24 album som vil prege norsk musikk i 2024

Det er umulig å holde styr på det store antallet norske artister som årlig kommer med album, for ikke snakke om låter, singler og EP-er som oversvømmer markedet i hundretalls hver måned. Likevel er albumet som format fortsatt ettertraktet og håndfast for både artistene og for fansen deres, og særlig når det kommer til den stadig økende interessen for vinyl.

En rekke større og mindre artister har allerede annonsert nye album i 2024, og vi vet det kommer enda flere fra artister som holder kortene tett til brystet før de plutselig slipper nyheten om ny plate. Men blant de mange som har bekreftet utgivelser de kommende månedene, holder vi en ekstra knapp på følgende innenfor det litt utvidete pop- og rocksegmentet, med både veteraner og nykommere, listet etter utgivelsesdato.

Kamelen (Mode Steinkjer)

Kamelen «Mest elsket & hatet»

Bergensrapperen Kamelen deler som tittelen antyder vannet mellom de som hører det som ligger bakenfor hans «bad guy»-gangstastil, og de som kun leser overskriftene i mediene. Nå kommer albumet som ble utsatt på grunn av at moren døde av kreftsykdommen Marcus Kabelo Møll Mosele har fortalt mye om, blant annet gjennom hyllesten «Mama», som var en av en rekke singler han ga ut i løpet av 2023. (19. januar)





Heave Blood & Die slik de framsto under innspillingen av «Burnout Codes». (Brage Pedersen)

Heave Blood And Die: «Burnout Codes»

Tromsøs mest sammensatte band som startet i doommetalbingen har tatt steget over mot den knallharde, synthlekne og gitarharvende rocken er ute med sitt fjerde album. Forrige album fikk en Spellemann-nominasjon, nå tyder forhåndssinglene på en hardere dreining igjen. Produsert av Karl Løftingsmo Pedersen og Ariel Josua Sivertsen (Ondt Blod, Die a Legend) og trist nok dedikert til bandets bassist Eivind Imingen som døde mellom innspillingen og utgivelsen av albumet. (26. Januar)





Sivert Høyem «On an Island»

Etter en omfattende turné med Madrugada trakk Sivert Høyem seg tilbake til det lille fiskeværet Nyksund i Nordland sammen med faste musikere som Christer Knutsen på gitar og Børge Fjordheim på trommer. Plusser man på et par til rundt mikseren ble det lille avfolkete stedet riktig så folksomt. «On An Island» ble innspilt live i stedets gamle bedehus, og førstelåta «Rust», om gamle biler og åpne landskap, har skrudd forventningene til albumet skyhøyt i været. (26. januar)





Emilie Adams Emilie Adams er aktuell med oppfølgeralbumet til «Island». (Stian Lysberg Solum/NTB kultur)

Emilie Adams: «The Bridge»

I fjor høst ga Emilie Adams ut albumet «The Island», et abstrakt, mørkt og samtidig melodisk formasjonsrikt popalbum som fikk svært god kritikk. Allerede i vinter kommer «The Bridge», som er andre del i det som blir en trilogi. Her har den opprinnelige Jørpeland-artisten foretatt en krapp dreining fra sitt tidligere lette poputtrykk, til en ambisiøs og vellykket musikalsk bearbeidelse av et panikkanfall («The Island») og veien tilbake («The Bridge») til en normalt tilværelse igjen. (23. januar)

Portrett Anders Danielsen Lie. Filmskuespiller, lege og musiker. (Mimsy Møller)

Anders Danielsen Lie: «Idiosyncrasy»

Anders Danielsen Lie er blant Norges fremste skuespillere, også i internasjonal sammenheng. Han er i særlig grad forbundet med Joachim Triers filmer, blant dem Oscar-nominerte «Verdens verste menneske». At han er musiker er mindre kjent, men «Idiosyncrasy» blir hans andre album, en musikalsk videreforedling av opptak han gjorde av seg selv og omgivelsene i barndommen. samt musikken han har vokst opp med og vært inspirert av. Saksofonist Petter Wettre og Eivind Buenes komposisjoner for strykekvartett er blant «teamet». (2. februar)





Paul Waaktaar-Savoy er klar med nytt Savoy-album. Her med a-ha på OverOslo. (Mode Steinkjer)

Savoy: «Under»

Det syvende albumet fra Savoy utgis nesten på dagen seks år etter det forrige, «See The Beauty In Your Drab Hometown». «Under» tar opp tråden derfra, muligens med mer New York-følelse men definitivt gitargrevet pop slik vi kjenner det fra a-ha-gitarist og låtskriver Paul Waaktaar-Savoy, som ved siden av a-ha har Savoy som hovedprosjekt sammen med Lauren Waaktaar-Savoy og trommeslager Frode Unneland. (2. februar)





Mauds andre album heter «The Love That Remains». (Magnus Westerlund)

Maud: «The Love That Remains»

Bodø-artisten og produsenten Kristine Hoff har under artistnavnet Maud fått god internasjonal uttelling for sine drømmelandskap av elektronisk pop. Etter å ha mottatt Nord-Norges største musikkstipend kommer nå andrealbumet «The Love That Remains». Det er mørke og melankoli i en fascinerende musikalsk konstruksjon der spennet mellom vokal og personlig ladete musikalske følelser gir et unikt uttrykk. Produseres av henne selv og utgis på eget selskap. (3. februar)





Frida Ånnevik er albumklar. (Mode Steinkjer)

Frida Ånnevik «VI»

Frida Ånnevik hadde et aktivt 2023, og det var ikke over før hun i nyttårshelgen kom med sangen «To over tolv». Singlene «Alt hu treng» og «Danse og grine» peker i større grad fram mot albumet som kommer i februar, med norskspråklig og personlig visepop som hun gjør på sitt helt eget vis. (9. februar)





Marie Sahba: «A Billion Years Too Soon»

«Vi mistenker at dette kan bli en liten sensasjon» skrev vi om troen på «A Billion Years Too Soon», basert på fjorårssingelen «Give Me A Sign». Snart får vi svaret, og uansett vil Trondheimsartisten røre opp i noe med sin personlige, atmosfæriske pop og et album inspirert av sorg og savn. Den tidligere DJ-en utvider popbegrepet sammen med produsent Martin Vinje, med annerledes bruk av instrumenter og impulser hentet fra sin iranske bakgrunn. (9. Februar)

Metteson lager bølger med ny musikk. Her fra konserten på Kongsberg Jazzfestival i sommer. (Mode Steinkjer)

Metteson «Look To A Star»

Stjernen, eller sjøstjernen, er blitt noe av et varemerke for Metteson, eller Sverre Breivik som skuespilleren og artisten egentlig heter. Norges mest originale pophåp internasjonalt viser stjerneklasse med singlene «Put It To Sleep» og «Waves» fra debutalbumet «Look To A Star», som på ingen måte skjuler at han bruker sin solide sceneerfaring også musikalsk. (16. februar)





Olav Dowkes, Jørn Kaarstad og Bård Linga utgjør Bokassa. (Troll Toftenes)

Bokassa: «All Out Of Dreams»

Få norske band har spilt for så mange mennesker som Bokassa, etter blant annet omfattende turnering med Metallica. Forsmaken på «All Out Of Dreams» røper en liten dreining rent instrumentmessig, men det er fortsatt den sjangersikre blandingen av rock, punk, hardcore og metal som teller nå gitarist/vokalist Jørn Kaarstad, trommis Olav Dowkes og bassist Bård Linga frir til feinschmeckerne. (16. februar)





Ihsahn (Mode Steinkjer)

Ihsahn: «Ihsahn»

Ambisjoner er det ikke mangel på når Ihsahn slipper sitt selvtitulerte nye album i flere versjoner, både i «vanlig» format og i en orkesterversjon. Blant annet. Som vokalist og gitarist i Emperor utgjør Vegard Sverre Tveitan grunnfjellet av norsk black metal, og her utvider han horisonten bakenfor de flengende gitarriffene med symfonisk inspirasjon fra soundtrack-komponister som Bernhard Herrmann og John Williams. Det blir mektig på så mange vis.(16. februar)





Fay Wildhagen: «Let’s Keep It In the Family»

Nylig var Fay Wildhagen primus motor bak hyllestplaten til Anne Grete Preus. Nå kommer hun med sitt tredje album på egen hånd, et ambisiøst prosjekt som er blitt til over tid, ofte alene i naturen og på småbruket i Valdres, hvor hun har skrevet, komponert og produsert alt selv. Smakebitene antyder at vi kan ha noe svært fint i vente, hvor hun har hatt musikerhjelp fra blant andre Kristoffer Lo, Ola Kvernberg, Ane Brun, Sondre Justad og Markus Jägerstedt. (16. Februar)





Daniel Bekken og Hans Heum i Happydieyoung. (Vift Records )

Happydieyoung: «What Is Understanding?»

Bergensduoen kaller seg kjærlighetsbarnet til Radiohead og 80-tallspop fra 2020-tallet, og vi har ment at vokalist Daniel Bekken og gitarist Hans Heum (med utvidet band) låter som om de ble spytta ut av 80-tallet og lappet sammen av discorockelskere på tidlig 2000-tall. Det vi har hørt er pur pop på glamvis, klokt formet med utenforskap som en rød tråd i tekstene, nydelig produsert og medkomponert av Askjell Solstrand (Aurora m.fl.). Det kan bli sommer når dette albumet kommer. (16. februar)





Hjerteslag: «Betonglandskap»

Det er ikke godt å si om Hjerteslag er et band eller et prosjekt. «Betonglandskap» er det andre albumet til Hjerteslag etter den mye medieomtalte feiden i bandet som ga frontmann Robert Eidevik retten til navnet. De fire andre medlemmene forsvant, men ga sent i 2023 ut sitt første album med bandet Kristi Brud, ett av fjorårets mest kritikerroste plater og på årsbestelisten her i avisen. «Betonglandskap» vil måtte tåle å bli målt mot «gamlebandet», og Eidevik synger om drabantoppvekst i Bergen og utenforskap. (23. februar)





Chris Abolade «Alle hater Chris»

Chris Abolade er en udiskutabel «hitmaker», men artisten og låtskriveren med bakgrunn i kunstnerkollektivet Broslo har et alvor under lettantennelige refrenger som «Sex og blomster» og «Sorry jeg har pult en annen». Med mental helse på kartet, blant annet i sangen «Et brev» som angivelig er på albumet, blir «Alle hater Chris» antagelig noe annet enn «Skrubbsår og skallebank». «Et lite fuck you til demonene som har prøvd å rive meg ned», sier han selv forut for slippet og konserter blant annet på Rockefeller og i Bergen. (februar)

Witch Club Satan, her Victoria Fredrikke Schou Røising, utgir album 8. mars. (Mode Steinkjer)

Witch Club Satan: «666»

Den ekstreme trioen Witch Club Satan er på to svært små år blitt et internasjonalt begrep, kjent for sine voldsomme konserter i spenningspunktet mellom teater, performance og black metal, hvor ritualer, nakenhet, blod og ekstrem svartmetall bygger opp mytefortellingene om heksen som symbol. Denne våren albumdebuterer de med «666», en tittel som lover sitt, og det som sies å være et helt nytt prosjekt. De overbeviste stort tidligere i vinter under Høstsabbat i Oslo, med en konsert som kanskje ga en pekepinn på hva man har i vente. (8. mars)

Seigmen er tilbake. Neste år spiller de på Tons of Rock i Oslo. (Bjørn Opsahl)

Seigmen: «Resonans»

Et av Norges fremste band med utspring i 80-tallets svartkledde goth- og industrirock er gjenforent, og skal spille en rekke festivaler i løpet av året, blant annet på Tons of Rock. I år er det 30 år siden de slo gjennom med albumet «Total» og låter som «Döderlein». (12.april)





Sveinung Fossan Bukve utgir musikk under etternavnet. (Marius Mathisen)

BUKVE: «What Is Understanding?»

Fans av den mektige og melodisk smektende alternative gitarpopen som kom ut fra England gjennom band som The Smiths og The Cure, kan spores i soloprosjektet til musiker og låtskriver Sveinung Fossan Bukve. Singelen «Alive» gir gode forventninger til albumdebuten. Bukve har spilt med blant andre Secret Treehouse og Vöödöö, og ga ut plate sammen med Øyvind Strømmen (Bukve og Strømmen) sent i fjor. Stamos Kolauses har produsert og er en del av bandet, hvor også Anders Langset spiller trommer. (26. april)

Tyr (Mode Steinkjer)

Tyr: Tittel ikke klar

Den opprinnelige Trondheimsrapperen Tyr fikk en ny giv for et par år siden med albumet «TyrTapes» etter en litt vanskelig periode. De av oss som så han på festivalscenene i fjor ble igjen overbevist om hvilket gedigent format han har som artist, både alene som en av Norges beste rappere, og som sanger, og samarbeidspartner med for eksempel Stig Brenner og L.U.N.A. (vinter/vår)





Ingrid Jasmin. (Mode Steinkjer)

Ingrid Jasmin: Tittel ikke klar

De av oss som har fulgt Ingrid Jasmin en stund, vet at det bare er et tidsspørsmål før det braker løst internasjonalt med hennes eksplosive og innovative sjangerlek med flamenco, norsk folkemusikk og electronica. En helt unik artist som denne vinteren vil bli kjent for et langt større publikum her hjemme på grunn av deltagelsen med låten «Eya» i Melodi Grand Prix. (Juni)





Jan Eggum: Tittel ikke klar

«Hold ut, hold på» het Jan Eggums forrige album, utgitt samtidig med at bergenstrubaduren framfor noen fylte 70 år og ble hyllet av en hel nasjon. Det var i 2021. Om lag tre år etter kommer enda et nytt studioalbum, foreløpig uten kjent tittel eller andre detaljer, men vi kan sikkert forvente nye bekjennelsessanger og en og annen nidvise om et bergensk fenomen. (Høst 2024)





Klossmajor: Tittel ikke klar

Oslo-trioen som består av Karoline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø, ga i fjor høst ut en fin forsmak på fortsettelsen til albumene «Det order seg for snille jenter» (2022) og «Alt jeg ikke har» (2023). Blant flere popband om dagen som rører i hverdagsgryta er Klossmajor helt i front når det gjelder særpreg og melodisk teft med fengende gitarlek og en finstemte vokalharmonier. (Høst 2024)

Yngvil, eller Yngvil Maria Dybvik Granly, kommer med album i 2024. (Morten Brun )

Yngvil: Tittel ikke klar

Med sangen «Ingenmannsland» ble artisten Yngvil (Yngvil Maria Dybvik Granly) et sentralt navn i fjor høst, og hun avsluttet året med låten «Holder pusten i desember», innspilt for Frelsesarmeens juleartist-prosjekt. I år kommer albumdebuten fra artisten som beveger seg i et landskap mellom visepop, jazz og folk, og som blant annet har resultert i samarbeid med Daniel Kvammen. (Høst 2024)





Bonusspor:

Også disse 24 artistene er blant dem som kommer med album i 2024:

Hilma Nikolaisen ga nylig ut en nydelig julesingel, og det blir garantert like fint når «Social Works» kommer allerede nå i midten av januar.

Tidlig ute i året er også Sunshine Reverberation, med «What is Real?».

Haakon Ellingsen (Last James og When!) kommer plutselig med sitt ellevte soloalbum «Every Day The Weather’s Changing», produsert av Kyrre Fritzner.

Mange venter i spenning på Mall Girls nye album «Pure Love», slippes 26. januar.

Mira Craig er klar med sitt sjuende, «Special Delivery».

Viseartisten Erik Lukashaugen slipper sitt sjette album, «Midt på treet».

TidsTyv med vokalist Hanne Rye på Uhørt under Musikkfest Oslo 2023. (Mode Steinkjer)

Tidstyv med Hanne Rye Hanssen i front gjør punk og melodisk hardrock på nynorsk. Etterlengtet albumdebut i vinter.

Punktrioen Tidemann & Gud fra Trondheim har begått albumet «Massemennesket».

Andreas Rotevatn har slått seg sammen med blant andre Lindstrøm når han utforsker storbandjazzens bakgårder med «Av daude gror».

Nå i januar lanserer hip hop-produsenten og rapperen Ol’ Burger Beats albumet «74: Out of Time».

Nordicana-artisten Louien, eller Live Miranda Solberg, er klar med «Every Dream I Ever Had» i februar.

In Vain fra Kristiansand gjør metalfolket glade med «Solemn», ekstrembandets femte album og det første siden 2018.

Fangst, her på Øyafestivalen 2023. (Mode Steinkjer)

Fangst overbeviste på Øya i fjor. Nå kommer albumet med den fengende tittelen «Fangst Sinatra».

Trang Fødsel har ennå ikke avslørt tittel og tidspunkt for sin nye plate.

Violet Road slippet sitt åttende album i midten av mars, kalt «Back on Level 1».

Ida Jenshus har døpt sin nye plate «The Grip».

Ramón har booket Oslo Spektrum i oktober, og slipper albumet «Torres tivoli».

Marion Woodseth komer med et ennå utitulert album.

Bandet The Franklins har begynt å gi ut musikk igjen, seks år etter forrige utgivelse. (Tom André Hellesund)

The Franklins dukket plutselig opp igjen i fjor høst, og lover album i mai.

Lady Hardanger, med folk fra blant andre Frøkedal & Familien, slipper «Not Fighting Gravity»

Frøkedal, eller Anne Lise Frøkedal, har selv album på gang i 2024.

Hitmaskinen Peder Elias vender hjem fra Asia med «Youth and Family», hans andre album.

The Northern Belle er blant landets fremste «norskamerikanere». Bandets femte, «Bats In The Attic», kommer i mars.

Mesaverde, ny Oslo-basert trio med kjente folk innen prog og rock, slipper «All Is Well».