Helgens nye låter: Sigrid jager spøkelser og Hillari synger med Isah

Hillari og Isah under førstnevntes konsert på Øya 2023. (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Hillari ft. Isah

«Loyal»

---

Nylig ble Hillari (18) kåret til «Årets Urørt» av NRK P3, og er dermed også klar for P3 Gull-opptreden i kjølvannet av EP-en «How Is Your Soul». Vi noterer også en bejublet konsert på Øya og to smekkfulle hus under Bylarm. Og apropos Øya-konserten, det mest rørende øyeblikket under den var da hun inviterte Kaleb Isaac Ghebreiesus - bedre kjent som Isah - til scenen og låten «Loyal». Hun antydet da under jubelen fra scenen at det kanskje ikke ville være så dumt å spille inn versjonen på nytt som en duett, og nå er den her som den første utgivelsen til Hillari etter EP-debuten.

Hillari og Isah: «Loyal»

Med et lett atmosfærisk og akustisk gitarakkompagnement er den fra før svært gode RnB-balladen «Loyal» vokst ytterligere i møtet mellom to av norsk pops aller beste stemmer for øyeblikket. Det er en perfekt harmonimatch i en låt som mange allerede har et forhold til, og faktisk er dette Isahs engelskdebut i dette formatet. Vanligvis heier vi på norske RnB- og rapartister som uttrykker seg på norsk, men dette gjør Isah så lekende vakkert at det ikke skulle forundre meg om noen etter denne forlanger et internasjonalt framstøt fra Stavanger-artisten på engelsk.

Bokassa forbereder album

Olav Dowkes, Jørn Kaarstad og Bård Linga utgjør Bokassa. (Troll Toftenes)

---

5

LÅT

Bokassa

«All Out of Dreams»

---

Kraftrocktrioen Bokassa er ute med sin andre låt denne høsten, «All Out of Dreams», som også blir tittelen på det nye albumet når det kommer i februar neste år. Den første smakebiten var «Garden Of Heathen», som var mer stonerrock enn noe de har gjort før, innspilt med Tue Madsen i Antfarm Studios i Danmark som tiligere har laget kyden for blant andre Meshuggah. Bokassa fra Trondheim har tidligere spilt for de virkelig store massene som oppvarmingsbandet til Metallica. «All Out of Dreams» åpner litt utypisk med en synthteaser før det hugger til i driv som sender tankene til nettopp Metallica. Men gitarist/vokalist Jørn Kaarstad, trommis Olav Dowkes og bassist Bård Linga er heldigvis seg selv også, og setter det hele i krysset mellom tung rock, metal, punk og hardcore, så samspilte og tette som en trio bare kan bli etter å ha dyrket kunsten å skape melodisk kunst i et tiår.

Bokassa: «All Out Of Dreams»

«All Out of Dreams» har noen strålende riff og en melodi liggende under et refreng som klistrer seg til øret. Jørn Kaarstad har knapt sunget bedre og tøffere enn han gjør her, og han har også skrevet sammen med bandets faste lydtekniker Eirik Losnegård.





Marie Sahba hyller faren

Marie Sahba er ute med en ny låt hvor hun hyller faren. «Give Me A Sign» kommer i forkant av debutalbumet. (Emre Köktaş)

---

5

LÅT

Marie Sahba

«Give Me A Sign»

---

Trondheimsartisten Marie Sahbas andre låt fra hennes kommende debutalbum er en av høstens mest besnærende. Sahba har en god stund vært et navn å følge med på, lenge før hun ga ut EP-en «Azeri Baby» i fjor. Den fulgte noen tunge år for DJ-en og artisten, preget av turné- og spilelstopp stopp under pandemien etter en serie singler i 2019, før hun i 2021 mistet faren sin. «Azeri Baby» handlet i stor grad om sorgbearbeidelse, og tapet preger også låtene som nå kommer ut. På forrige låt «Over & Over» tok hun for seg verdien av å følge sin egen lykke i stedet for å prøve å leve opp til andres forventninger. På singelen «Give Me A Sign» synger hun om en gjentagende drøm hun har om at faren er i live, men hver morgen våkner hun og kjenner på sorgen.

Marie Sahba: «Give Me A Sign»

Musikalsk er dette en produksjon som slår det meste, både som fengende elektronisk popmusikk med melankolsk overbygning, og i måten hun bruker sin iranske bakgrunn på gjennom elementer fra tradisjonsmusikken og nytenkning rundt instrumenter og hva en poplåt kan være. Hun har skrevet selv sammen med Martin Vinje, som også har produsert. Albumet heter «Billion Years x Milyard Il» når den tid kommer, og vi mistenker at dette kan bli en liten sensasjon.





Natnael kjenner på sommerlykken som var. (Sony Music)

---

4

LÅT

Natnael

«Livets beste sommer»

---

Natnael Niguse fra Romsås i Oslo er en av de mest skikkelige RnB-artistene vi har, og han følger opp «Mer enn det» fra i sommer som handler om nettopp sommeren som har vært. Kanskje er timingen litt rar, men når høsten virkelig mørkner til er det aldri feil å tenke tilbake på tiden som har gått om den nå er verdt tanken. «Livets beste sommer, den vil jeg aldri glemme», synger Natnael lett sakraklt i en Filip Kollsete-produksjon som vektlegger den utrolige stemmen.

Natnael: «Livets beste sommer»

Dette er ren fløyel, full av sommervibber selv om teksten ikke helt fanger hvorfor akkurat denne sommeren ikke var til å glemme for Natnael. Vi regner med det hadde med kjærlighet å gjøre, og får nok la fantasien gjøre resten. Teksten er ny og låten er skrevet sammen med Natnaels tidligere samarbeidspartner Arif og Astrid S. Sistnevnte var egentlig var påtenkt «Livets beste sommer». Så ble det Natnael i stedet, og han gjør høstlig gull ut av det hele.





Sigrid er ute med ny låt, «Ghost». Her under årets Øyafestival. (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Sigrid

«Ghost»

---

Det starter med det helt grunnleggende, et enkelt og rent gitarakkompagnement og en tekst om at det ikke var meningen å bli så sentimental. Vi er i balladens verden, og derfra vokser denne sangen seg stor på alle slags vis. Igjen er det så man tenker hvilken artist Sigrid Solbakk Raabe er i ferd med å bli, og det til tross for at hun har noen av de siste årenes største norske hits bak seg.

Sigrid: «Ghost»

«Ghost» er en stor poplåt, men også noe av det røffeste Sigrid har levert. Den er en klassisk og catchy popperle, skrevet i samarbeid med Ian Fitchuk, som også har skrudd knottene og som spiller akustisk gitar og alle de andre instrumentene etter hvert som produksjonen tiltar i både inderlighet og arrangementer. Sigrids stemme er tøffere enn vanlig, jagende, rik på følelser og med de revnende fraseringene som innimellom sender tankene i retning Ane Brun. Dette er andre låt ut i det som blir en EP senere denne måneden, hvorav tittelkuttet «The Hype» kom ut på tampen av sommeren.





J00 er ute med EP-en «2niverse». (Propeller)

---

5

EP

J00

«2niverse»

---

Knatrende synt, tegneserieaktige lydbilder og trommer og vokal med både leken punch og rytmer som spiser seg under huden er status for den nye EP-en fra et av Norges morsomste synthpopband. J00 består av Thea Ellingsen Grant, Håkon Kvam, Andreas Dyrli og Brage Sanner, og sammen skaper de en lek med filmatiske effekter, en samplingsbonanza av en annen verden og det bandet selv har karakterisert som 3D-pop. Cyndi Lauper er aldri langt unna i uttrykket, særlig på grunn av den egenartede og tøyelige stemmen til vokalist Thea Ellingsen Grant, som er en av mange store talenter som har gått på jazzlinja i Trondheim og som flere kjenner fra bandene Juno og Alpaca Ensemble. Hun har for øvrig i høst skapt et eget soloprosjekt, et ambient korverk som skal framføres under tittelen Water and Dreams.

J00: «2niverse»

«2niverse» er lekent, morsomt og til tider sinnsykt fengende. Selv oppgir kvartetten J00 at de er inspirert av Aqua, og det er sikkert sant, men vokalsporet hinter også til Sigrid og i sporet «Bloom» vokser Kate Bush på sitt mest rytmiske fram. EP-en som helhet er herlig kaotisk, til tider på kanten til det enerverende, men vokalen og stramheten i produksjonen drar det hele fint i land.