV 2.

– Jeg har sansen for dette universet, og denne karakterens handlingsmønster – mer maskulint enn feminint. Der humor og drama forenes, og denne gangen med en god dose action, er en sjanger jeg liker og håper vi har lykkes med i «Purk», uttaler Jansen.

– Jeg ble invitert med av Trond Kvernstrøm for flere år siden, han hadde en idé om en verden på vei nedenom og hjem. I dag er jo verden ganske lik den han skisserte dessverre. Jeg har sansen for dette universet, og denne karakterens handlingsmønster – mer maskulint enn feminint. Der humor og drama forenes, og denne gangen med en god dose action, er en sjanger jeg liker og håper vi har lykkes med i «Purk», sier hovedrolleinnehaveren, for tiden aktuell på skjermen med morsrolle i den norske humordramaserien «Knekt» på HBO Max.

Trond Espen Seim spiller mijøbevisst narkotikasmugler i «Purk», og er også eksekutiv produsent på serien sammen med hovedrolleinnehaver Ine jansen. (TV 2)

Premiere på TV 2 og TV 2 Play er ikke fastsatt, får Dagsavisen vite fra TV 2s kommunikasjonsavdeling, som ikke kan si om serien på seks episoder dukker opp på skjerm på denne siden av nyttår.

Serien er skapt av Trond Kvernstrøm, en etablert produsent av mengder av serier og underholdning gjennom mange år i norsk fjernsyn. Det er hans The Oslo Company som produserer serien, som han har co-regi på sammen med Hallgrim Haug. Manus er ved Trond Kvernstrøm, Hallgrim Haug, Tobias Nordbø, Marie Hafting, Katie Hetland og Kjetil Indregard.

